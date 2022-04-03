Чем подкормить рассаду томатов, чтобы она была крепкой

Нередко огородники задаются вопросом, как и чем подкормить рассаду томатов на первых порах роста. В ряде случаев после того как всходы покажутся на поверхности субстрата, происходит внезапное торможение развития.







Рассада начинает увядать, меняется окраска, и томатные кустики прекращают расти. Подобные симптомы являются причиной недостатка в почве микроэлементов. Если посев был выполнен в питательном рыхлом субстрате, необходимость в частой подкормке рассады отпадает. Тем не менее, требуется уделить большое внимание молодым растениям, пока они не адаптируются и не будут полноценно развиваться.

Обнаружив первые признаки увядания листьев, важно правильно подобрать удобрение для подкормки рассады томатов.



Что касается традиционных овощных культур, срок выращивания в посевных контейнерах в домашних условиях, как правило, составляет пару месяцев. После чего рассаду переносят в открытый грунт. В течение этого периода томаты подкармливают 3-4 раза. Впервые, удобрение вносят при формировании 2-го и 3-его листочка, затем спустя две недели после пикировки. Процедуру повторяют еще через две недели. За 10 дней до пересадки в теплицы или на участок рассаду подкармливают в четвертый раз.



Как и чем подкормить рассаду томатов

Азот

Фосфор

Калий

Железо

Кальций

Азот отвечает за наращивание зелени.Результатом недостатка азота становится пожелтение листьев и покраснение прожилок с нижней стороны пластины. Существует несколько составов подкормочных смесей:комплекс под названием «Биогумус», приготовленный согласно инструкции;раствор коровяка, взятый в соотношении 1 л удобрения на ведро воды; смесь, состоящая из 1,5 г калийной соли, 0,5 г мочевины и 4 г суперфосфата. Все минеральные гранулы растворяют в 1 л воды.Перенасыщение почвы азотным микроэлементом может привести к противоположному эффекту. Вместо созревания вкусных и сочных плодов произойдет наращивание листвы. Быстро пожелтевшие листья служат доказательством переизбытка азота в тканях томатной рассады.Важно! В азотосодержащих комплексах нуждаются многие растения, но добавлять их следует очень осторожно.Фосфор – главный питательный элемент для любой культуры. Роль фосфора заключается в регулировании обменных процессов в томатах и ускорении образования корневых отводков. Благодаря этому микроэлементу уравнивается количество азота, смягчаются последствия для овощей при его избытке.Когда листики растений начинают скручиваться, а окраска пластинки приобретает фиолетовый оттенок, развитие рассады томатов затихает. Самое время внести фосфорные удобрения, к примеру, раствор суперфосфата. Суперфосфат не дает никакого эффекта в почвах с кислой средой, поэтому перед подкормкой участок раскисляют с помощью золы или извести. Фосфорные подкормки вносят поближе к корневой зоне. Если рассыпать гранулы на поверхности, это не принесет результата.Методы использования суперфосфата:15 г вещества растворяют в 5 л воды;20 ст.л. гранул разводят в 3 л горячей воды, настаивают в течение суток, полученный концентрат разбавляют водой и примешивают немного гумуса, чтобы улучшить усвоение рассадой томатов удобрения.Суперфосфаты не рекомендуется смешивать с золой, известью, мочевиной и прочими типами удобрений.Калий зачастую добавляют одновременно с фосфором. В продаже имеются фосфорно-калийные составы. Если наблюдается сморщивание листьев и высыхание кончиков, значит, растениям необходима калийная подкормка. В противном случае кусты будут плодоносить прерывисто. Еще одна функция калия – нормализация жизнедеятельности рассады в открытом грунте. Он ускоряет процесс образования завязи и придает томатам вкус.Чтобы воспользоваться калийным удобрением, следует прибегнуть к одному из нижеперечисленных методов.В 5 л воды растворить 6 г сульфат калия.В 10 л воды растворить 10 г монофосфата.В 10 л воды развести 50 мл гумата калия. Благодаря внесению этого состава улучшается структура почвы и нормализуется рост рассады.В качестве внекорневых подкормок используют раствор калиевой селитры (расход 15 г вещества на 10 л воды).Большего всего калия содержится в золе, поэтому золу рассыпают под корневую зону и поливают зольной вытяжкой листву на стадии роста томатных кустиков.Концентрированный коровяк смешивают с 200 г золы и 20 г двойного суперфосфата.Важно! Фосфорно-калийные комплексы отвечают за нормальное развитие томатов и создают условия для формирования обильной завязи.При нехватке железа рассада томатов подвергается заражению хлорозом, который возникает из-за яркого дневного света. И, наоборот, некоторые огородники вынуждены устраивать вокруг кустиков дополнительное освещение, но в то же время избыток света может спровоцировать обратный эффект. Развитие хлороза ведет к поражению молодых и старых листьев. Окраска листвы становится желтой или бурой.Справиться с проблемой удается двумя способами. Рекомендуется опрыскать больные кустики 0,25%-ным раствором сернокислого железа или 0,1%-ным раствором хелата железа.Потребность в кальции обнаруживается уже на этапе проращивания семян. Если растения испытывают недостаток данного микроэлемента, рассада томатов перестает расти, корневая система замирает, а бутоны и завязи осыпаются. Признаки «кальциевого голодания» — образование светло-желтых пятен и деформирование листовых пластинок.опрыскивать кусты зольной вытяжкой;обеспечивать полив рассады водой, настоянной на яичной скорлупе;опрыскивать ее раствором кальциевой селитры в расчете 15 г на ведро воды.Подкармливать листья или добавлять удобрения под корни необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить переизбытка микроэлементов в почве и не обжечь нежные листики растений.