Что произойдёт, если проколоть банан иголкой: трюк, который захочется повторить каждому

Зачем колоть банан иголкой?
Как напоминает один известный анекдот о старине Зигмунде Фрейде, иногда банан – это просто банан. Но даже с простыми вещами люди умудряются делать весьма странные штуки. Например, тыкать в них иголками. Зачем прокалывать ни в чём не повинный банан? Узнав ответ, точно захочется побежать за иголкой.
Банан и иголка – странная пара.
Чего только не делали люди с бананами и их кожурой. Например, варили из них чай или даже чистили шкуркой грязную обувь. Сложно сказать, чем (хотя мы все догадываемся), но банан так и вдохновляет на эксперименты. Вот и один известный видеоблогер решил показать миру свой трюк с бананом. Для этого он вооружился иголкой. И получил весьма неожиданный результат.
Найти.
Чтобы трюк сработал, нужно найти на банановой кожуре «шов». Именно тот, который «трещит», когда вы снимаете шкурку. Обнаружив заветную линию, аккуратно вонзите в неё иголку.
Проткнуть.
Постарайтесь проткнуть мякоть как можно глубже, почти насквозь, но не нарушить при этом кожуру на обратной стороне.
Подвигать.
Немного подвигайте иглу вверх-вниз (не вынимая), чтобы сделать отверстие чуть больше.
Найти новую точку.
Вынимайте иголку и перемещайте её по шву чуть ниже, отступив примерно сантиметр-полтора от первого прокола.
А теперь настал момент истины. Попробуйте почистить банан, как обычно…
Сюрприз!
… и обнаружите, что он уже заботливо порезан на кусочки. Можно поделиться с другом или съесть его в гордом одиночестве, но как аристократ.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии