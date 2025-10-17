7 ошибок, которые, по мнению Кристиана Диора, делают женщин неухоженными

Французский модельер Кристиан Диор любил повторять, что не бывает некрасивых женщин. Есть лишь те, которые не умеют подчеркивать свою привлекательность. Novate.ru рассказывает, какие ошибки, по мнению дизайнера, являются недопустимыми, если вы хотите производить хорошее впечатление на окружающих, выглядеть женственно и элегантно.
Кристиан Диор говорил, что пик привлекательности женщин приходится на возраст от тридцати пяти до сорока лет – именно в этот период большинство представительниц прекрасного пола осознают свои сильные и слабые стороны, находят собственный стиль и умело подчеркивают достоинства. А так как лишь немногие женщины выходят из сорокалетнего возраста, то быть привлекательными они могут вечно.
Несмотря на такой позитивный взгляд на женскую красоту, Диор все же выделял несколько признаков, по которым можно было узнать неухоженную девушку, лишенную женственности и изысканности. Стоит проверить себя.
1. Отсутствие духов
Кроме красивой одежды и макияжа, нужны также духи
По мнению Кристиана Диора, духи являются великолепным оттенком женской индивидуальности и последним штрихом в образе. Однако многие женщины считают парфюм совсем не обязательным или покупают один аромат на все случаи жизни. Такое решение является большой ошибкой, ведь духи являются неотделимой частью лука, не менее важной, чем одежда, обувь или аксессуары. Выбирая духи для сегодняшнего выхода в свет, мы в первую очередь определяемся с посланием, которое хотим донести до окружающих, рассказываем, какое у нас настроение, к чему мы стремимся, о чем мечтаем.
2. Использование ненормативной лексики
Ухоженная женщина не может употреблять ненормативную лексику. / Фото: top10a.ru
Женственность – вот, что свойственно истинной леди. И это качество проявляется не только в элегантной одежде и обуви на каблуке. Гораздо важнее уметь правильно себя вести. Даже если женщина будет в платье и классических лодочках, с идеальным макияжем и сложной прической, вульгарное поведение, грубость или использование ненормативной лексики сведет на нет все ее усилия. Поэтому всегда важно помнить, где вы находитесь и что подразумевает под собой слово «женственность».
3. Одежда не по размеру
Мила Кунис в двух образах: неухоженном и стильном
Едва ли не самым главным в том, как нас воспринимают окружающие, является правильно подобранная одежда. Она должна подчеркивать наши достоинства, отлично сидеть и соответствовать случаю. Наряды, подобранные не по размеру, сразу лишают нас шанса произвести хорошее впечатление. Слишком большие или слишком маленькие вещи всегда сидят нелепо и создают впечатление, что мы взяли в магазине первую попавшуюся вещь и сразу отнесли ее на кассу, избегая примерочной. Кроме того, немаловажным фактором является качественная ткань и фасон одежды. Если платье, брюки или блуза будут плохо сшиты, ожидать, что вы почувствуете себя королевой в этом наряде, не придется. Отдавайте предпочтение натуральным материалам и вещам от проверенных производителей. Если люксовые бренды – это для вас чересчур, обратите внимание на масс-маркет, где можно найти не менее качественные и красивые вещи.
4. Невнимание к обуви
Американская певица Джуэл Килчер в неподходящей обуви
Кристиан Диор говорил: «Забота о выборе туфель не может быть чрезмерной. К сожалению, многие женщины думают, что к покупке обуви можно подойти спустя рукава, взяв первую пару, увиденную в магазине. Однако реальным подтверждением изысканности девушки является то, что у нее на ногах».
Даже Зигмунд Фрейд говорил о том, что женская стопа связана с внутренней силой, уверенностью, способностью к действию, стремлением двигаться вперед, поэтому очень важно, какая обувь находится на ногах.
Она должна быть не только удобной, красивой, но еще и актуальной. Как бы ни было грустно это осознавать, однако первое, что выходит из моды – это обувь. Можно сколько угодно носить джинсы, жакеты, платья, популярные десять лет назад, и выглядеть хорошо, но стоит лишь надеть устаревшую обувь, как образ сразу рушится. Вышедшую из моды одежду можно освежить актуальными туфлями или ботинками, а вот подать по-новому устаревшие босоножки, дополняя их трендовыми вещами, практически невозможно.
5. Некрасивые руки
Если на ногте откололся лак, маникюр нужно переделать
Руки являются настоящей визитной карточкой любой женщины. Именно эта часть тела способна рассказать всю правду о вашем возрасте, а также наглядно продемонстрировать степень заботы о себе. Это не значит, что нужно делать какой-то яркий или замысловатый маникюр. Пускай он будет нюдовым и совсем простым, однако ногти должны быть чистыми, а кожа рук – гладкой. Не нужно думать, что такого эффекта сложно добиться. Сделать руки красивыми и ухоженными вполне можно и в домашних условиях.
Смазывайте руки увлажняющим кремом, наносите на ногти и кутикулу питательно масло, вовремя подпиливайте ногтевую пластину, придавая ей аккуратную форму, делайте различные ванночки с эфирными маслами. Также не забывайте про своевременный пилинг. Учитывая тот факт, что использование чистящих и моющих средств негативно сказывается на состоянии кожи, в результате чего она утрачивает свою упругость, начинает шелушиться, скрабы являются необходимым этапом ухода. Не обязательно покупать дорогостоящие средства – можно сделать скраб самостоятельно, например, из кофейной гущи.
6. Неухоженные пятки
Сравнение пяток до и после процедуры. / Фото: lucky-women.ru
Еще один признак женщины, которая абсолютно не следит за своим внешним видом. И если в холодное время года такую небрежность еще можно оправдать тем, что мы носим закрытую обувь, теплые колготки и носки, скрывающие пятки, то летом, когда на передний план выходят сланцы и открытые босоножки, игнорирование ухода за этой частью тела является настоящим преступлением. Поэтому обязательно обзаведитесь инструментами, необходимыми для того, чтобы поддерживать пяточки в оптимальном состоянии.
Среди них мягкая пемза, щетка для ног, пилочка для пяток. Первая хороша для ежедневного ухода, а вторая помогает устранить ороговевшие частицы и делает прекрасный массаж. Что касается пилочки, то оптимальный вариант – электрическая, которая визуально напоминает роликовый массажер. Ее поверхность должна быть мелкозернистой, чтобы мягко стачивать грубые частички, полируя кожу, а не раздирая ее. Также не забывайте смазывать стопы увлажняющим и питательным кремом, пару раз в неделю делать специальные ванночки (самые популярные – мыльно-содовая и кисломолочная, которая отбеливает кожу стоп).
8. Грязные волосы
Из-за грязных волос Джиджи Хадид сразу приобрела неаккуратный внешний вид
В этом вопросе у двух легендарных модельеров – Кристиана Диора и Коко Шанель – мнения совпадали на 100%. Они считали, что появиться на людях с грязной головой – это настоящее преступление. А если подобные выходы в свет медленно, но уверенно становятся привычкой, женщину смело можно отнести к категории неухоженных. Нельзя стать истинной леди, если игнорировать состояние своей шевелюры. Даже если они очень быстро вымазываются и их приходится мыть каждый день, делайте это, чтобы не попадать в неловкие ситуации и не ловить на себе косые взгляды
