Лайфхаки, которые пригодятся каждой женщине хотя бы раз в жизни

Порой жизнь бывает несносной, особенно для нас, женщин, но мы не обязаны с этим мириться. Часто спасти положение может простой и эффективный лайфхак. Поэтому мы всегда рады новым советам, которые помогут нам оптимизировать разные процессы или быстро что-либо улучшить.



1. Как уменьшить боли во время менструации

2. Как избежать раздражения после бритья

3. Как мыть жирные волосы

4. Как удалить масляное пятно

5. Как удалить следы от дезодоранта

6. Как избежать «налога на розовое»

7. Как открыть банку с тугой крышкой

8. Как отчистить пригоревшие остатки со сковороды

Чтобы уменьшить боль во время менструации, возьмите карандаш с ластиком на конце и помассируйте им треугольную ямку над нижней ножкой противозавитка в течение одной минуты, затем перейдите к другому уху.Чтобы после бритья на коже не было раздражения, используйте крем для бритья или мыло без запаха, а также не забывайте отшелушивать кожу через день после бритья. Ароматизированные средства часто содержат ингредиенты, которые могут вызывать раздражение, поэтому лучше вообще избегать продуктов с отдушками. Отшелушивание поможет освободить кончики волос, которые в процессе сбривания могли попасть под кожу. Таким образом, вы устраните возможную причину раздражения.Если у вас жирные волосы, попробуйте использовать кондиционер до мытья головы шампунем. Такой способ поможет увлажнить волосы тем, у кого они быстро становятся сальными, при этом не утяжеляя их.Масляное пятно можно удалить с одежды, нанеся на него детскую присыпку. Нужно подождать, чтобы масло впиталось в присыпку. Тальк заполнит промежутки между волокнами ткани, упрощая впитывание жира. Замочите вещь на ночь, а затем удалите порошок мягкой зубной щеткой.Пятна на одежде появляются по разным причинам. Зачастую все дело в сложном взаимодействии между кожным салом, стиральным порошком и солями алюминия. Однако желтые отметины появляются и без участия антиперспиранта: липиды кожи могут оставлять пятна на одежде, смешиваясь с частицами грязи.Чтобы избавиться от обоих типов пятен, смешайте перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевую соду. После этого нанесите смесь на зубную щетку и аккуратно потрите пятно. Этот метод можно применять к белым, черным и цветным вещам.Исследование показало, что женские средства личной гигиены в 56 % случаев дороже, чем мужские. Чтобы немного сэкономить, вы можете покупать мужские бритвы и дезодоранты. Они дешевле и часто выполняют свои функции даже лучше женских.Чтобы открыть любую банку, например с соленьями, подставьте крышку под горячую воду на 1 минуту. Теперь вы сможете открыть ее без посторонней помощи.Чтобы очистить кастрюлю или сковороду с пригоревшей едой, вскипятите воду с пищевой содой, а затем вымойте посуду. Пищевая сода — хорошее чистящее средство. Она похожа по своим свойствам на слабую щелочь, благодаря этому грязь и жир легко растворяются в воде, что облегчает их удаление.