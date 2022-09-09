Старинные русские профессии

С нами не соскучишься!

Лупить палкой по воде, причитать, метко плеваться, делить одну шкуру на множество хвостов и ловко рыться в мусорной куче — все эти странные занятия обеспечивали прожиточный минимум нашим предкам.



Плеватели репы

Ловцы пиявок

Изготовители хвостов

Вопленицы

Тряпичники, крючочники