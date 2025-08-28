Можно ли «сырую» воду добавлять в кипяченую и не бояться при этом расстройства желудка

Можно ли смешивать «сырую» и кипяченую воду? На этот счет на просторах интернета можно найти огромное количество самых разных мнений. Некоторые даже утверждают, что кипяченая вода в действительности хуже, так как из-за теплового воздействия перестает быть «живой». Но как обстоят дела на самом деле?
Стоит сразу отметить, что теоретически диарею может вызвать вообще все что угодно… В том числе и сырая вода из-под крана. Особенно хорошо диарею умеет вызывать «сырая» неотфильтрованная вода. Например, из какого-нибудь открытого источника. Вода из скважин и колодцев фильтруется песком. В водопроводе вода очищается и фильтруется на специальных станциях. Впрочем, качество такой очистки нередко оставляет желать лучшего в большинстве населенных пунктов.
Так что же будет, если смешать два вида воды? На самом деле ровным счетом ничего, кроме «переезда» из сырой воды в только что очищенную кипячением всех микроорганизмов. Стоит напомнить, что доведение Н2О до температуры в 100 градусов по Цельсию позволяет убить большинство вредных и опасных микробов. Во всяком случае, если речь не идет о чем-то излишне опасном для человека. Само собой, если «сырая» вода при смешивании будет из грязного и непроверенного источника, то она вполне себе может стать причиной возникновения расстройства желудка.
Важно отметить, что по поводу сырой и кипяченой воды существует множество откровенно вредных теорий. Увы, все еще есть немало людей, которые предпочитают различные паранормальные спекуляции голосу науки: физики, химии и биологии. Отдельные граждане утверждают, что кипяченая вода становится «мертвой». Мол, в результате нагревания до 100 градусов Н2О теряет все полезные в ней вещества. Надо отметить, что отчасти это правда. Во время кипячения часть посторонних веществ, вроде солей, действительно покидает воду вместе с паром. Или же выпадает на дно в качестве осадка. Однако, принципиально состав воды от этого не меняется.
Так можно ли лить сырую воду в кипяток? Смотря зачем. В принципе ничего страшного от этого не произойдет. Однако, если вода была грязной, то только что прокипячённую придется кипятить вновь, чтобы снова убить в ней потенциальную микрофлору. При смешивании 2 литров воды бактерии полностью захватят объем очищенной воды при помощи размножения примерно за 4 часа.
