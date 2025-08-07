Что приготовить из болгарского перца: 5 простейших, но вкуснейших рецептов

Блюда из болгарского перца радуют насыщенным ароматом и ярко выраженным вкусом, независимо от того, что вы готовите. Будь то салаты, супы, рагу или же овощи, запечённые в духовке – всё без исключения съедается за считанные минуты. Выбирайте понравившийся рецепт и наслаждайтесь сочной, румяной и вкусно пахнущей едой.
1. Фаршированный перец
Перец, фаршированный овощами. \ Фото: itsavegworldafterall.com.
Нет ничего вкуснее домашнего фаршированного перца. И если вариант с мясной начинкой – старая добрая классика, то данный рецепт – прекрасная альтернатива, нисколько не уступающая ни по сытости, ни по вкусу.
Ингредиенты:
• Перец болгарский красный средней величины – 3-4 шт;
• Капуста – 300 г;
• Морковка – 1 шт;
• Сок томатный с мякотью – 0,5 л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи.
Фаршированный болгарский перец. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрку;
• Обжарить две-три минуты на среднем количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Добавить к морковке;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или же пропустить через пресс;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Капусту вымыть и нашинковать;
• Добавить в сковороду к овощам;
• Приправить солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне до готовности;
• Получившейся начинкой нафаршировать перцы;
• Выложить перцы в форму для запекания, предварительно смазанную маслом;
• Полить томатным соком;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
2. Гречневая лапша
Гречневая лапша со сладким перцем и курицей. \ Фото: cdn.sunbasket.com.
Рецепт гречневой лапши с болгарским перцем и курочкой придётся по вкусу не только любителям азиатской кухни, а и всем тем, кто отдаёт своё предпочтение пасте.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 0,5 кг;
• Гречневая лапша – 150 г;
• Перец болгарский красный и жёлтый – 2-4 шт;
• Соус соевый – 0,5 стакана;
• Морковка – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Семена кунжута – для подачи;
• Петрушка – для подачи.
Соба с овощами и курочкой. \ Фото: onceuponachef.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить в слегка подсоленной воде до готовности (согласно инструкции на упаковке);
• Откинуть на дуршлаг;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать полукольцами или соломкой;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой;
• Филе вымыть;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Мясо нарезать соломкой;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Добавить морковку, перец и пропущенный через пресс чеснок;
• Тушить на среднем огне двенадцать-пятнадцать минут;
• После влить соевый соус;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Готовить около трёх-четырёх минут;
• Затем добавить лапшу;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей посыпать кунжутными семенами и мелко нарезанной петрушкой.
3. Лодочки с куриным филе
Лодочки с курицей. \ Фото: food.cld.sndimg.com.
Ещё один вариант фаршированного перца – лодочки с куриным филе. Такое блюдо лучше всего подавать горячим как самостоятельное, но при желании можно подать и с гарниром из запечённого картофеля или овощей.
Ингредиенты:
• Перец болгарский красный крупный – 3 шт;
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 3 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 100-150 г;
• Майонез или сметана средней жирности – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – для подачи;
• Масло растительное – опционально.
Фаршированные лодочки. \ Фото: wellseasonedstudio.com.
Способ приготовление:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть разрезать на две равные части, чтобы получились лодочки;
• Куриное филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• Обжарить семь-восемь минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Томаты вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Добавить к курице;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Готовить две-три минуты;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по лодочкам;
• Выложить половинки перца в форму для запекания, предварительно смазанную маслом;
• Сверху каждую лодочку полить сметаной или майонезом;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать пять минут;
• Готовый перец посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
4. Салат со стеклянной лапшой
Салат со стеклянной лапшой. \ Фото: itsavegworldafterall.com.
Ловите ещё один рецепт азиатского блюда – салат со стеклянной лапшой, который, давным-давно прижившись за пределами родины, пользуется огромной популярностью по всему миру.
Ингредиенты:
• Фунчоза – 100 г;
• Огурцы свежие – 2 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый крупный – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Кунжутные семена – опционально.
Для заправки:
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соевый соус – 6-8 ч.л;
• Масло оливковое – опционально;
• Уксус яблочный – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу.
Салат с фунчозой и овощами. \ Фото: emkayskitchen.com.
Способ приготовления:
• Лапшу выложить в глубокую миску или сотейник;
• Залить кипятком;
• Накрыть крышкой и оставить на десять минут;
• После откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке или на тёрке для корейских овощей;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать соломкой;
• Выложить все овощи в глубокую миску или салатник;
• В небольшой мисочке смешать пропущенный через пресс чеснок с соевым соусом, яблочным уксусом и оливковым маслом;
• Добавить соль и чили;
• Перемешать;
• Получившейся смесью залить овощи;
• Перемешать и дать настояться десять-пятнадцать минут в прохладном месте;
• После выложить лапшу;
• Ещё раз аккуратно перемешать;
• Посыпать семенами кунжута и подать к столу.
5. Суп
Крем-суп. \ Фото: i.pinimg.com.
И напоследок – рецепт пряного супа из болгарского перца. Подавайте с гренками, сухариками, тостами, кубиками брынзы и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Перец болгарский жёлтый, красный крупный – 5 шт;
• Перец горький – 2 шт;
• Томаты с плотной мякотью – 3 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи;
• Брынза – для подачи;
• Овощной бульон из кубика – опционально.
Пикантный суп из болгарского перца. \ Фото: playswellwithbutter.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножки;
• Мякоть нарезать дольками;
• Добавить к перцу;
• Горький перец вымыть;
• Нарезать соломкой и выложить в сковородку к остальным ингредиентам;
• Посолить и добавить щепотку чили;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Томаты вымыть;
• Снять шкурку;
• Нарезать небольшими кубиками;
• Добавить к перцу;
• Тушить под крышкой на среднем огне до готовности;
• Готовые овощи переложить в чашу блендера и перебить до однородной массы;
• Густоту регулировать горячим овощным бульоном;
• Взбитый крем-суп разлить по тарелкам;
• Украсить мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Покрошить брынзу, добавить горсть сухариков или выложить на край тарелки пару гренок;
• Подать к столу.
