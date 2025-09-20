Для чего у «Жигулей» на фарах были странные «лапки»

На дворе были 1980-е годы. В Советском Союзе появились новые модели «Жигулей», знаменитые «пятерки» и «семерки». Старомодным хромированным элементами в них на смену стремили более современные и прогрессивные пластиковые. При этом одним из самых интересных элементов конструкции стали загадочные «лапки» на осветительных приборах.
Новые ВАЗ были хороши. |Фото: drive2.com.
«Лапки», «рожки», «усики» - как только не называл соотечественник странные дужки над и под передними фарами! При этом подавляющее большинство автомобилистов не имело даже малейшего понятия о том, зачем данный элемент конструкции нужен на самом деле. Ничего постыдного или удивительного в этом нет. Так как на большинстве «Жигулей» странные «усики» на фарах не делали ровным счетом ничего. Тем не менее, функция у их все-таки была.
Усики - это ограничители для щеток. |Фото: ya.ru.
Дело в том, что ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 должны были оснащаться стеклоомывательной системой для осветительных приборов и дворниками для фар. Однако, абсолютное большинство «Жигулей», которые шли на внутренний рынок по каким-то причинам такой роскоши лишались. Ставили дворники и омыватели для фар преимущественно на экспортные модели «пятерок» и «семерок».
Правда были они только на экспортных моделях. |Фото: ya.ru.
Почему тут наши «лапки-рожки-усики»? Да ровно притом, что этого всего-навсего ограничители хода щеток стеклоочистителей. Благодаря этим ограничителям щетки работали правильно и качественно чистили всю поверхность передних фар «Жигулей».
Догадаться было не просто. ¦Фото: vk.com.
