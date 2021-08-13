Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голод

1. Острое

Не стоит есть острое и блюда, содержащие огромное количество специй. \ Фото: bonappetit.news.

2. Фрукты и ягоды

Исключите на голодный желудок фрукты и ягоды. \ Фото: retail-loyalty.org.

3. Печенье, снеки и чипсы

Не всё полезно то, что так охотно рекламируют. \ Фото: ecoclub.ua.

4. Цитрусовые

Не спешите есть цитрусовые на голодный желудок. \ Фото: google.ru.

5. Кофе и чай

Не пейте чай и кофе натощак. \ Фото: hotelturist.com.

6. Алкоголь

Стоп: Алкоголь! \ Фото: google.ru.

7. Бананы

Никаких бананов натощак. \ Фото: diet-health.info.