Шикарная закуска на праздничный стол

Приготовьте вкусную, в то же время очень простую закуску на праздничный стол! На весь процесс уйдёт не более 10 минут, можно сделать с вечера, а на следующий день нарезать и подать к столу!







Ингредиенты:



Крабовые палочки — 1 уп.;



Творожный сыр — 2 ст. л.;



Майонез — 2 ст. л.;



Чеснок — 1 зубчик;



Яйцо — 2 шт.;



Огурец маринованный — 1 шт.



К творожному сыру добавьте майонез и чеснок. Также натрите на мелкой тёрке 2 варёных яйца. Посолите по вкусу.







Один маринованный огурчик разрежьте на 4 части вдоль. Крабовые палочки аккуратно разверните, отрежьте белую полоску возле красной части.







Положите одна на другую 4 развёрнутые и подрезанные палочки так, чтобы белая часть оставалась внутри, а снаружи была только красная.







Положите немного начинки, также добавьте 1/4 огурца. Заверните в рулет. Закатывайте плотно.







Закройте рулетики в пищевую плёнку, отправьте в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась, и можно было легко нарезать. Минимум на 2 часа, а можно и на всю ночь.







Уберите пищевую плёнку и нарежьте каждый рулетик на 3-4 части острым ножом, придерживая руками.







Вкусная и красивая закуска готова украсить праздничный стол!







Подробнее о том, как приготовить закуску из крабовых палочек, смотрите в видео ниже:



