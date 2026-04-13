Что такое советская электропечь «Чудо» и что на ней готовили в СССР

Почему в СССР ценилась электрическая чудо-печка?
Многими советскими хозяйками ценилась одна невзрачная кастрюлька с объемной крышкой, которую все называли «Чудо». Она была на вес золота, поскольку могла заменить духовую печь, сковороду, кастрюлю и пароварку. Причем, первые модели печи могли работать даже без электричества.
1. Что такое советская печь «Чудо»
Печь была изготовлена из алюминия.
В начале 60-х годов советские хозяйки впервые увидели на полках магазинов металлическую кастрюльку с объемной крышкой, которая имела шнур для подключения к сети. Корпус кухонной утвари был изготовлен из алюминия, а ручки с пластиковыми вставками. Новая «кастрюлька» называлась электрической печью «Чудо», а позже в быту ее стали называть просто «чудо-печкой».
В крышке печи был ТЭН.
Печь состояла из глубокой сковороды, крышки со встроенным нагревательным элементом, подставки и отверстий для регулирования температурного режима. А также к каждой печи прилагалась инструкция, в которой было указано, что она может тушить, выпекать, варить и жарить без пригорания. Узнав о таких сказочных характеристиках, каждая хозяйка в СССР стала мечтать о чудесной печке.
2. Основной принцип работы «чуда»
Печь работала от электричества, но потребляла его не много.
Электропечи стали активно раскупать. Они стали самым трендовым подарком для женщин. Они имели не сложный принцип работы. Подготовленные продукты нужно было положить в сковороду, поставить ее на подставку, закрыть крышкой и закрыть вентиляционные отверстия. После чего можно было включать в сеть.
Примечательно, что изначально чудо-печки работали без электричества. Они имели более толстый металлический корпус и емкости для горючего материала. Первые печи работали на керосине или дровах. Такой вариант «духовки» позволял приготовить еду в походных условиях. Печь оказалась настолько удобной, что ее решили усовершенствовать и сделать более удобной. Ее сделали электрической. Теперь на них можно было готовить дома и на даче, где нет кухонной плиты. Главное правило по технике безопасности было: располагать печь вдали от штор и не класть рядом полотенце, поскольку ТЭН крышки нагревался до температуры, от которой могло произойти возгорание ткани.
3. Что можно было готовить в печи
Овощи в печи получались сочными и рассыпчатыми...
Электрический вариант также был оснащен функцией «выпечки». В итоге, в печи можно было варить, тушить, жарить и выпекать. Сначала хозяйки готовили согласно рецептам, которые были указаны во вкладыше. А затем стали самостоятельно импровизировать. Опыт нарабатывался быстро и у каждой женщине появились свои лайфхаки по использованию печи.
Одним из самых популярных блюд в чудо-печке было картофель по-французски, рагу, жаркое и другие тушеные вторые блюда. Также в печи можно было пожарить котлеты, фрикадельки или куриные бедра или приготовить плов. Но, пожалуй, самыми вкусным получалась выпечка. В печи можно было приготовить пирожки, большой пирог с начинкой, пиццу, булочки, кексы и торты. Одним из самых ходовых тортов был «Зебра».
В печи получались пышные бисквиты.
Со временем хозяйки научились применять разные хитрости, чтобы блюда получались еще лучше. К примеру, чтобы пирог легко вынимался из сковороды, на дно клали пергамент. Или чтобы кекс получился сочным, после выключения печи его нужно было полить сиропом и снова накрыть крышкой.
4. Как печь помогала экономить
Печь помогала экономить электричество, газ и место на кухне.
Считалось, что электрическая печь «Чудо» потребляет незначительное количество энергии, если ее сравнить в духовым шкафом. Она была компактной и готовила быстро за счет нахождения продуктов в закрытом пространстве. Ее многофункциональность помогала готовить самые разные блюда. Советским гражданам не нужно было покупать пароварку, духовку или плитку — за них все функции выполняла чудо-печка. А также можно было экономить газ, который нужен был для работы газовых плит. Примечательно, что печь помогала экономить не только денежные средства, но и место на кухне.
5. «Чудо-печь» в наши дни
В наши дни печью продолжают пользоваться наши родители.
Сейчас у некоторых современных хозяек сохранилась та самая легендарная электрическая печь с ТЭНом в крышке. Как правило, они достались им от родителей. На самом деле, печь не теряет своей актуальности. Поскольку в нем можно приготовить самые разнообразные блюда, в том числе, продукты на пару. Такой печью продолжаются пользоваться наши родители и дачники, которым нужна альтернативная замена кухонной плиты. Печь «Чудо» либо передают по наследству, либо покупают на сайтах бесплатных объявления или маркетплейсах.
Вот только молодежь уже такой чудесной советской печью не удивишь. Молодые хозяйки предпочитают более современную технику, которая эстетично смотрится в интерьере. Советская чудо-печь будет пользоваться спросом пока она будет вызывать ностальгию, а затем ее заменят более функциональные кухонные гаджеты. Если верить статистике, то важность в быту советской электрической печи «Чудо» постепенно снижается из-за развития новых технологий приготовления.
