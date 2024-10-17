Всё, что вы хотели знать про древнеегипетских богов и религию Древнего Египта

Древние египтяне были одними из самых религиозных народов, когда-либо живших на нашей планете. Их знания были лишь каплей в море того, что сегодня известно человечеству, поэтому они боялись многих вещей и верили в сверхъестественные силы. Эта вера и породила огромное множество древнеегипетских богов.

Если и была какая-нибудь ситуация или место, которое могло иметь своего собственного бога, то, скорее всего, он был не один. В то время как большинство божеств были известны на территории ограниченной местности, такие боги, как Ра, Осирис и Тот, были широко известны повсеместно.В этом списке мы расскажем вам самые интересные факты про древнеегипетских богов и религиозные системы. Религия Древнего Египта не сильно отличалась от сегодняшней, призывая творить добро в этой жизни, чтобы заслужить себе место и в загробном мире.И хотя она может показаться сложной и пространственной, эта религия была достаточно легко приспосабливаемой и развивалась в зависимости от обычаев и установленных порядков правящего фараона. Египетские боги часто имели как человеческий облик, так и могли изображаться в виде животных, что делало их весьма запоминающимися и легко узнаваемыми.Если вам интересно узнать больше о древнеегипетских богах, то скорее прочитайте эти 25 любопытных фактов, которые вы могли не знать!25. Как и многие ранние религиозные традиции, религия Египта в додинастический период была преимущественно анимистической: египтяне верили, что духи живут в животных , растениях и различных предметах.24. Многие из широко известных сегодня египетских богов появились именно в те времена. К примеру, бог Анубис, покровитель некрополей и кладбищ и проводник мёртвых в загробный мир, изображался с телом человека и головой шакала, поскольку этих животных часто видели на краю пустыни — там, где египтяне хоронили мёртвых.23. Хорошая новость для любителей крокодилов: у древних египтян был бог-крокодил! Себек был одним из самых могущественных и долго почитаемых божеств. Будучи богом воды и разлива Нила, Себек обожал мясо, как и большинство крокодилов. В знак почитания этого божества во многих древнеегипетских храмах держали живых крокодилов в специально созданных для них водоёмах.22. У древних египтян было более 2000 божеств, однако большинство из них были местными — они были известны в местном масштабе в разных частях империи.21. Как и у нас сегодня существует несколько направлений в христианстве — православие, католицизм, протестантизм, древние восточные церкви и т.д. — в Древнем Египте также было множество школ религиозных учений, и каждая из них претендовала на звание высшей . 20. Одна из самых интересных историй среди всех древнеегипетских богов — у бога солнца Ра. Каждую ночь его проглатывала богиня неба Нут, чтобы возродить к следующему восходу.19. Культ древнеегипетских богов был одним из самых продолжительных в мире: эта религия просуществовала более 3000 лет. Например, буддизм существует всего только 2500 лет, христианство — 2000 лет, мормонизм — 200 лет.18. Каждый новый фараон, приходивший к власти в Древнем Египте, популяризировал местного бога своей религии, способствуя тому, чтобы он стал общеегипетским. Например, когда при Среднем Царстве власть перешла к фиванским фараонам (2000-1700 г.г. до н.э.), Амон стал главным государственным богом, а после отождествления с древним солнечным богом Ра стал называться Амон-Ра.17. Помимо своего анимистического происхождения, изображение животного, как часть божества, имело и другое важное значение: оно демонстрировало настроение бога. Если бог был разгневан, то вместо головы могли изобразить голову свирепствующего льва, а если он был спокоен и доброжелателен — голову кошки 16. Древнеегипетские божества чаще всего изображались с человеческим телом и головой животного. Фараоны же, наоборот, изображались с телом животного и головой человека.15. Боги Древнего Египта часто изображались с загадочным атрибутом Анх (или коптским крестом), который был у них в руках. Символизирующий собой вечную жизнь, этот крест, увенчанный кольцом сверху, был известен как «ключ жизни» и усиливал прочность и вечность их господства.14. На первый взгляд может показаться сложным понять, божества какого пола изображены на древних рисунках, однако существует одна тонкость: боги изображались с тёмной кожей красновато-коричневого оттенка, в то время как богини имели жёлтую кожу, символизировавшую их закрытый образ жизни.13. Бог Бес, изображавшийся в виде карлика, был одним из самых «деятельных» в Древнем Египте: он был покровителем младенцев, будущих матерей и домашнего очага, защитником от ночных кошмаров и укусов скорпионов, змей и крокодилов.12. Религия в Древнем Египте была политеистической (вера в нескольких богов, многобожие) на большем протяжении своего существования, за исключением короткого периода, когда фараон Эхнатон из XVIII династии, придя к власти, установил в стране монотеистический культ (религиозное представление о единственности Бога) . Всеобщее почитание во время его правления было сосредоточено вокруг Атона, бога солнца, роль которого древними египтянами приписывалась богу Ра.11. Кроме божеств, в системе верований древних египтян важную роль играли также и демоны. И хотя они были более могущественны, чем люди, они всё же уступали богам, однако в большинстве случаев были бессмертны и могли появляться в нескольких местах одновременно.10. Одним из самых известных и почитаемых символов Древнего Египта был жук-скарабей, олицетворявший собой возрождение и защиту. Египтяне часто носили амулеты в виде скарабеев для безопасности, соотнося это с Хепри, утренней ипостасью солнечного бога, который изображался с жуком-скоробеем вместо головы.9. Древние греки провели немало параллелей между своими божествами и древнеегипетскими. Проходя со своим войском через Египет, Александр Македонский сделал остановку в оазисе Сивы, чтобы посоветоваться с оракулом Амона, который у древних греков считался богом Зевсом. Александр был настолько хорошо известен в Древнем Египте, что оракул Сивы даже назвал его сыном Амона.8. Несоответствие, заключённое на небесах: бог сухого воздуха и солнечного света Шу был женат на богине влаги и покровительнице дождя Тефнут.7. Фараон был посредником между богами и древними египтянами. Его роль заключалась в сохранении тонкого баланса и поддержания хороших отношений с божествами. Жители Древнего Египта верили, что после своей смерти фараон сам становится богом, если его сердце легче пера 6. Богиня Бастет (или Баст) изображалась в виде женщины с головой кошки. Последователи её культа настолько почитали кошек, что мумифицировали животных после их смерти. Возле главного храма Бастет в городе Бубастис археологи даже обнаружили гигантское кладбище мумифицированных кошек.5. Религиозная жизнь в Древнем Египте была в значительной степени элитарной. Внутрь храмов разрешалось входить только жрецам, жрицам, фараону и некоторым членам его семьи. Обычные египтяне могли дойти лишь до ворот храма.4. Несмотря на свою важность, древнеегипетский бог Земли Геб (внизу в центре) никогда не становился объектом культа, как, например, Осирис и Амон. Поскольку он был богом Земли, люди верили, что, когда он смеётся, происходят землетрясения.3. Древние египтяне возвели бесчисленное количество статуй своих богов, омывая их водой с ароматом лотоса и смазывая маслами, прежде чем украсить ювелирными изделиями, надеть одежду и нанести макияж.2. Одним из самых ненавистных богов у древних египтян был Сет (слева), бог хаоса, разрушения, войны и смерти. У него было человеческое тело и голова животного, которого египтологи не смогли идентифицировать ни с одним из известных животных. Сета особенно ненавидели за то , что он убил своего брата Осириса, чтобы вместо него занять трон.1. В качестве защитного амулета египтяне носили один из самых особенных символов Древнего Египта — Глаз Гора. Он символизировал собой исцеление и восстановление и, как считалось, защищал своего владельца с помощью белой магии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)