9 фактов из школьной программы, которые мы будем помнить даже во время апокалипсиса

1. London is the capital of Great Britain.

2. Пифагоровы штаны во все стороны равны

Если вам повезло постигать иностранный язык в обычной школе, то вряд ли вы удивитесь просьбе официанта в турецком отеле еще раз повторить заказ. Встреча с британцем гораздо больнее ударит по самооценке, но, к счастью, британцы нам попадаются не так уж чтобы часто.

3. ЖИ, ШИ пиши через И

Ну не виноват античный философ и математик, что из курса геометрии мы помним именно это. К сожалению, биссектриса равнобедренного треугольника вряд ли поможет увеличить продажи или привлечь новых клиентов. Штаны древнего грека тоже бесполезны. Но, тем не менее, рифма до сих пор умиляет.

4. Гнать, держать, бежать, обидеть…

ЧА, ЩА…разумеется, через А! И снова спасибо рифме. К сожалению, мягкий знак не зарифмуешь. И потому “что делаеш”, “не хочеш встретится” в живой природе встречаются гораздо чаще, чем нам бы того хотелось.

5. От перемены мест слагаемых сумма не меняется

…Слышать, видеть и вертеть.И дышать, и ненавидеть.И зависеть, и терпеть.Это не БДСМ. Это неправильные глаголы.

6. Наташа – из Ростова

Поэтому не важно, кто первый посчитает количество выпитых Куба Либре. Главное, чтобы официант не вернулся с просьбой доплатить. И, конечно, чтобы дружба крепкая от подсчетов не сломалась.

7. Пестики и тычинки

Прочитать четыре тома уважаемого Льва Николаевича в 15 лет – большая мука. А сочинения писать надо. И потому Наташа была из Ростова, Пьер, как светский человек, мочился духами , а Болконский был похож на дуб. И между ними как-то лихо затесался поручик Ржевский.С усами.

8. Прыжки через козла

Первые хиханьки на уроке биологии (до анатомии человека в еще пару классов). Вот только вопреки логике, пестик – это женская репродуктивная штучка, а тычинка – пацанский брутальный орган. Хотя чего удивляться половым несоответствиям растений. Посмотрите на мальчика в узких джинсах и на девочку в модных лоферах. Ну и у кого по-вашему пестик?

9. Команда “Газы” дана для всех!

Ну, может это и не “факт из школьной программы”, но вот то что физрук над нами измывался – точно факт. Ставил кособокий четырёхногий агрегат и заставлял преодолевать это нелепое препятствие. Сейчас, правда, данный навык кажется ценным. Встретила козла, дорогуша? Перепрыгни и двигайся дальше!