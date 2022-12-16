12 самых необычных, но эффективных способов использования водки

Водку можно применять не только по прямому назначению. Она может похвастаться множеством полезных свойств, против которых ничего не смогут возразить даже яростные противники алкоголя.













Снимаем лейкопластырь

Чистим одежду

Избавляемся от плесени

Дезодорант

Спасаем цветы

Боремся с насекомыми

Шик, блеск, красота

Удаляем клей

Храним бритву

Снимаем раздражение

Боремся с перхотью

Освежитель воздуха