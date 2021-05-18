Почему Дэвида Боуи называли «хамелеоном рок-музыки»: Маски и эволюция многоликого музыканта

Дэвид Роберт Джонс, 1965 год.

Дэвид Боуи, 1967 год.

Дэвид Боуи играет на акустической 12-струнной гитаре в поддержку выпуска своего альбома «Space Oddity».

Дэвид Боуи, 1970 год.

Музыкальный джэм на вечеринке в Лос-Анджелесе, 1971 год.

Дэвид Боуи позирует для фото обложки своего альбома «Hunky Dory» в декабре 1971 года.

Дэвид Боуи во время турне Ziggy Stardust / Aladdin Sane в 1973 году.

Боуи исполняет «Rebel Rebel» в телешоу TopPop 7 февраля 1974 года.

Боуи во время турне 1973 года в образе Зигги Стардаста.

Заключительный концерт тура 1973 года.

Плакат для фильма «Человек, который упал на землю», 1976 год.

ЭДэвид Боуи с семьёй на пресс-конференции в отеле Amstel в Амстердаме, 1974 год.

Боуи в образе Белого Герцога, 1976 год.

Дэвид Боуи на стадионе Уэмбли во время тура «Station To Station», 1976 год.

Боуи исполняет роль Измождённого Белого Герцога, Бостонский сад, 1976 год.

эвид Боуи и Дженнифер Коннелли на съёмках фильма «Лабиринт», 1986 год.

Дэвид Боуи, 1980 год.

Тур в поддержку альбома «Серьёзный лунный свет», 1983 год.

Дэвид Боуи со своей женой Имам, 1997 год.

Дэвид Боуи, 2003 год.