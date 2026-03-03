С нами не соску...
3 способа прочистить засор в сливе раковины и ванны

Bот это да! Если вода в раковине или ванне сливается все хуже и хуже, не доводите до неприятностей!

3 способа прочистить засор в сливе раковины и ванны

Змейка или ершик для очистки труб

Купите недорогой и очень полезный инструмент в виде пластиковой гибкой нити с крючками. Если в сливах запутались волосы или шматки пыли, достаточно погрузить приспособление в слив, прокрутив вокруг оси и медленно вытянуть.
Змейка вытащит волосы, и вода начнет лучше стекать.

Вантуз

Чтобы вантуз сработал эффективнее, заткните верхнее отверстие слива мокрой тряпкой. Затем наполните ванну или раковину горячей водой так, чтобы она покрыла нижнюю часть вантуза. Прокачайте воздух вантузом 5−10 раз. Этого должно быть достаточно.

Пищевая сода и уксус

Насыпьте в слив около ½ стакана соды, а затем вылейте стакан уксуса. Как только нальете, закрывайте отверстие пробкой или мокрым полотенцем, чтобы сода и уксус проникли внутрь сливных труб. Подождите некоторое время, пока не закончится реакция, а затем вылейте в слив кипяток.

3 способа прочистить засор в сливе раковины и ванны
ловушка для волос

Чтобы избежать неприятностей в будущем:

• Заведите ловушку для волос.
• Используйте гель для душа, а не туалетное мыло. От него образуется больше мыльного налета, который также оседает и на трубах.
• Используйте соду с уксусом регулярно. Если делать это для профилактики, трубы будут всегда в хорошем состоянии. Можно, например, завести полезную привычку и делать это каждый раз, когда вы убираетесь в ванной комнате.
