Зачем нужны желтые круги на дверях торговых центров

Каждый соотечественник при походе в торговый центр или крупный магазин наверняка обращал внимание на то, что если на входе посещаемого «учреждения» имеются стеклянные двери, то с высочайшей долей вероятности на них будут нанесены какие-то загадочные желтые круги. Для чего это делается и зачем портить «рисованием» идеально чистые двери?

Ответ на данный вопрос , как это очень часто бывает, «скрывается» от сограждан буквально на поверхности. Стеклянные прозрачные двери — это очень красиво. А еще – опасно. Печальная практика красноречиво указывает на то, что такие двери то и дело становятся причиной получения гражданами многочисленных травм. Проблема заключается в том, что люди, идущие в папахах или думающие «о своем», зачастую просто не успевают заметить горе-дверь. Более того, стеклянные двери часто не замечают люди со слабым зрением. В итоге разбитые носы, поломанные пальцы и многое другое. Чтобы такого не случалось, было решено делать двери более заметными в том числе при помощи нанесения на поверхность стекла желтых кругов. Желтый цвет, к слову, выбран в этом деле был не просто так. Дело в том, что человек от рождения склонен обращать больше внимания на насыщенные цвета. Это вопрос биологии. Помимо желтого можно также использовать оранжевый, синий, зеленый, красный. Однако, опыты показывают, что лучше всего воспринимается все- таки желтый цвет. Кроме того, желтый в отличие от некоторых других цветов, одинаково хорошо заметен в любую погоду.Наносятся эти знаки вовсе не «по доброте душевной», а в соответствии с ГОСТом.Знаки должны быть не менее 20 см в ширину и не менее 10 см в высоту, если это прямоугольник. Если это круг, то его диаметр должен быть не менее 15 см. Размещаются символы повышения заметности на подвижных частях дверей. Также знаки должны находиться на высоте в 120-150 см от уровня земли. Если магазин проигнорирует нанесение желтых кругов, то тем самым нарушит санитарно-эпидемиологические нормы страны, а значит его хозяевам светит нешуточный штраф. Кстати, в большинстве случае и круги, и прямоугольники желтого цвета на дверях – это не краска, а наклейки, сделанные из полимерной пленки на основе ПВХ.