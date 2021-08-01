Сметана, масло и другие продукты, которые нельзя использовать при солнечных ожогах, дабы не усугубит

1. Масло

Масло создает на коже пленку, которая препятствует теплообмену. / Фото: blog.cultfood.ru

Если площадь ожогов велика - обратитесь к врачу. / Фото: mykorus.ru

2. Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты содержат в себе много вредных для обгорелой кожи компонентов. / Фото: worldofmeat.ru

3. Сырые овощи

Сырой картофель нельзя использовать в качестве компресса. / Фото: hitrostigizni.ru

Что делать при солнечных ожогах?

При солнечном ожоге нужно охладить кожу. / Фото: shkolazhizni.ru

Компресс нужно аккуратно положить на поврежденный участок кожи. / Фото: bolezni-kozhi.ru