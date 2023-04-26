За что сомалийские «пираты» «оштрафовали» СССР и сколько стоила свобода советских моряков

Как советские моряки оказались неподалёку от берегов Сомали?

Могадишо – главный порт Сомали – был захвачен повстанческими войсками в 1990 году./Фото: maritime.bg

Как и когда сомалийские «пираты» захватили рыболовецкий траулер «Кафф»

«Зелёная линия» — центральная улица Могадишо, по которой город был разделён на две части в ходе гражданской войны. /Фото: static.euronews.com

Как проходили переговоры советской стороны с сомалийским оппозиционерами

Мохамед Ферах Айдид – лидер сомалийских оппозиционеров. /Фото: ruspekh.press











Какую сумму СССР отдал сомалийским «пиратам» за свободу своих моряков

Михаил Горбачёв вынужден был отправить в Сомали 250 тыс. дол. – такая цена свободы русских моряков с траулера «Кафф»./Фото: imgtest.mir24.tv