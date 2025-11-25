Голубцы – вкуснейшее блюдо, приготовление которого отнимает немало времени. Во всяком случае, такое впечатление складывается у новичков и дилетантов. К счастью для них (в первую очередь из стана мужчин), есть один по-настоящему «пацанский» способ приготовления голубцов с использованием… шуруповерта.



Главная проблема в приготовлении голубцов для многих людей заключается в таком, казалось бы, незатейливом действии, как вырезание кочерыжки. Тяжелее всего вырезать ее из кочана молодой капусты. Нож то и дело соскальзывает, а кочан никак не поддается. Чтобы не мучать себя, свои руки, нож и сам кочан, можно просто использовать строительный инструмент. Для извлечения кочерыжки потребуется всего две вещи – готовый к использованию шуруповерт и коронка по дереву диаметром 50-70 мм. Итак, сначала кочерыжка срезается под уровень листьев капусты при помощи обычного ножа, а затем ее остатки высверливаются при помощи шуруповерта с коронкой.

Делается все меньше, чем за минуту . Важно: перед работой с продуктами питания не забудьте основательно помыть коронку! Что же касается дальнейшей технологии приготовления голубцов «по-мужски», то она ничем не отличается от любого другого рецепта. Когда в кочане капусты не станет ненавистной кочерыжки, то использовать можно любой приглянувшийся способ создания вкуснейшего блюда. Само собой, сначала кочан нужно будет поместить в воду и сварить (держать в кипятке 5-7 минут).После этого капуста извлекается из кастрюли и остужается. Листья будет сниматься легко и просто. В них добавляется начинка (по вкусу). Она может состоять как просто из фарша, так и из риса с фаршем. Не забываем в обязательном порядке добавить приправы на свой выбор. Можно также использовать соусы. «Запеленав» начинку в капустные листья, отправляем наши голубцы в духовку. Для этого их можно положить на противень, в кастрюлю или утятницу. Заготовки заправить соусом и накрыть фольгой. В духовке блюдо должно будет приготовиться за 2-2.5 часа . Видео:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: