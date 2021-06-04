Как правильно хранить молочные продукты и яйца: 18 секретов опытных домохозяек

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как долго можно хранить молочные продукты, яйца и блюда из них? В какой упаковке лучше купить молоко и где разместить сырые яйца?
В следующий раз, когда вы пойдете в магазин за продуктами или освободите ваш холодильник, воспользуйтесь этими подсказками:
Молоко
Выбирайте/покупайте молоко и кисломолочные продукты в конце вашего похода в супермаркет или на рынок.
Абсолютно правильно хранить молоко и другие молочные продукты при температуре ниже 5 градусов по Цельсию, которую обеспечивает стандартный холодильник, но все же никогда не размещайте молоко на дверце — там температура всегда выше плюс добавляется тепло после открывания и закрывания.
Выбросьте без сожаления любое молоко (с нулевым, высоким, низким или пониженным содержанием жира), если прошла неделя с момента вскрытия упаковки, — независимо от того, истек срок хранения, указанный на продукте, или нет.
Мороженое обычно имеет срок годности от 2 до 6 месяцев, поскольку оно хранится в морозильной камере, где рост бактерий значительно замедлен из-за более низкой температуры. Если же вы делаете домашнее мороженое сами, то обязательно используйте пастеризованные яйца.
Отдавайте предпочтение молоку в тетрапаках, а не в полиэтиленовых пакетах.
Сыр
Плотно завернутые в пергамент твердые сыры, такие как чеддер, гауда, эдам и швейцарский могут храниться три-четыре недели в холодильнике. Если все же плесень поразила твердый сыр, то не спешите выбрасывать весь кусок — удалите участок величиной с абрикос вокруг очага плесени, а остальное можете спокойно употреблять в пищу.
Плавленым сыром можно лакомиться без урона для здоровья, если держать его в холодильнике — максимум три-четыре недели после вскрытия упаковки.
Беременным женщинам, маленьким детям, пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой не стоит есть непастеризованные или мягкие сыры, такие как камамбер и бри. Вообще запомните: чем мягче сыр, тем короче срок его годности:
Сливочный сыр безопасно хранится в холодильнике в течение двух недель.
Творог и сыр рикотта наиболее уязвимы — в холодильнике они способны «выжить» только одну неделю.
Йогурт
Перед покупкой обязательно проверьте дату выпуска и срок использования этого деликатного товара.
Съешьте йогурт в течение 7–10 дней после приобретения независимо от даты, проставленной на упаковке.
Яйца
Никогда не ешьте сырые яйца и то, что их включает (сырое тесто, домашний майонез, гоголь-моголь и т. д.).
При покупке яиц отдайте предпочтение тем, коробка с которыми хранилась на холоде. Также убедитесь, что на яйцах нет помета, скорлупа у них целая, без сколов и трещин.
Храните яйца в оригинальной упаковке в самой холодной части холодильника, а не на полочке дверцы.
Сырые яйца не должны лежать более трех недель в холодильнике. Сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике неделю.
Варите или жарьте яйца, пока желтки не станут твердыми — в яичнице желток никогда не должен быть жидким.
Готовьте блюда, содержащие сырые яйца, например пирог с заварным кремом или запеканки, при температуре больше 70 градусов.
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