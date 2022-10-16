Лайфхаки, которые пригодятся каждой женщине хотя бы раз в жизни

Порой жизнь бывает несносной, особенно для нас, женщин, но мы не обязаны с этим мириться. Часто спасти положение может простой и эффективный лайфхак. Поэтому мы всегда рады новым советам, которые помогут нам оптимизировать разные процессы или быстро что-либо улучшить.
1. Как уменьшить боли во время менструации
Чтобы уменьшить боль во время менструации, возьмите карандаш с ластиком на конце и помассируйте им треугольную ямку над нижней ножкой противозавитка в течение одной минуты, затем перейдите к другому уху.
2. Как избежать раздражения после бритья
Чтобы после бритья на коже не было раздражения, используйте крем для бритья или мыло без запаха, а также не забывайте отшелушивать кожу через день после бритья. Ароматизированные средства часто содержат ингредиенты, которые могут вызывать раздражение, поэтому лучше вообще избегать продуктов с отдушками. Отшелушивание поможет освободить кончики волос, которые в процессе сбривания могли попасть под кожу. Таким образом, вы устраните возможную причину раздражения.
3. Как мыть жирные волосы
Если у вас жирные волосы, попробуйте использовать кондиционер до мытья головы шампунем. Такой способ поможет увлажнить волосы тем, у кого они быстро становятся сальными, при этом не утяжеляя их.
4. Как удалить масляное пятно
Масляное пятно можно удалить с одежды, нанеся на него детскую присыпку. Нужно подождать, чтобы масло впиталось в присыпку. Тальк заполнит промежутки между волокнами ткани, упрощая впитывание жира. Замочите вещь на ночь, а затем удалите порошок мягкой зубной щеткой.
5. Как удалить следы от дезодоранта
Пятна на одежде появляются по разным причинам. Зачастую все дело в сложном взаимодействии между кожным салом, стиральным порошком и солями алюминия. Однако желтые отметины появляются и без участия антиперспиранта: липиды кожи могут оставлять пятна на одежде, смешиваясь с частицами грязи.
Чтобы избавиться от обоих типов пятен, смешайте перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевую соду. После этого нанесите смесь на зубную щетку и аккуратно потрите пятно. Этот метод можно применять к белым, черным и цветным вещам.
6. Как избежать «налога на розовое»
Исследование показало, что женские средства личной гигиены в 56 % случаев дороже, чем мужские. Чтобы немного сэкономить, вы можете покупать мужские бритвы и дезодоранты. Они дешевле и часто выполняют свои функции даже лучше женских.
7. Как открыть банку с тугой крышкой
Чтобы открыть любую банку, например с соленьями, подставьте крышку под горячую воду на 1 минуту. Теперь вы сможете открыть ее без посторонней помощи.
8. Как отчистить пригоревшие остатки со сковороды
Чтобы очистить кастрюлю или сковороду с пригоревшей едой, вскипятите воду с пищевой содой, а затем вымойте посуду. Пищевая сода — хорошее чистящее средство. Она похожа по своим свойствам на слабую щелочь, благодаря этому грязь и жир легко растворяются в воде, что облегчает их удаление.
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