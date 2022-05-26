Весело и функционально: 10 необычных держателей для туалетной бумаги

Забавные держатели для туалетной бумаги.
Многие уверены, что держатель для туалетной бумаги - не самый главный аксессуар ванной комнаты или туалета. Однако, даже такая, казалось бы, незначительная деталь может украсить уборную. И устранить одну из главных проблем большинства домов - сделать так, чтобы рулон туалетной бумаги не заканчивался внезапно.
1. Птица на ветке
Держатель для рулона туалетной бумаги в виде птички, сидящей на ветке, смотрится очень нежно и мило.
Этот держатель в виде птицы, которая сидит на ветке дерева, поможет смягчить обстановку туалетной комнаты, сделать интерьер более нежным и милым.
2. Рыцарь в доспехах
Почитатели эпохи Средневековья могут подобрать к держателю в форме рыцаря и особую туалетную бумагу с принтом, изображающим королевскую лилию.
Этот рыцарь в доспехах выполняет две функции одновременно: и комнату охраняет, и туалетную бумагу подает.
3. Полка для смартфона
Держатель для рулона туалетной бумаги с полкой, предназначенной для фиксации мобильного телефона.
Когда человек ждет важного звонка или просто слишком привязан к своему смартфону, он берет девайс с собой даже в туалетную комнату. Дабы с мобильным телефоном не вышло никаких казусов, и владелец был спокоен за целостность и сохранность устройства, полезным будет держатель для туалетной бумаги со специальной полочкой именно для смартфона.
4. Животные с длинными хвостами и шеями
Животные с различными вытянутыми частями тела станут отличными держателями для рулонов туалетной бумаги.
Эти фигурки выполнены из тяжелого чугуна, что обеспечивает устойчивость длинношеих и длиннохвостых животных, которые служат держателями туалетной бумаги.
5. Силач
Держатель сразу для двух рулонов туалетной бумаги будет отлично смотреться, если поставить его на бачок унитаза.
Этому крепышу под силу удержать сразу два рулона туалетной бумаги.
6. Медвежата
Потешные держатели туалетной бумаги в виде маленьких мишек точно повеселят гостей, посетивших уборную.
Эти забавные держатели в виде медвежат сделают обстановку туалетной комнаты веселой и незаурядной.
7. Polaroid (Полароид)
Держатель для туалетной бумаги в виде фотоаппарата, работающего по принципу Polaroid.
Многие помнят знаменитые фотоаппараты Polaroid, которые после нажатия на кнопку сразу выдавали готовые снимки. Поэтому моментальные фотографии часто называли «полароидными». Этот держатель имитирует процесс выдачи снимка, роль которого и играет кусочек туалетной бумаги.
8. Овечки
Держатель и своеобразная полка для хранения туалетной бумаги в виде хорошеньких овечек.
Маленькая овечка выполняет роль держателя, а большая - служит для хранения рулонов. С такими запасами ни хозяева ни гости никогда не останутся без туалетной бумаги.
9. Дерево
Держатель для туалетной бумаги в форме дерева.
Ещё один держатель для туалетной бумаги с функцией хранения рулонов. Такое дерево сохранит запасы и будет стильно смотреться в любой туалетной комнате.
10. Корзина для журналов
Держатель для рулона туалетной бумаги со специальной корзиной, в которой можно хранить журналы.
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