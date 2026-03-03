3 способа прочистить засор в сливе раковины и ванны

Bот это да! Если вода в раковине или ванне сливается все хуже и хуже, не доводите до неприятностей!







Змейка или ершик для очистки труб

Вантуз

Пищевая сода и уксус

Чтобы избежать неприятностей в будущем:

Купите недорогой и очень полезный инструмент в виде пластиковой гибкой нити с крючками. Если в сливах запутались волосы или шматки пыли, достаточно погрузить приспособление в слив, прокрутив вокруг оси и медленно вытянуть.Змейка вытащит волосы, и вода начнет лучше стекать.Чтобы вантуз сработал эффективнее, заткните верхнее отверстие слива мокрой тряпкой. Затем наполните ванну или раковину горячей водой так, чтобы она покрыла нижнюю часть вантуза. Прокачайте воздух вантузом 5−10 раз. Этого должно быть достаточно.Насыпьте в слив около ½ стакана соды, а затем вылейте стакан уксуса. Как только нальете, закрывайте отверстие пробкой или мокрым полотенцем, чтобы сода и уксус проникли внутрь сливных труб. Подождите некоторое время, пока не закончится реакция, а затем вылейте в слив кипяток.ловушка для волос• Заведите ловушку для волос.• Используйте гель для душа, а не туалетное мыло. От него образуется больше мыльного налета, который также оседает и на трубах.• Используйте соду с уксусом регулярно. Если делать это для профилактики, трубы будут всегда в хорошем состоянии. Можно, например, завести полезную привычку и делать это каждый раз, когда вы убираетесь в ванной комнате.