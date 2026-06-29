Спасение орхидеи с гниющими корнями

Орхидея, у которой плохая корневая система, не может нарастить красивые цветы. Поэтому очень важно сначала восстановить корневую систему, а уже после — задумываться о стимулировании цветения.







Воспользуйтесь простым трюком, который поможет орхидее нарастить корни. На 1-2 оставшихся живых корня привяжите не туго джут.

Если у орхидеи есть только воздушные корни, то привяжите верёвку ко всем воздушным корням очень аккуратно. Конец верёвки опустите на дно стакана, где налито воды буквально на 2 пальца. Орхидея воды не касается. Оставьте в светлом месте без попадания прямых солнечных лучей и поддерживайте уровень воды в 2 пальца.Через 2-3 недели орхидея начнёт активно наращивать корни. За счёт чего это происходит? За счёт постоянной повышенной влажности без прямого соприкосновения с водой. Через джут вода набирается, верёвка постоянно влажная, и корни получают достаточное количество жидкости.Через 2,5 месяца орхидею с новыми корнями можно смело высаживать в привычный грунт без верёвки.