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Шикарная закуска на праздничный стол

Приготовьте вкусную, в то же время очень простую закуску на праздничный стол! На весь процесс уйдёт не более 10 минут, можно сделать с вечера, а на следующий день нарезать и подать к столу!

Шикарная закуска на праздничный стол

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 1 уп.;

Творожный сыр — 2 ст. л.;

Майонез — 2 ст. л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Яйцо — 2 шт.;

Огурец маринованный — 1 шт.

К творожному сыру добавьте майонез и чеснок. Также натрите на мелкой тёрке 2 варёных яйца. Посолите по вкусу.

Шикарная закуска на праздничный стол

Один маринованный огурчик разрежьте на 4 части вдоль. Крабовые палочки аккуратно разверните, отрежьте белую полоску возле красной части.

Шикарная закуска на праздничный стол

Положите одна на другую 4 развёрнутые и подрезанные палочки так, чтобы белая часть оставалась внутри, а снаружи была только красная.

Шикарная закуска на праздничный стол

Положите немного начинки, также добавьте 1/4 огурца. Заверните в рулет. Закатывайте плотно.

Шикарная закуска на праздничный стол

Закройте рулетики в пищевую плёнку, отправьте в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась, и можно было легко нарезать. Минимум на 2 часа, а можно и на всю ночь.

Шикарная закуска на праздничный стол

Уберите пищевую плёнку и нарежьте каждый рулетик на 3-4 части острым ножом, придерживая руками.

Шикарная закуска на праздничный стол

Вкусная и красивая закуска готова украсить праздничный стол!

Шикарная закуска на праздничный стол

Подробнее о том, как приготовить закуску из крабовых палочек, смотрите в видео ниже:


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