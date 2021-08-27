Вкусна ли настоящая пицца и другие факты об Италии,которые стоит знать,чтобы поездка не разочаровала

«La dolce vita»... Это Италия!
«La dolce vita», «сладкая жизнь» - эти слова, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда речь заходит об Италии. Туристы открыты для ярких впечатлений от прогулок в гондоле, готовы погрузиться в атмосферу древности в Колизее, мечтают о попробовать настоящую пиццу и лазанью и верят, что та самая «сладкая жизнь» в Италии практически повсюду. Но что же стоит знать об этой стране, чтобы путешествие не стало разочарованием.
1. Оправданные надежды
Все вещи, которые представляются в воображении, действительно существуют.
Речь идет о красоте Италии. Прибрежные города с цветными зданиями, поднимающимися по крутому склону над пляжем... Венецианские гондольеры в полосатых одеждах, поющие любовные песни для парочек... Многовековые римские руины, каменные виллы, оливковые рощи, виноградники, рестораны со столиками на улицах и прекрасная еда... Все это действительно существует. И все это просто потрясающе.
2. «Tagliatelle al ragu»
Спагетти «болоньезе».
Даже в Болонье, которая является родиной соуса «болоньезе», невозможно найти спагетти «болоньезе». Все просто — в Италии похожее блюдо называется «tagliatelle al ragu», и в нем используются более плоские и широкие макароны.
3. Ватикан, Колизей и галерея Уффици
Толпы туристов в Ватикане.
Об этом не упоминает ни один путеводитель, но в Италии практически везде и повсюду толпы туристов. В частности, летом Италия является безумно популярной, до такой степени, что к ряду достопримечательностей, таких как Ватикан, Колизей и галерея Уффици, выстраиваются настолько длинные очереди, что они фактически соединяются с другими очередями к другим достопримечательностям.
4. Не только «Большая Тройка»
Неаполь.
Большинство туристов, которые планируют свой первый визит в Италию, обычно собираются посетить 3 крупных города: Рим, Флоренцию и Венецию. Конечно, нет никаких сомнений в том, что в этих древних городах много на что можно посмотреть. Однако Италия — это гораздо больше, чем только Рим, Флоренция и Венеция.
Чего только стоит побережье Амальфи, Чинкве-Терре, озера Комо, сельская Тоскана, Орвието, Милан, Неаполь, Сицилия, Сардиния, да и любой из тысяч очаровательных маленьких городов и деревень. Это небольшая страна, но в ней можно провести всю жизнь и не увидеть ее всю.
5. Некоторые из клише верны
Семья для итальянцев всегда на первом месте.
Существуют определенные стереотипы об Италии и итальянцах, которые быстро станут очевидными по приезду в эту страну. Для начала стоит упомнить, что трафик здесь действительно сумасшедший, и если турист собирается снять автомобиль, то ему лучше быть готовым к тому, что придется ездить быстро и смотреть за тем, что творится вокруг, во все глаза.
Кроме того, никто не пьет капучино после 10:30 утра, все едят много макарон, семья для итальянцев на первом месте, а ещё они много размахивают руками во время разговора.
6. «Ciao bella»
Итальянские мужчины темпераментны и любвеобильны.
Это еще один из тех стереотипов, которые звучат правдоподобно. Итальянские мужчины действительно любят красивых женщин. В зависимости от личного отношению этому факту, подобное может привести либо к приятному способу провести день, либо отдых в Италии станет источником постоянного раздражения.
7. Вечный город
Фонтан Треви.
Можно смело отложить в сторону путеводитель и карту. Они совершенно не нужны в городе, где всемирно известные исторические места расположены буквально на каждом углу. Можно провести день, просто блуждая по историческому центру Рима, и любой неизбежно наткнется на Пьяцца Навона, Фонтан Треви, Пантеон, Колизей, Кампо деи Фиори, Испанскую лестницу и множество других достопримечательностей.
8. Пицца ужасна
Крутая итальянская пицца.
Это классическая жалоба от впервые приезжающих в Италию: местная пицца просто ужасна. Правда заключается в том, что в некоторых местах пицца действительно, что называется, «не очень». Но это потому, что пицца здесь — вовсе не местное блюдо, которое едят по всей стране. Ее делают для туристов повсеместно, но на самом деле это не часть местной кухни. Чтобы попробовать действительно «крутую» итальянскую пиццу, стоит отправиться в Неаполь или в Рим. Во все остальных местах стоит забыть про это блюдо.
9. Нет плохого кофе
Итальянский кофе прекрасен.
Как ни странно это звучит, в Италии действительно нет плохого кофе. От крошечных кафе на придорожных станциях до гостиничных ресторанов, кофе в Италии впечатляет везде. Это потому, что итальянцы воспринимают этот напиток всерьез. Самый лучший и самый аутентичный местный способ выпить чашечку ароматного напитка — просто зайти в любой старый бар.
10. Региональные кулинарные фишки
Ризотто по-милански.
Данный урок усваивает большинство людей после заказа, к примеру, спагетти карбонара во Флоренции. Но практически все блюда, которыми славится страна, - это только блюда определенных регионов, поэтому нужно просто «погуглить», где что могут подать. Стейк лучше заказывать во Флоренции, салуми и пармезан в Болонье, карбонара в Риме, ризотто в Милане, пиццу в Неаполе, аранчини на Сицилии, морепродукты в Калабрии, а орекьетте в Апулии. Даже названия блюд часто различаются в различных регионах.
11. Переоцененные достопримечательности
Испанская лестница.
Кто не слышал про Испанскую лестницу. Любой, кто приезжает в Рим, стремится там побывать, и зачастую разочаровывается. Ведь это просто лестница. Некоторые люди даже бывают разочарованы Пизанской башней, которая на деле оказывается не особо высоким сооружением, стоящим под небольшим наклоном. И да, стоит забыть о «балконе Джульетты» в Вероне.
12. Недооцененные достопримечательности
Римская вилла Боргезе.
По какой-то причине все говорят о базилике Святого Петра в Риме, но довольно мало кто слышал о Дуомо во Флоренции. Точно так же все слышали о флорентийской галерее Уффици, но как насчет римской виллы Боргезе. И таких примеров масса. К примеру, стоит увидеть полностью обнесенный стеной город Лукка, бурную береговую линию северной Сардинии, римские руины Лечче, небольшие рыболовные порты в Калабрии и древние рынки в Болонье. Список можно продолжать бесконечно.
13. Платные пляжи
Пляж Эмилия Романья.
Люди из бывшего СССР привыкли к концепции общественных пляжей как к неотъемлемому праву человека, поэтому они могут быть немного удивлены, когда в Италии с них потребуют денег за то, чтобы позагорать на берегу. Конечно, есть много бесплатных общественных пляжей, но есть также «лидос», где придется заплатить, чтобы взять шезлонг и зонтик.
14. Сиеста
Сиеста - это святое.
Чем дальше на юг в Италии, тем жарче становится, и тем более вероятно, что владельцы будут закрывать свои магазины на несколько часов днем, чтобы отправиться домой поспать. Поэтому не стоит удивляться, если выйдешь за покупками после обеда и очутишься в городе-призраке. Многие магазины также закрыты по воскресеньям.
15. Кафе с панорамным видом
Стоит остерегаться баров или кафе с панорамным видом.
Это золотое правило Италии: если бар или кафе находится прямо перед всемирно известным памятником или он находится посреди туристской площади или с него открывается невероятный вид на город или пейзаж, то цены на напитки в нем будут «космические», еда будет средней, а обслуживание плохим.
БОНУС
Портофино.
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