Как живут жирафы

Эти животные, без преувеличения, известны нам еще с раннего детства — мы видели их в мультфильмах, зоопарках, в азбуке возле буквы «Ж», а кто-то даже в дикой природе. И все наверняка знают, что жираф — самое высокое животное в мире, в частности, благодаря своей шее, длина которой в некоторых случаях может достигать почти двух метров!

С самого рождения жизнь жирафа сложна и опасна, а начинаются проблемы еще на этапе появления на свет. Сначала малышу приходится 15 месяцев томиться в утробе матери, а затем встретить свой первый день на земле, пережив падение с высоты двух метров. Новорожденный жирафенок достигает примерно 1,8 м в высоту и весит около 50 кг. Уже спустя час после рождения он может уверенно стоять на ногах и даже бегать.И вот тут начинаются настоящие приключения! Юную особь изгоняют из стада примерно на 2-3 недели, видимо, чтобы проверить на прочность. Но даже если жирафу повезет и в первые же дни жизни его не съест изголодавшийся лев, дальше начнутся другие испытания.Например, проблемы со сном, а вернее, почти полным его отсутствием. Так как жирафам ввиду физиологических особенностей очень сложно спрятаться на просторах саванны, им приходится всегда быть начеку. Животное может позволить себе вздремнуть лишь на 10 минут, и так несколько раз за день. Согласитесь, это сложно назвать полноценным отдыхом.Еще одна проблема жирафа — водопой.Даже огромная шея не помогает «дяде Степе» животного царства, когда речь заходит о том, чтобы дотянуться до земли. Откусить сочный листик с верхушки дерева — без проблем! Но вот чтобы просто попить воды, жирафу необходимо практически сесть на шпагат. В эти моменты он наиболее уязвим — хищники часто подстерегают бедняг на водопоях и ждут, когда они примут свою фирменную позу, чтобы напасть сзади. По этой причине жирафы могут не пить неделями, а если все же добираются до воды, то напиваются впрок, поглощая примерно 40 литров за раз!Точно так же «враскорячку» животные щиплют траву с земли, но случается это довольно редко. Обычно жирафы питаются листвой деревьев — за день они съедают ее более 30 кг! Всего на приемы пищи у длинношеих уходит примерно по 16-18 часов ежедневно. Жирафы живут поодиночке или в небольших стадах, но в целях безопасности они могут примкнуть к группам антилоп или зебр. И их можно понять! В родных «племенах» жирафов иногда творится настоящий беспредел. Единого лидера у них нет, но преобладает явное преимущество сильных самцов над слабыми. В их группах часто устраиваются так называемые ритуальные поединки — животные становятся рядом друг с другом и каждый пытается ударить головой по шее соперника. В брачный период эти драки имеют агрессивный и крайне жестокий характер — один из конкурентов может быть забит до потери сознания. Примечательно, что длинная шея жирафов имеет лишь семь шейных позвонков, почти как у других млекопитающих. Чтобы они могли выдерживать такую нагрузку, природа наградила жирафов мощным 12-килограммовым сердцем, которое способно пропускать за минуту до 60 литров крови. Есть у высокого роста и плюсы, например, хороший обзор местности — своих сородичей жирафы могут видеть на расстоянии до километра. Им не приходится ни с кем воевать за еду, так как на большой высоте у них совершенно нет конкурентов. Кроме того, благодаря своим внушительным размерам, жираф практически не имеет естественных врагов (за исключением хищников, о которых мы уже писали) — мало кто осмеливается нападать на таких гигантов. А те, кто все же решатся, скорее всего, погибнут от точно удара их мощных передних копыт.