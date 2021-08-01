Сметана, масло и другие продукты, которые нельзя использовать при солнечных ожогах, дабы не усугубит

Если спросить у человека, который обгорел на солнце, каким средством он будет лечить ожоги, то в ответ наверняка услышите: «Сметаной или кефиром». Действительно, если намазать пострадавший участок тела холодным кисломолочным продуктом, то он обязательно принесет облегчение. Так зачем тратить деньги на дорогие аптечные препараты, если вполне можно обойтись подручными средствами? Но оказывается все не так просто, как мы думаем, и последствия применения народных средств будут очень серьезными.
Несмотря на то, что современный мир все больше завоевывает мода на все натуральное, далеко не всегда это плюс. Например, в случае с солнечными ожогами, когда мы прибегаем к помощи картофеля, зеленого чая, масла и прочих домашних средств, мало кто задумывается о том, что такими действиями может лишь усугубить ситуацию. Поэтому обязательно нужно знать, какие продукты категорически не подходят для людей, которые обгорели.
1. Масло
Масло создает на коже пленку, которая препятствует теплообмену. / Фото: blog.cultfood.ru
По мнению дерматологов, подсолнечное, оливковое и другие виды масел могут использоваться в качестве заправки для салата, но никак не для лечения ожогов. Маслянистые вещества создают на поверхности травмированного участка тела плотную пленку, которая не способна пропускать воздух. В результате нарушается теплообмен, и вместо того, чтобы охлаждаться, кожа еще больше перегревается. Последствия использования масла могут быть плачевными: отеки, увеличение площади ожога, ухудшение общего состояния здоровья.
Если площадь ожогов велика - обратитесь к врачу. / Фото: mykorus.ru
Кроме того, не стоит забывать, что масло не является стерильным веществом, то есть оно может содержать разного рода грибки и бактерии. Если данные микроорганизмы попадут на пораженный участок кожи, то рана сможет вторично инфицироваться.
2. Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты содержат в себе много вредных для обгорелой кожи компонентов. / Фото: worldofmeat.ru
Сметану, кефир, йогурт также нельзя использовать для лечения ожогов, так как в их состав входят молочные кислоты и продукты брожения. Во-первых, данные компоненты могут вызвать вторичную инфекцию, а, во-вторых, способны вызвать непредсказуемую химическую реакцию, если соприкоснутся с местом ожога. Как и масло, кисломолочные продукты не проходят дополнительную обработку, поэтому являются нестерильными. Кроме того, в их составе много пищевых добавок неизвестного происхождения, и никто не знает, как они поведут себя при контакте с поврежденной кожей. В современном кефире, сметане, йогурте нет никаких полезных веществ, которые могли бы помочь ожогу быстрее зажить, поэтому не стоит использовать их в качестве лекарства.
3. Сырые овощи
Сырой картофель нельзя использовать в качестве компресса. / Фото: hitrostigizni.ru
Наши бабушки и дедушки всегда лечили ожоги картошкой и учили нас делать тоже самое. Однако, если человек обгорел, применение сырых овощей и фруктов вполне способно привести к возникновению аллергии. Дело в том, что при солнечных ожогах меняется уровень рН кожи и нарушается ее иммунитет. И если в таком состоянии кожный покров соприкоснется с нестерильными продуктами, то вполне возможно, что обычный ожог перерастет в контактный дерматит. Вы же не хотите в отпуске лечить еще и аллергию?
По этой же причине нельзя смачивать ожог марлей, смоченной в зеленой чай либо травяном настое – это лишь замедлит заживление.
Что делать при солнечных ожогах?
При солнечном ожоге нужно охладить кожу. / Фото: shkolazhizni.ru
Как только вы заметили, что кожа покраснела и начала печь, сразу же охладите поврежденный участок тела. Если вы читали предыдущие статьи Novate на эту тему, то должны знать, что самый оптимальный вариант – холодный душ. Но если вы находитесь не дома, а на улице либо в каком-то заведении, то можете просто подставить обожженную руку под струю холодной воды. Еще один вариант – примочки с питьевой водой. Здесь все просто – нужно взять марлю либо полотенце, смочить его в чистой воде (можно минеральной), выкрутить до такой степени, чтобы ткань оставалась влажной, и приложить к ожогу.
Компресс нужно аккуратно положить на поврежденный участок кожи. / Фото: bolezni-kozhi.ru
Тереть и сильно придавливать компресс не стоит – так вы рискуете только усилить болевые ощущения. Просто положите примочку на кожу и замените через 10 минут на новую. Такую процедуру следует повторять 5 раз по 10 минут несколько раз в день. Положительный эффект от влажной ткани достигается благодаря процессу охлаждения. Кроме того, во время процедуры кожа успокаивается и очищается.
Однако, подобный метод можно применять лишь в том случае, если солнечный ожог несерьезный. Когда вы наблюдаете вторую или третью степень ожога (появление пузырей, нарушение структуру кожи), следует немедленно обратиться к врачу, который сможет назначить эффективный курс лечения.
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