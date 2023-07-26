Заблуждения: этого нет в Библии

Даже если предположить, что Бога нет, Библия всё равно останется важнейшей книгой в истории человечества. Культура, философия и законы целых цивилизаций опирались на неё. Для верующих это священная книга, для неверующих — увлекательный и масштабный эпос, сборник древних мифов с битвами, драмами и чудесами.
Но мифы есть не только внутри Библии — не меньше мифов бытует вокруг неё. Массовая культура, фольклор и интерпретации богословов изменили наше представление о библейских героях и событиях до неузнаваемости. Итак, Библия вовсе не утверждает, что…
…ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ | Миф
В отличие от мифологии древних индийцев или скандинавов, Библия не описывает фантастический мир с гигантскими слонами на черепахе, обвивающими мир змеями или ясенями размером с галактику. Упоминается лишь, что Бог «восседает над кругом Земли», которая «повешена над ничем». Это можно трактовать по-разному — то ли диск, то ли шар в космическом пространстве. Мелькающие время от времени термины типа «тверди» и «оснований Земли» тоже очень неопределённы.
Авторы Библии считали вопрос об устройстве Вселенной неважным — к счастью для потомков. Туманность формулировок позволяет христианству тысячелетиями оставаться гибким в каверзных вопросах науки. Земля шарообразная? Так Библия и не утверждала обратного.
…ДЬЯВОЛ — ЭТО КОЗЛОНОГИЙ АНТИ-БОГ | Миф
Сатана в нынешнем представлении — это смесь из нескольких разных отрицательных библейских персонажей.
«Диаволос» — греческий перевод слова «сатан», которое на иврите значит «обвинитель» или «оппонент». В Ветхом Завете оно много раз употребляется в этих значениях, чаще всего в отношении людей.
В Книге Иова Бог спорит с неким ангелом, названным «сатана», но и это не рогатый суперзлодей, а просто «оппонент в споре», отнюдь не враждебный Богу. Так же и падший ангел Люцифер известен лишь из гневных пассажей в адрес Тира и Вавилона, которым авторы Библии предрекали падение. Дьявол появляется собственной персоной в Евангелиях, но и там он скорее искуситель, испытывающий волю Христа, чем «Бог со знаком минус». Красную кожу и рога сатане, видимо, подарил Зверь из Книги Откровений. Остальное, включая покупку душ и копыта как у сатира, — фольклорные фантазии.
И кстати, Змей из Эдемского сада, согласно Книге Бытия, просто хитрое животное. Эго уже потом богословы додумались до интригующей идеи, что Змеем мог прикидываться главный злодей христианства.
…АНГЕЛЫ — ЭТО ЛЮДИ С КРЫЛЬЯМИ | Миф
Этот образ — фантазия художников и скульпторов. В Библии помощники Бога описаны куда более сюрреалистично. Серафимы, появляющиеся в Книге Исайи, действительно имеют крылья — целых шесть, двумя из которых каждый ангел закрывает лицо, чтобы не обжечь других своим сиянием. У херувимов (одним из которых был Люцифер) четыре лица — льва, быка, орла и человека, их тела — нечто среднее между телами этих животных, а глаза у них на крыльях. А офанимы из Книги Иезекииля вообще выглядят как колёса в колёсах, покрытые глазами по всему ободу.
Жаль, что в массовую культуру вошли скучные амурчики. Реальная Библия — это готовый материал для фильма Дель Торо!
.. .АД — ЭТО ПЫТОЧНАЯ С КОТЛАМИ И ВИЛАМИ | Миф
Об аде и вообще о загробной жизни Ветхий Завет говорит крайне мало. Древние иудеи после смерти попадали в «шеол», царство теней, похожее на греческий Аид. От прижизненной «кармы» их посмертие не зависело. Цель жертвы Иисуса, согласно Новому Завету, была как раз в том, чтобы подарить людям загробную жизнь в раю — только праведникам, конечно. Грешники отправляются в «Геенну огненную» — место гибели души. В реальности Геенна (Ге Хинном) — это долина около Иерусалима, считавшаяся нечистым местом (якобы там в древности приносились жертвы Ваалу), и её название использовалось как метафора. Ранние христиане, трактовавшие слова Христа, решили понимать Геенну как антирай, куда после смерти отправляются недостойные.
Что до чертей с вилами, котлов и прочих популярных образов, ими мы в основном обязаны фольклору. А ещё Дайте, придумавшему девять кругов Ада, распределение по ним грешников и способы их наказания. Фантазии автора «Божественной комедии* нередко принимают за реальное учение Библии.
…У АДАМА И ЕВЫ БЫЛИ ТОЛЬКО СЫНОВЬЯ| Миф
За этим утверждением обычно следует вопрос: «И как же от Каина и мёртвого Авеля появилось человечество?» Но авторы Книги Бытия не могли оставить таких сюжетных дыр. У Адама и Евы были и сыновья, и дочери, точное число которых в Библии не указано. По имени назван только их третий сын Сиф, предок Ноя, от которого, по библейскому мифу, и происходят современные люди. Просто с Сифом и прочими детьми, в отличие от Каина и Авеля, ничего интересного не приключилось.
…СОДОМ И ГОМОРРА ПОСТРАДАЛИ ЗА ГОМОСЕКСУАЛИЗМ | Миф
На самом деле, согласно Книге Бытия. Содом и Гоморра получили кару по совокупности своих злодеяний, на которые их жертвы жаловались Богу. Последней каплей стала попытка жителей Содома напасть на ангелов (в человеческом облике), гостивших в доме праведника Лота. То есть «содомией» следовало бы называть не однополый секс, а нарушение законов гостеприимства.
…МОИСЕЙ БЫЛ РОГАТЫМ | Миф
Это забавное заблуждение бытовало в Эпоху Возрождения: ветхозаветного пророка изображали с рогами, как у сатира. Великий Микеланджело изваял рогатую статую Моисея для Ватикана. А конспирологи позже строили версии, что Моисей был из народа рогатых людей или что его прототипом был Пан.
На самом деле, как гласит Книга Исхода, после встречи с Богом на горе Синай лицо Моисея испускало сияние. Переводчик Вульгаты, латинской версии Библии, принял слово «карай» — «сиять» за «керен» — «рог». Даже зная об ошибке, художники в дань традиции часто изображают Моисея с двумя лучами, исходящими изо лба, словно рога.
Вопреки другому заблуждению, Моисей был вовсе не мирным проповедником вроде Иисуса. Ветхий Завет описывает, как он своими руками убил египтянина-надсмотршика, а, став вождём евреев, нередко водил их в завоевательные походы на другие народы. Так что будущий фильм Ридли Скотта «Исход: Цари и боги» почти не преувеличивает, показывая Моисея царём-воином.
КНИГА ИЛИ КНИГИ?
Те, кто думает, будто Библия — это одна книга, заблуждаются. На самом деле это скорее книжный цикл. И Ветхий, и Новый Заветы состоят из множества книг разных авторов, порой живших в разные тысячелетия. Кстати, вопреки ещё одному заблуждению, христиане не утверждают, что Библию написал сам Бог. Они лишь считают её авторов вдохновлёнными Богом.
…НОЙ СПАСАЛ КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ | Миф
Предусмотрительный Ной брал на ковчег не по два, а по семь животных каждого вида, кроме тех, которые у иудеев считаются «нечистыми», например свиней. Нечистых он действительно спасал только по два экземпляра. Почему об этом забыли, нетрудно понять: в христианстве идеи нечистых животных не осталось. А в русском «каждой твари по паре» ещё и рифмуется.
…ИИСУС РОДИЛСЯ 25 ДЕКАБРЯ | Миф
Ни в одном Евангелии не сказано ни слова о дате рождения Христа. Праздник середины зимы, который сейчас празднуется как Рождество, существовал в Европе до распространения христианства и назывался Йоль или Нуль. День почитания Иисуса просто приурочили к этому празднику.
Кстати, волхвов, принесших дары младенцу Христу, было… невесть сколько. Версия о трёх волхвах родилась потому, что они принесли три дара: золото, ладан и смирну.
…МАРИЯ МАГДАЛИНА БЫЛА БЛУДНИЦЕЙ | Миф
Профессия Магдалины в Евангелиях не упоминается. Известно лишь, что Иисус изгнал из неё бесов, после чего Мария стала его ученицей и спутницей. А в другом месте Евангелий рассказана история о блуднице, которую толпа хотела побить камнями. Иисус остановил толпу, озадачив её философским афоризмом «Кто сам без греха, пусть первым бросит камень». После этого блудница немедленно исправилась и стала вести добродетельную жизнь. Только в VI веке папа Григорий I постановил считать, что речь в двух преданиях идёт об одной и той же женщине. Канонической эта версия считается лишь у католиков.
…ИИСУС НЁС СВОЙ КРЕСТ ОДИН | Миф
Образ Христа, волочащего тяжеленный крест к месту казни, стал настолько каноническим, что превратился в поговорку («нести свой крест»). Тем удивительнее, что три из четырёх Евангелий описывают этот эпизод совершенно иначе: крест к месту казни тащил рабочий Симон Кирениянин. Только евангелист Иоанн настаивает, что крест нёс сам Иисус. Церковная традиция примиряет спор авторов Библии: сперва крест нёс Христос, а Симона позвали на помощь, когда тот обессилел.
СВЯЩЕННИКИ ПЕРЕПИСЫВАЮТ БИБЛИЮ
Любимая тема конспирологов и маргинальных историков: якобы изначально текст Библии был совсем другим, но хитрые священники его утаили. А нынешняя Библия, дескать, результат многократных переписываний злодеями из Ватикана.
На самом деле древнейшие из сохранившихся рукописей Евангелия датируются II-III веком нашей эры. Написаны они на древнегреческом — любой, знающий этот язык, может проверить, что в них сказано. Древнейшие же копии Ветхого Завета (часть свитков Мертвого моря) и вовсе старше христианства на двести лет. Библия — не статья в Википедии, которую можно исправить сразу для всех читателей. Нельзя переписать все рукописные копии разошедшиеся за столетия по Европе и Азии и прочитанные тысячами людей. Любой перевравший священное писание был бы уличен обладателями старых книг и объявлен еретиком. В Средние века сжигали и за меньшее. Так что «секретной настоящей Библии» не существует, как бы о том ни мечтали авторы вроде Дэна Брауна.
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