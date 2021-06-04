Как правильно хранить молочные продукты и яйца: 18 секретов опытных домохозяек

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как долго можно хранить молочные продукты, яйца и блюда из них? В какой упаковке лучше купить молоко и где разместить сырые яйца?



В следующий раз, когда вы пойдете в магазин за продуктами или освободите ваш холодильник, воспользуйтесь этими подсказками:



Молоко

Сыр

Йогурт

Яйца