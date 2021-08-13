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Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голод


Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голод

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с внезапным чувством голода, когда есть хочется так, что аж сводит желудок. И тут в ход идёт тяжёлая артиллерия, и в рот отправляется всё то, что находится под рукой. Да вот только есть такие продукты, которые нежелательно употреблять натощак: такой перекус в 9 из 10 случаев может сработать в обратную сторону, спровоцировав ещё больший голод.

1. Острое


Не стоит есть острое и блюда, содержащие огромное количество специй. \ Фото: bonappetit.news.

Не стоит есть острое и блюда, содержащие огромное количество специй. \ Фото: bonappetit.news.

 

Не стоит брать с собой на перекус, а тем более есть на голодный желудок острую пищу или блюда со специями, это может спровоцировать ещё больший голод, тяжесть в желудке и изжогу.

2. Фрукты и ягоды


Исключите на голодный желудок фрукты и ягоды. \ Фото: retail-loyalty.org.

Исключите на голодный желудок фрукты и ягоды. \ Фото: retail-loyalty.org.

 

Также не стоит злоупотреблять фруктами и ягодами в чистом виде. Из-за содержащегося в них сахара чувство голода покинет вас на короткий срок и спустя полчаса-час вы вновь захотите есть. Поэтому фрукты лучше сочетать с йогуртом, сыром и орехами.

3. Печенье, снеки и чипсы


Не всё полезно то, что так охотно рекламируют. \ Фото: ecoclub.ua.

Не всё полезно то, что так охотно рекламируют. \ Фото: ecoclub.ua.

 

Во избежание вновь нахлынувшего чувства голода не стоит налетать на печенье, снеки и чипсы.
Такая еда лишь «мысленно» насыщает организм, а спустя короткое время снова захочется есть. В таком случае лучше съесть бутерброд, а если нет такой возможности, то пресную булочку или кусочек хлеба с кефиром, ряженкой и несладким йогуртом.

4. Цитрусовые


Не спешите есть цитрусовые на голодный желудок. \ Фото: google.ru.

Не спешите есть цитрусовые на голодный желудок. \ Фото: google.ru.

 

Ещё одни продукты, которые нежелательно употреблять на голодный желудок – это цитрусовые. Они стимулируют выработку кислоты в желудке, тем самым вызывая чувство голода. Если съесть апельсин или грейпфрут натощак, то можно заработать изжогу, а то и вовсе острые боли в животе. В данном случае для утоления голода подойдёт картофельное пюре или лёгкий перекус с небольшим кусочком сыра с хлебом.

5. Кофе и чай


Не пейте чай и кофе натощак. \ Фото: hotelturist.com.

Не пейте чай и кофе натощак. \ Фото: hotelturist.com.

 

Как оказалось, кофе и чай также входят в список продуктов, которые не стоит есть натощак. Эти напитки, выпитые на голодный желудок, могут спровоцировать его остановку, вызвать боль, тошноту и тяжесть. Лучше всего выпить полстакана воды, съесть что-то лёгкое, а после уже переходить непосредственно к чаю и кофе.

6. Алкоголь


Стоп: Алкоголь! \ Фото: google.ru.

Стоп: Алкоголь! \ Фото: google.ru.

 

Исключением не стал и алкоголь, который ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае нельзя употреблять на голодный желудок. Подобный трюк может привести не только к опьянению, остановке желудка, а и к отравлению.

7. Бананы


Никаких бананов натощак. \ Фото: diet-health.info.

Никаких бананов натощак. \ Фото: diet-health.info.

 

Как бы прискорбно это не звучало, но натощак нельзя есть и бананы. Богатые калием и магнием, они улучшают работу сердца, но при этом съеденный на голодный желудок банан может на весь день лишить вас сил, спровоцировав вялость и усталость.

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Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голод

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Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голодПодписаться на мой Instagram
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