Пистолет-мечта: почему «Беретта» считалась самым желанным трофеем союзников

Боевой трофей - полезная и приятная часть нелегкой солдатской службы в годы войны. И каждый боец хотел, чтобы он был одинаково удобным и функциональным. Поэтому в данном вопросе существовали определенные предпочтения. И если советские солдаты среди разнообразия оружия на войне чаще всего останавливались на немецком «Вальтере», то для союзников, а в особенности, американцев, самым желанным трофеем была итальянская «Беретта».
Один из основных трофеев Второй мировой войны. /Фото: www.armoury-online.ru
История пистолетного семейства «Беретта» началась еще в годы Первой мировой войны, когда на вооружение итальянской армии поступило детище конструктора Тулио Маренгони калибра 9-мм образца 1915 года. Через пару лет появилась аналогичная модель под патрон Браунинга 7.65 мм.
Третьим пистолетом в линейке стал образец 1922 года, имеющий отличие перед другим оружием своего времени - увеличенный вырез на рамке над стволом для выброса гильз. Но вот продвинуть разработанные модели на вооружение в армию не получалось. Поэтому начале 1930-х было принято решение выпустить такое оружие, которое полностью удовлетворяло бы запросы командования.
Пистолет образца 1915 года. /Фото: zonwar.ru
Буквально с начала нового десятилетия «Беретта» один за другим стала выпускать модели оружия, которые пользовались спросом в различных родах войск. Так, например, образец 1931 года пришелся по вкусу военно-морскому флоту, а часть этой серии также была выпущена на гражданский рынок.
Беретта образца 1931 года с медальоном на рукоятке, отражающим принадлежность к ВМФ Италии. / Фото: gunauction.com.
Следующей была модель 1932 года, которая стала основой для создания одного из самых известных пистолетов компании. Речь идет об образце 1934 года, который окончательно закрепил в практике производства оружия калибр 7,65 мм, хотя он выпускался также калибром 9 мм. Именно этот пистолет был принят на вооружение итальянской армией.
Интересный факт: согласно распространенному мнению, появлению модели 1934 года способствовало желание командования армии Италии закупить немецкие «Вальтеры», а в «Беретта» просто не могли позволить пустить на рынок конкурента, поэтому они и разработали отечественную альтернативу.
Образец 1934 года получил признание в итальянской армии. /Фото: topwar.ru
Еще до начала Второй мировой войны «Беретта» успела выпустить несколько других моделей, в том числе коммерческих, а также начала своеобразные эксперименты со сплавами для ствола и калибрами, однако модели 1934/1935 года остались в приоритете как на рынке, так и в составе армии Италии. Более того, несмотря на запрет вывоза пистолета, именно образец 1934 года оказался одним из самых желанных трофеев у солдат союзников.
Причин у подобной популярности несколько. «Беретта» М1934/1935 отличались хорошим качеством и высокой надежностью. Кроме того, их стоимость была сравнительно небольшой, а также данные модели не требовали серьезных затрат в случае их ремонта. Поэтому можно с уверенностью сказать, что эти пистолеты считались одними из самых высококачественных и не имели достойных конкурентов на рынке своего времени.
Беретта М1934 в разобранном виде. /Фото: modernfirearms.net
Популярность и качество модели 1934 года оказались настолько впечатляющими, что ее производство продолжалось целых тридцать шесть лет - до 1980 года. А в 1991-м была выпущена дополнительная серия - для коллекционеров. Всего же «Беретта» М1934 произвела около миллиона единиц этих знаменитых пистолетов.
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