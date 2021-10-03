Вся правда о соках: полезны ли они для здоровья

У природы нет плохой погоды, как и плохого времени года. Даже зимой, когда рацион большинства людей беднеет на витамины, минеральные вещества, клетчатку и антиоксиданты, можно найти отличный выход. И это — соки!

Именно они призваны раскрасить наше ежедневное меню в радужные цвета и принести пользу здоровью! Но все ли соки одинаково полезны? Что это — витаминный драйв или серьезное профилактическое средство? Обо всем этом — далее.

Вкусный сок! Раскладываем «по полочкам»

Главная ценность натурального сока в том, что он помогает мгновенно восстановить силы. Стоит сделать пару глотков и все меняется: проблемы кажутся не такими серьезными, а задачи — сложными. Этот нюанс часто используется при создании рекламы. Что же необычного в простом соке? А дело в том, что он не содержит белки и жиры, зато изобилует углеводами. Последние, как известно, при поступлении в организм повышают уровень глюкозы в крови, благодаря чему и настроение улучшается, и проблемы скорее решаются. Правда, эффект недолговечен! Спустя некоторое время уровень глюкозы падает и все возвращается на круги своя. Что же остается в организме? Что полезного, кроме всплеска энергии может дать сок?

Как правило, это витамины и биологически активные вещества.

Их концентрация зависит от того, насколько длинной была дорога от фрукта или овоща к вашему столу. Если вы привыкли готовить соки самостоятельно, больше пользы будет от свежих плодов, в сравнении с теми, которые некоторое время хранились.

Свежевыжатые соки и фреши полезнее простого сока, а все потому, что в мякоти овощей и фруктов содержится клетчатка — естественный «двигатель» пищи по желудочно-кишечному тракту. Кроме этого, любой сок содержит пектины и органические вещества, стимулирующие метаболизм. Интересно, что популярное мнение о высокой эффективности апельсинового сока против целлюлита и жировых отложений — преувеличено. Сок апельсина не больше других видов способствует стимуляции обмена веществ.

Что еще можно найти в стакане с натуральным соком? Многочисленные исследования показывают, что минеральных веществ, фолиевой кислоты и витамина Р в соках не меньше, чем в цельных овощах и фруктах. А вот с витамином С дела обстоят хуже — этот витамин быстро разрушается. Его количество со временем снижается даже в цельных плодах, если они не попадают на тарелку сразу «с грядки».

Пища для размышления: когда сок может навредить?