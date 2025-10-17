7 ошибок, которые, по мнению Кристиана Диора, делают женщин неухоженными

1. Отсутствие духов

Кроме красивой одежды и макияжа, нужны также духи

2. Использование ненормативной лексики

Ухоженная женщина не может употреблять ненормативную лексику. / Фото: top10a.ru

3. Одежда не по размеру

Мила Кунис в двух образах: неухоженном и стильном

4. Невнимание к обуви

Американская певица Джуэл Килчер в неподходящей обуви

5. Некрасивые руки

Если на ногте откололся лак, маникюр нужно переделать

6. Неухоженные пятки

Сравнение пяток до и после процедуры. / Фото: lucky-women.ru

8. Грязные волосы

Из-за грязных волос Джиджи Хадид сразу приобрела неаккуратный внешний вид