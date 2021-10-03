Вся правда о соках: полезны ли они для здоровья

У природы нет плохой погоды, как и плохого времени года. Даже зимой, когда рацион большинства людей беднеет на витамины, минеральные вещества, клетчатку и антиоксиданты, можно найти отличный выход. И это — соки!
Именно они призваны раскрасить наше ежедневное меню в радужные цвета и принести пользу здоровью! Но все ли соки одинаково полезны? Что это — витаминный драйв или серьезное профилактическое средство? Обо всем этом — далее.
Вкусный сок! Раскладываем «по полочкам»
Главная ценность натурального сока в том, что он помогает мгновенно восстановить силы. Стоит сделать пару глотков и все меняется: проблемы кажутся не такими серьезными, а задачи — сложными. Этот нюанс часто используется при создании рекламы. Что же необычного в простом соке? А дело в том, что он не содержит белки и жиры, зато изобилует углеводами. Последние, как известно, при поступлении в организм повышают уровень глюкозы в крови, благодаря чему и настроение улучшается, и проблемы скорее решаются. Правда, эффект недолговечен! Спустя некоторое время уровень глюкозы падает и все возвращается на круги своя. Что же остается в организме? Что полезного, кроме всплеска энергии может дать сок?
Как правило, это витамины и биологически активные вещества.Их концентрация зависит от того, насколько длинной была дорога от фрукта или овоща к вашему столу. Если вы привыкли готовить соки самостоятельно, больше пользы будет от свежих плодов, в сравнении с теми, которые некоторое время хранились.
Свежевыжатые соки и фреши полезнее простого сока, а все потому, что в мякоти овощей и фруктов содержится клетчатка — естественный «двигатель» пищи по желудочно-кишечному тракту. Кроме этого, любой сок содержит пектины и органические вещества, стимулирующие метаболизм. Интересно, что популярное мнение о высокой эффективности апельсинового сока против целлюлита и жировых отложений — преувеличено. Сок апельсина не больше других видов способствует стимуляции обмена веществ.
Что еще можно найти в стакане с натуральным соком? Многочисленные исследования показывают, что минеральных веществ, фолиевой кислоты и витамина Р в соках не меньше, чем в цельных овощах и фруктах. А вот с витамином С дела обстоят хуже — этот витамин быстро разрушается. Его количество со временем снижается даже в цельных плодах, если они не попадают на тарелку сразу «с грядки».
Пища для размышления: когда сок может навредить?
Говоря о пользе сока, нельзя однозначно сказать, что он полезен для организма. И речь идет о качественном продукте, а не о сомнительном пакете из магазина!
Соки могут способствовать накоплению лишних килограммов
Удивительно, но факт! Свежевыжатый сок и фреш — не помощники в избавлении от всего лишнего, а напротив, могут выступить в качестве «добавки»! Прибавка в весе обусловлена тем, что в соках много глюкозы и фруктозы, а также высокая калорийность. Стоит учитывать и давно известный факт: соки способствуют повышению аппетита. Поэтому если вы сидите на диете, сделайте выбор в пользу цельных плодов!
Кислые соки — испытание для ЖКТ
Органические кислоты, содержащиеся в соках, не всегда полезны. Они могут травмировать и вызвать раздражение слизистой желудка, потому концентрированные кислые составы обязательно следует разбавлять водой. Диетологи советуют пропорцию 1:1.
Соки рекомендованы не всем
При некоторых заболеваниях полезный на первый взгляд продукт следует ограничить в ежедневном меню, а иногда и вовсе исключить. Так, последние исследования ученых из США показали, что любители фреша по утрам чаще болеют диабетом.
Но все это не значит, что к сокам нужно относиться настороженно — их следует грамотно употреблять, учитывая показания и противопоказания. По мнению некоторых зарубежных специалистов, соки — это не только и не столько полезный напиток, сколько лечебно-профилактическое средство. А значит принимать его нужно ответственно.
Хорошие друзья: как правильно пить соки?
Чтобы выжать из сока максимум пользы, узнайте больше о его свойствах и составе! Не стоит заменять соками основные приемы пищи, исключение из правил — если это рекомендовал вам врач. Категорически не стоит садиться на соковую диету, поскольку это жесткая монодиета, которая способна разрушить слаженную работу всего организма и потребовать затем долгого восстановления. Так, если женщина будет сидеть на такой диете пару недель, у нее начнутся проблемы с ЖКТ, возможно полное прекращение менструации, будет форсировано выпадение волос, нарушен обмен веществ и другие неприятные последствия.
На заметку!
Эксперты советуют пить сок между основными приемами пищи. Идеальный вариант — утром, после утренней гимнастики и за 30-40 минут до завтрака.
Если вы решили придерживаться здорового питания и ввести в рацион больше соков, обязательно посоветуйтесь со своим врачом. Не все соки одинаково полезны. Так, мало кто знает, что многие свежевыжатые соки нужно разбавлять водой, поскольку они агрессивно действуют на стенки кишечника и эмаль зубов.
Прежде чем насладиться соками цитрусовых, следует прочитать инструкцию к принимаемым препаратам и посоветоваться с врачом, поскольку они снижают эффективность лекарств. А во время простудных заболеваний стремление взять большую дозу витаминов и вовсе чревато. Цитрусовые соки усиливают кашель и насморк, способствуют выделению слизи.
Некоторые виды соков употребляют строго дозировано, например, морковный сок не стоит пить чаще 2-3х раз в неделю, иначе может возникнуть специфическая желтуха.
Осторожно!
Если вы любите запивать соками обед, вы можете столкнуться с такими последствиями, как изжога, брожение в кишечники, колики. Активные вещества, содержащиеся в соках, вступают в реакцию со съеденной пищей, поэтому неприятные ощущения — не редкость.
Можно ли купить здоровье? Какие соки продаются в магазинах?
Самым полезным соком из магазина является сок прямого отжима. Готовится он следующим образом: плоды собирают, отжимают и обрабатывают в высоком температурном режиме, после чего разливают в стеклянные бутылки или в пакеты. Кстати, тара, в которую разливают сок, никак не указывает на «натуральность» продукта и не влияет на срок хранения. Главное, чтобы напиток хранился правильно. Выбирая сок, в первую очередь надо обращать внимание на его способ изготовления, а не на упаковку. Этот как раз тот случай, когда встречают не «по одежке»!
Заманчивая надпись на этикетке «100% натуральный» по ГОСТу может быть использована для обозначения сока прямого отжима (в нем сохраняется больше всего ценных веществ) и восстановленного. Последний производят из концентрата, получаемого в результате отжима и упаривания плодов. На производстве концентрат разводят питьевой водой до нужной консистенции и таким образом получают сок. Отдельно хочется отметить, что химические консерванты для хранения такого сока не требуются.
Восстановленный сок уступает по своим качественным характеристикам соку прямого отжима, поскольку в результате обработки он теряет львиную долю витаминов и ароматических веществ. Поэтому производители часто «обогащают» такие соки витаминами, о чем «отчитываются» на упаковке словом «обогащенный».
Помимо «настоящих» соков на прилавке магазинов можно встретить нектары и сокосодержащие напитки — чем они отличаются друг от друга?
Вся правда о соке!
Если на этикетке продукта написано «сок», значит, внутри может быть исключительно сок и больше никаких добавок. Единственное исключение из правил — томатный сок, он может содержать также соль.
Нектары и сокосодержащие напитки различаются концентрацией натурального сока. Так, в нектаре она может составлять 25-50%, а в сокосодержащем напитке — 5-10% (5%, если это сок цитрусовых, в остальных случаях — от 10%). Помимо сока в составе указанных напитков содержится питьевая вода, сахар, лимонная кислота.
Сок и здоровье: какой и для чего?
Пить или не пить сок? Вот, пожалуй, главный вопрос людей, придерживающих принципов здорового питания. На чаше весов — сок и здоровье. Если этот гармонический союз не будет разрушен излишним фанатизмом, целью «обогатить» организм витаминами несмотря ни на что, натуральный сок принесет пользу. Но согласовать возможность включения его в вашу диету, а также кратность употребления — нужно со специалистом.
1. Виноградный сок улучшает состояние при анемии, переутомлениях, упадке сил.
2. Яблочный сок выводит токсины, регулирует работ ЖКТ, гипоаллергенный.
3. Тыквенный сок полезен при заболеваниях печени и почек, а вишневый — помогает при запорах, способствует повышению аппетита.
4. Капустный показан при заболеваниях ЖКТ и проблемах с сосудами.
5. Морковный рекомендован для поддержания зрения и снятия усталости глаз.
6. Свекольный сок проявит себя при стрессах и бессоннице, обладает также свойством снижать высокое давление.
7. Грушевый сок может помочь в растворении почечных камней и выведении их из организма.
8. Гранатовый сок богат на аскорбиновую кислоту, полезен при анемии, респираторных заболеваниях, диабете.
9. Томатный сок эффективен для поддержания организма при сердечно-сосудистых заболеваниях.
10. Арбузный сок избавляет от отеков, укрепляет иммунитет.
Полезны ли свежевыжатые соки для здоровья — вопрос противоречивый. С одной стороны, да. Ведь в напитке, так или иначе, есть легкоусваиваемые жидкие витамины. Для приготовления полезного питья соковыжималку лучше выбирать шнековую, а не центрифужную. Она хоть дороже и сложнее в использовании и очистке, но выжимает из ингредиентов больше полезных веществ, включая энзимы, и может работать с зеленью, вплоть до витграсса. Также очень важно, чтобы сок нравился лично вам и был в удовольствие. Но имейте в виду, что многие свежевыжатые напитки обладают детокс-эффектом.
С другой стороны, в процессе получения сока удаляется жизненно важная для нашего здоровья клетчатка. Последние исследования показывают, что многие полезные вещества с ней просто неразделимы и «выбрасываются» из соковыжималки вместе со жмыхом. Также фруктовые соки резко повышают содержание сахара в крови, поэтому лучше делать выбор в пользу несладких овощей и зелени. Или же использовать немного фруктов, то в качестве подсластителя.
Поэтому можно посоветовать следующее:
- Если вы хотите постоянно употреблять соки и по несколько раз в день, то стоит обязательно проконсультироваться с диетологом, чтобы себе не навредить. Мировая практика уже знает несколько таких историй.
- В случае, если вы периодически «пьете» свои овощи и фрукты по любимым рецептам, можно самостоятельно изучить информацию о плюсах и минусах ингредиентов, и подходят ли они вам.
- Альтернативный вариант — заменить соки из фруктов и зелени на густые коктейли смузи. Они невероятно вкусные, и мало кто спорит об их пользе для здоровья. Ингредиенты перемалываются целиком, клетчатка остается, а желудок радуется, потому что переваривать продукты в таком подготовленном виде ему намного легче, чем в цельном.
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