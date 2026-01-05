Недорогие и приятные подарки на Рождество

Традиция такова, что мы дарим подарки близким преимущественно на Новый год. А про Рождество почему-то несправедливо забываем… Почему? Мало кто ответит на этот вопрос, просто так принято и все тут. Но можно же взять и всех удивить в 2026 году, подарить что-то и на Рождество, в том числе. Не дорогие в плане материальном, но дорогие для души и сердца.

Набор для свечей

Скатерть и салфетки

Набор для выращивания микрозелени

Ароматический диффузор

Тапочки с электроподогревом

Набор для глинтвейна

Толстовки, свитшоты или худи

Книга

Наборы для рукоделия

Сервировочная тарелка

Все-таки Рождество — праздник больше духовный.Отличный вариант для тех, кто любит жечь свечи. Если же человек далек от этого занятия, то выберите что-то другое. Обычно в набор для свечей входит usb-зажигалка или длинные спички в красивой стеклянной колбе, гаситель, триммер и крючок для стабилизации фитиля. В некоторых наборах есть подсвечники и мини-подносы.Вроде мелочь, но вполне приятная. Только выбирать нужно из качественных материалов, а не просто, чтобы подарить и забыть. Что касается дизайна, можно обратить внимание на комплекты с рождественскими мотивами или же остановиться на нейтральных вариантах, которые будут уместны на любом празднике. Дополнить набор можно плейсматами и кольцами для салфеток.Зимой нам так не хватает витаминов. Позаботьтесь о ближнем своем и подарите набор, который позволит выращивать в условиях квартиры вкусную, полезную и сочную зелень. Кстати, сейчас очень много людей увлекается таким вот хобби, независимо от возраста и в принципе далеких от садоводства. Выращивать дома можно горчицу, рукколу, кресс-салат, редис, горох, кольраби, люцерну, свеклу. Понятно, что это будет не полноценные листья салата, но улучшить вкус блюд и украсить еду вполне себе получится.Подарок, который актуален всегда. Особенно, если выбрать в стильном флаконе или дополнить специальной подставкой для него. Ароматы можно подобрать любые, но для зимы лучше всего подходят цитрусовые, пряные, хвойные. Есть специальные рождественские композиции с необычными названиями и характерными для праздника ароматами. Только убедитесь, что у адресата нет аллергии на диффузоры, иначе можно смело омрачить праздник отеком Квинке или астмой.Актуально для мерзляков, у которых постоянно мерзнут ноги. Гаджет подключается к сети, поэтому ходить в тапочках по дому не получится. Зато после длительной прогулки на морозе поможет очень быстро согреть ножки и избежать неприятностей в виде простуды.Что может быть лучше кружечки глинтвейна после катания на лыжах, сноуборде, ватрушке или коньках? Правильно — ничего! Приготовить глинтвейн легко дома, для этого нужно купить все необходимые ингредиенты. Или не заморачиваться и приобрести уже готовый набор. Обычно в него входят все необходимые специи. Красное или белое вино придется покупать отдельно.Нужная вещь в любом гардеробе. Универсальная, практичная и теплая — то, что нужно для зимы. Лучше всего присмотреться к вещам в том же стиле, что уже носит человек. Возможно, вам уже кидали ссылку на понравившийся вариант, поэтому можно поднять переписку.Она считается лучшим подарком. И тут вы безграничны в выборе. Можно купить новехонький бестселлер, классику в современном переплете, специальную литературу, книгу по психологии, красочные мифы. Отталкивайтесь от предпочтений человека и, опять же, можно поднять переписку и посмотреть, может там были намеки на подходящую книгу.Творческому человеку наверняка понравится такой подарок. Можно купить то, чем человек уже занимается или же взять комплект для совершенно нового хобби (но тут рискованно, вдруг не зайдет). Наборы для рукоделия бывают разными: для плетения бисером, вязания, вышивания крестиком или лентами, валяния или шитья мягких игрушек, росписи картин или алмазной мозаики, вырезания фигурок из дерева, мыло- или свечеварения. Может и себе новое хобби во время поисков присмотрите.С новогодними или рождественскими мотивами, с хозяйкой года (в 2026 году — это будет Красная Огненная Лошадь), в нейтральном дизайне. Кстати, очень популярны сейчас деревянные менажницы — смотрятся очень стильно и подходят для любых закусок. Правда, ухаживать за ними нужно гораздо трепетнее, чем из фарфора или стекла.