5 привычек, которые помогут развить эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект – это способность испытывать широкий спектр эмоций. Именно он недоступен людям с расстройствами аутического спектра. Эмоции достаточно важны для человека и его ментального здоровья. Материал собрал советы от психологов, как при помощи ежедневных привычек развить эмоциональный интеллект.
1. Вести дневник
Блин, а ведь классно вышло! / Фото: znanio.ru
Если вы заметили, что скудны на эмоции (особенно заметно это тогда, когда вам кажется, что вы перестали испытвать радость), начните вечером записывать в дневник произошедшие за день события. Так вы сможете пережить их повторно и – уже без людей вокруг – «переварить» их «на чистую голову». Возможно, вы обнаружите, что улыбнётесь чему-то, на что-то разозлитесь, чему-то удивитесь. «Просто поверьте, а поймёте потом» (с)
2. Будьте более откровенными в общении
Будьте откровенны. / Фото: horoscopes.rambler.ru
Конечно, сложно взять и сказать коллеге, что он чавкает жвачкой, как свинья, или вдруг признаться кому-то близкому, что у вас с либидо проблемы. Тут нужны просто полутона. Возьмите и скажите тому с кем часто общаетесь, какую-то самую маленькую откровенность. Малюсенькую. О нём или о вас. Например, что вы устали от того, что муж разбрасывает носки. Или о том, что вашему собеседнику лучше бы курить на одну сигарету в день. Просто маленькая правда. Это посеет семена. И привычка говорить одну маленькую правду в день сделает вас лучше.
3. Работать с засевшими травмами
Работаем с засевшими травмами... / Фото: shoes-web.ru
К примеру, вы считаете себя «лузером».протрите пыль в пыльной зоне. По одному полезному делу в день. И после каждого полезного дела подойдите к зеркалу, нарочно сильно улыбнитесь и скажите: «Я сделал полезное». Вы удивитесь тому, как вы… ВТЯНЕТЕСЬ В ЭТО.
4. Немного откладывать эмоции
Проблема автопилота. / Фото: drive2.ru
Вы знали о том, что самолеты на автопилоте чаще терпят катастрофу, чем те, которыми управлял пилот? Всё просто: автоматика (такая же, как в «Тесле») реагирует на проблему мгновенно. А живой человек имеет время подумать и принять иногда более извращённое решение для того, чтобы избежать страшных последствий. То же и здесь. Если накатила истерика или чрезмерная радость, дайте себе от нескольких минут до нескольких часов, чтобы поразмыслить, истинна ли эта эмоция. И в результате вы сможете вырасти как личность.
5. Заняться йогой
Возможность подумать и оздоровиться в одном флаконе. / Фото: culture.ru
Поставили этот пункт самым последним, чтобы скептики прочитали первые четыре. Йога – это про осмысленность. Когда вы занимаетесь неспешными упражнениями на растяжку и дыхание, вы начинаете лучше себя понимать. Откройте любой гайд по йоге для новичков в Ютубе и хоть 10 минут в день практикуйте. Возможно, на вас накатят слёзы от пережитого чего-то за день или же вы наполнитесь радостью от того, что смогли уделить время себе и что-то осмыслить. Подумайте!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии