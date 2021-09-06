10 советов по пользованию Word, с которыми можно почувствовать себя гуру текстового редактора

1. Вставка даты и времени

Два сочетание, одно нажатие. |Фото: novate.ru.

2. Смена регистра

Одно сочетание делает три вещи. |Фото: novate.ru.

3. Буфер обмена

|Фото: novate.ru. Вот весь буффер обмена.|Фото: novate.ru.

4. Быстрые скриншоты

Ставим скриншоты без сворачивания. |Фото: novate.ru.

5. Переносы

Ставим переносы. |Фото: novate.ru.

6. Повтор команды

Достаточно жать одну кнопку. |Фото: novate.ru.

7. Быстрая навигация по документу

Можно быстро перемещаться. ¦Фото: how-to-study-abroad.com.

8. Вставка новой страницы

Сколько пальце было сломано зря. |Фото: novate.ru.

9. Вертикальное выделение текста

Наверняка не раз была нужная эта функция. С выделенным текстом можно делать все привычные манипуляции. |Фото: novate.ru.

10. Установка пароля на документ

Если нужна защита документа. |Фото: novate.ru.

И еще: самый быстрый способ открыть Word

Самый быстрый способ запуска программы. |Фото: novate.ru.