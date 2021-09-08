Удачные примеры дизайна ванной комнаты площадью 4 кв. метра

Многие квартиры выполнены с планировкой, в которой ванной комнате остаются лишь крохи квадратных метров. Такое положение не позволяет расположить всю необходимую мебель: хватило бы места, чтобы ванну поставить.

Сегодня мы покажем ванные комнаты с площадью 4 квадратных метра, которые обустроены волшебным способом.



1. Максимально рациональное заполнение пространства

2. Столешница над ванной

3. Угловая ванная

4. Встроенные ниши

5. Светоотражающая стена

6. Полноценное освещение

7. Большое зеркало

8. Стеклянные двери для душа

9. Светлые тона отделки

В этой ванной комнате есть все необходимое: сама ванна, туалет, раковина, стиральная машинка и даже небольшой стеллаж. При этом расставлена мебель очень компактно, тем самым места вполне хватит для одного человека.Дополнительная столешница над ванной – это отличное решение для малогабаритной комнаты. Столешница не будет мешать при приеме душа, при этом станет дополнительным пространством для необходимых предметов.В маленькой комнате многие дизайнеры советуют делать ставку на угловую мебель. Что касается ванной комнаты, то можно выбрать угловую ванную или душевую кабину. Так она не будет скрадывать драгоценное пространство.Чтобы не загромождать комнату различными шкафами и стеллажами, лучше всего при планировании ремонта продумать вариант создания ниш. Во-первых. Они смотрятся более привлекательно, во-вторых, ниши можно сделать достаточно вместительными.Зеркало – это самая настоящая палочка-выручалочка для малогабаритных комнат. Благодаря зеркалу, ваша комната станет гораздо шире. Можно выбрать не полноценное зеркало, а другие светоотражающие предметы или покрытия.Если ванная комната маленькая, то это не повод отказываться от полноценного освещения. Идеально выглядит точечное освещение по всему периметру помещения.Вместо полочки над раковиной лучше выбрать большое зеркало. Оно сможет визуально увеличить помещение, сделать его более уютным и стильным за счет дополнительного отражения света.Стеклянные детали – это всегда стильно и красиво. Также за счет своей прозрачности они не так сильно перегружают маленькую комнату. Только будьте готовы часто протирать стекло, чтобы на нем не оставались капли от воды.При решении сделать ремонт в ванной комнате советуем выбирать светлые оттенки для отделки стен и полов. Приятный цвет будет меньше акцентировать внимание на узкое пространство.Малогабаритная ванная комната – это проблема, которую можно решить легко и быстро. Главное – использовать пространство по максимуму, исключить захламленность и выбирать функциональную мебель.