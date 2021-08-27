Вкусна ли настоящая пицца и другие факты об Италии,которые стоит знать,чтобы поездка не разочаровала

«La dolce vita»... Это Италия!

1. Оправданные надежды

Все вещи, которые представляются в воображении, действительно существуют.

2. «Tagliatelle al ragu»

Спагетти «болоньезе».

3. Ватикан, Колизей и галерея Уффици

Толпы туристов в Ватикане.

4. Не только «Большая Тройка»

Неаполь.

5. Некоторые из клише верны

Семья для итальянцев всегда на первом месте.

6. «Ciao bella»

Итальянские мужчины темпераментны и любвеобильны.

7. Вечный город

Фонтан Треви.

8. Пицца ужасна

Крутая итальянская пицца.

9. Нет плохого кофе

Итальянский кофе прекрасен.

10. Региональные кулинарные фишки

Ризотто по-милански.

11. Переоцененные достопримечательности

Испанская лестница.

12. Недооцененные достопримечательности

Римская вилла Боргезе.

13. Платные пляжи

Пляж Эмилия Романья.

14. Сиеста

Сиеста - это святое.

15. Кафе с панорамным видом

Стоит остерегаться баров или кафе с панорамным видом.

Портофино.