15 неожиданных вещей, способных навсегда изменить ваш мозг

С нами не соскучишься!

Несмотря на всю сложность устройства головного мозга, он способен удивительным образом изменяться под влиянием разных факторов. Новый опыт образует новые участки мозга, потому что этот орган удивительно пластичен. Нейроны постоянно приспосабливаются к изменяющимся факторам окружающей среды и выбирают самый короткий путь адаптации.



И этот путь не всегда будет лёгким или благоприятным для человека. Например, в критической ситуации мозг способен «перезапуститься», что может привести к появлению «синдрома иностранного акцента» или других неожиданных реакций. Винить мозг не стоит: сравнительно малыми жертвами он спасает весь организм.



Подобные изменения, необязательно такие масштабные, происходят постоянно, но мы этого не замечаем. Мозг перекраивает себя не только из-за травм или серьёзных потрясений. Навсегда изменить его структуру могут даже обычные смартфоны и голодание. Спорт, сахар, медитации, питание, алкоголь — всё это реструктурирует наш суперкомпьютер.

Бесконечное изменение мозга

Учёные давно знают, что во время обучения чему-то новому синапсы в головном мозге

Алиса, Гугл и смартфоны

Чем больше мы полагаемся на девайсы, которые помнят и знают всё, тем больше мы «расслабляем» собственный мозг. Нейробиологи называют это явление

Космическое путешествие

Вы никогда не задумывались о том, что происходит с мозгом космонавтов, которые провели несколько недель в невесомости? Космические путешествия не проходят бесследно,

Вино, пиво и другой алкоголь

Речь идёт о регулярном пьянстве. Учёные из Оксфорда

Тяжёлая депрессия

Опытные психологи знают, что депрессия для мозга — такая же осязаемая болезнь, как артрит для суставов. Люди ошибаются, когда ищут корни депрессии исключительно в психической деятельности. Современные

Лечебное голодание или пост

Пост существует уже несколько сотен лет, а интервальное лечебное голодание — новый модный способ привести тело и мысли в порядок. Врачи отмечают, что голод изменяет работу мозга в нескольких направлениях. Например,

Зависимость от видеоигр

Родители геймеров бьют тревогу и стараются всеми силами вытащить детей из виртуальной реальности. Однако это не так просто.

Новое и незнакомое

Мозг взрослых людей не менее пластичен, чем детский мозг. Гибкость теряется из-за образа жизни. Часто ли вы встречаете взрослых людей, которые неожиданно начинают учить иностранный язык или записываются на курс бальных танцев? Детское любопытство подталкивает мозг к постоянным изменениям. Так что, если

Другая языковая среда

Итак, вы знаете, что изучение иностранного языка

Ежедневный рацион

Мозг получит только те питательные вещества, которые циркулируют по организму, поэтому его здоровье зависит от рациона. Любимое «лакомство» мозга — натуральные насыщенные жиры, которые содержатся в красной рыбе и … авокадо. Да,

Детские травмы

Детские травмы «прописаны» в головном мозге точно так же, как и депрессия. Канадские исследователи изучили снимки головного мозга людей с серьёзными психическими заболеваниями, в том числе тех, кто свёл счёты с жизнью. Они

Зависимость от порно

Нежелательные изменения в мозге любителей порнографии подтвердила наука. Немецкие учёные

Медитации

Учёные

Клубы «элитного мозга»

В современном мире популярность набирают клубы по оптимизации мозга, например такие, как организация

Физическая нагрузка

Регулярные физические нагрузки приносят пользу не только телу, но и мозгу. Авторы одного из исследований



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И этот путь не всегда будет лёгким или благоприятным для человека. Например, в критической ситуации мозг способен «перезапуститься», что может привести к появлению «синдрома иностранного акцента» или других неожиданных реакций. Винить мозг не стоит: сравнительно малыми жертвами он спасает весь организм.Подобные изменения, необязательно такие масштабные, происходят постоянно, но мы этого не замечаем. Мозг перекраивает себя не только из-за травм или серьёзных потрясений. Навсегда изменить его структуру могут даже обычные смартфоны и голодание. Спорт, сахар, медитации, питание, алкоголь — всё это реструктурирует наш суперкомпьютер.Учёные давно знают, что во время обучения чему-то новому синапсы в головном мозге становятся больше . Синапс — это точка, в которой соприкасаются два нейрона, и чем он больше, тем лучше проходит электрический сигнал. Мозг обладает высокой нейропластичностью, меняется и формируется в течение всей жизни. Процессы могут быть как положительными, так и отрицательными. Учёные из Филадельфии доказали, что изучение иностранного языка укрепляет полезные связи, а разные виды зависимостей, наоборот, формируют синапсы, которые поощряют разрушительное поведение. В результате привязанность к чему-то становится невероятно крепкой.Чем больше мы полагаемся на девайсы, которые помнят и знают всё, тем больше мы «расслабляем» собственный мозг. Нейробиологи называют это явление «когнитивной разгрузкой» . Эксперимент, проведённый в Калифорнии, продемонстрировал, насколько люди зависят от гаджетов. Участники, которые постоянно пользовались интернетом для поиска информации, чаще хотели обратиться за ответом к Гуглу в других жизненных ситуациях. Те, кто не зависел от мнения гаджетов, в первую очередь обращались к своему опыту и памяти. Специалисты подчёркивают, что «когнитивная разгрузка» меняет мозг . Раньше человек заставлял нейроны усердно работать, чтобы что-то вспомнить. Сейчас эти связи ослабли.Вы никогда не задумывались о том, что происходит с мозгом космонавтов, которые провели несколько недель в невесомости? Космические путешествия не проходят бесследно, уверены учёные из США . Они отсканировали в аппарате МРТ головной мозг тридцати четырёх астронавтов до и после путешествия и обнаружили странные изменения. Мозг каждого сместился в черепе вверх, из-за чего пострадали зрительные центры. Исследование пролило свет на проблемы со зрением, на которые жаловались все космонавты после возвращения на Землю. Однако такие изменения обнаружили только у тех, кто участвовал в длительных миссиях. У космонавтов, которые провели на станции менее двух недель, мозг был абсолютно нормальным.Речь идёт о регулярном пьянстве. Учёные из Оксфорда окончательно развенчали миф о том, что три-четыре бокала пива или вина каждый день не вредят мозгу. В течение 30 лет они следили за здоровьем и алкогольными привычками 403 мужчин и 103 женщин. На заключительном этапе эксперимента мозг участников отсканировали с помощью МРТ. На снимках тех, кто пил регулярно, гиппокамп, отвечающий за память и воспоминания, «сжался» в несколько раз. Исследователи прикинули, что превышение нормы в четыре напитка (drinks — норма для каждого вида спиртного; например, для пива — пинта, для вина — 175 миллилитров, для водки — 25 миллилитров) увеличивает риск «сжатия» гиппокампа в шесть раз. Интересно, что подобного эффекта не наблюдается у тех, кто курит марихуану.Опытные психологи знают, что депрессия для мозга — такая же осязаемая болезнь, как артрит для суставов. Люди ошибаются, когда ищут корни депрессии исключительно в психической деятельности. Современные исследования подтверждают аргументы учёных: у людей с депрессией меняется механизм выработки белого вещества в головном мозге. Белое вещество отвечает за мышление и эмоциональную обработку. Из-за изменений нарушаются нормальные связи между событиями, мыслями и эмоциональными откликами.Пост существует уже несколько сотен лет, а интервальное лечебное голодание — новый модный способ привести тело и мысли в порядок. Врачи отмечают, что голод изменяет работу мозга в нескольких направлениях. Например, в работе , посвящённой 48-часовому голоданию, учёные обнаружили, что у участников улучшились такие когнитивные функции, как гибкость мышления, но увеличилась раздражительность. Происходит это из-за того, что во время голода активно делятся клетки и растёт уровень нейротрофического фактора мозга, который регулирует высшие когнитивные функции.Родители геймеров бьют тревогу и стараются всеми силами вытащить детей из виртуальной реальности. Однако это не так просто. Наука установила , что зависимость от видеоигр — такое же сильное аддиктивное расстройство, как и зависимость от алкоголя, кофеина и наркотиков. Во время игры мозг вырабатывает огромное количество дофамина, который дарит геймеру чувство эйфории. Но из-за химической толерантности — постоянного привыкания к бомбардировке дофамином — вещества требуется всё больше. Учёные не остановились на негативной стороне гейминга и обнаружили положительные эффекты умеренного увлечения видеоиграми. Занимательный эксперимент , в ходе которого люди в возрасте от 55 до 75 лет ежедневно по полчаса играли в Марио 64, подтвердил увеличение количества серого вещества в гиппокампе. Благодаря этому у участников улучшилась память, они стали внимательнее.Мозг взрослых людей не менее пластичен, чем детский мозг. Гибкость теряется из-за образа жизни. Часто ли вы встречаете взрослых людей, которые неожиданно начинают учить иностранный язык или записываются на курс бальных танцев? Детское любопытство подталкивает мозг к постоянным изменениям. Так что, если хотите прокачать мозг , начните делать что-то нетипичное для себя: возьмитесь за вязание или научитесь водить машину.Итак, вы знаете, что изучение иностранного языка заставляет ваш мозг меняться . Новые нейронные связи образуются медленно, но верно. Хотите ускорить этот процесс? Погружайтесь в языковую среду. Специалисты отмечают, что изучение языка дома с карточками и полная смена языковой среды работают по-разному. Во втором случае эффекта вы достигнете быстрее, потому что мозг бросит все силы на адаптацию к новым условиям, от которых, по его мнению, зависит сохранение жизни. Кроме того, живые разговоры обеспечивают мгновенную обратную связь, и новые навыки закрепляются лучше.Мозг получит только те питательные вещества, которые циркулируют по организму, поэтому его здоровье зависит от рациона. Любимое «лакомство» мозга — натуральные насыщенные жиры, которые содержатся в красной рыбе и … авокадо. Да, исследования обнаружили , что этот фрукт полезен для мозга и помогает пожилым людям оставаться в ментальной форме. В то же время сахар и обработанные углеводы провоцируют воспаления в мозгу и мешают ему нормально функционировать.Детские травмы «прописаны» в головном мозге точно так же, как и депрессия. Канадские исследователи изучили снимки головного мозга людей с серьёзными психическими заболеваниями, в том числе тех, кто свёл счёты с жизнью. Они обнаружили , что у людей, страдавших от детской травмы, были истончены миелиновые оболочки. Эти оболочки защищают нейроны во время работы мозга. Таким образом, детская травма нарушает создание миелиновых оболочек, что проявляется в психических расстройствах: тревожности, агрессии, импульсивном поведении, и таких расстройствах, как депрессия. Однако это не значит, что с изменениями нельзя справиться. Некоторым людям удаётся нормализовать выработку миелина с помощью психотерапии и фармтерапии.Нежелательные изменения в мозге любителей порнографии подтвердила наука. Немецкие учёные пришли к выводу , что постоянный просмотр порно уменьшает количество серого вещества в мозге. Это, в свою очередь, нарушает работу зоны, которая отвечает за вознаграждение и мотивацию. И чем больше мужчины смотрят порно, тем хуже работают эти зоны. Зависимым людям требуется всё больше и больше для достижения такого же уровня удовлетворения, как был раньше. Включается уже хорошо знакомая нам химическая толерантность.Учёные проверили работу мозга сотни человек в возрасте от 24 до 77 лет, половина из которых занималась регулярными медитациями, а половина — нет. Оказалось, что мозг первых лучше сохраняет драгоценное серое вещество, причём во всех отделах мозга. Особенно благотворно медитации сказываются на мозге пожилых людей, предотвращая деградацию нейронов и старение.В современном мире популярность набирают клубы по оптимизации мозга, например такие, как организация Field в Нью-Йорке. Что происходит за закрытыми дверями клуба для создания «элитных мозгов»? В первую очередь, мозг посетителей сканируют, а доктора изучают полученные данные. Затем применяются щадящие неинвазивные техники стимуляции определённых зон, что позволяет увеличить производительность мозга без препаратов. Техники действуют как ноотропы — лекарства, которые «разгоняют» мозг, за счёт чего улучшаются все когнитивные процессы.Регулярные физические нагрузки приносят пользу не только телу, но и мозгу. Авторы одного из исследований обнаружили , что ежедневная аэробная нагрузка увеличила размер гиппокампа участниц. Благодаря этому у женщин улучшились вербальная память и способности к обучению. Наиболее выраженное действие физических нагрузок проявилось у тех, кто страдал от проблем с памятью.

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