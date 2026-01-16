С нами не соску...
Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Путешествие является одним из лучших способов расширить свой кругозор и раскрыть для себя остальной мир. Однако будучи людьми одной ментальности, отправляясь в совершенно незнакомую для себя страну, многие сталкиваются с открытиями, которые буквально ввергают в шок своей неожиданностью.

У каждой нации — свои обычаи, манера поведения, правила поведения и прочее.

Не знающий всего этого человек, будучи неподготовленным, сталкиваясь с этим, попадает в ситуацию крайнего удивления. И чтобы минимизировать подобные ситуации во время ваших поездок за границу, сегодня мы расскажем вам 25 самых ярких примеров культурного шока, который люди испытывают во время путешествия по всему миру!

25. Уважение


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия


В большинстве неанглоязычных культур лингвистическое уважение является частью повседневной жизни. Почти в каждом таком языке существуют две формы обращения к человеку — официальная и неофициальная.

24. Юмор


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Любой, кто путешествовал по разным странам, подтвердит, что в каждой отдельной стране — разное чувство юмора. И это правда. То, что развеселит людей в одной стране, в другой кому-то вряд ли покажется смешным.

23. Светские разговоры


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В некоторых местах это является очень важной частью коммуникации. В других, как, например, в германоязычных странах — нет: вы просто говорите то, что вам нужно сказать, и идёте дальше.

22. Вождение автомобиля


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В большинстве стран Азии, Африки и в некоторых частях Европы (в Риме, к примеру) никто на самом деле не соблюдает правила дорожного движения.

21. Чаевые


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Иногда (например, в Японии и Корее) их давать не следует. Это может быть воспринято, как оскорбление.

20. Разница в благосостоянии


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Жителей Запада это удивляет больше остальных: можно иметь роскошный особняк с кучей охранников прямо в непосредственной близости с несколькими ветхими лачугами.

19. Кивание головой


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В Болгарии кивание головой сверху вниз означает «нет», а из стороны в сторону — «да».

18. Использование кухонных приборов


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В Швеции, например, даже гамбургеры едят с помощью вилки и ножа.

17. Приветственные поцелуи


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Это может привести к неловкой ситуации, где бы вы ни были, особенно если вы не знаете, сколько раз принято целовать (разница бывает существенной).

16. Доверие в обществе


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В таких странах, как Япония, оно может быть огромным. Нередко бывает, что в ночных магазинах даже нет продавца — только коробка для денег, которые оставляют покупатели, выходя из магазина.

15. Толкание


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В некоторых странах, как, например, в Китае, это считается нормальным. Даже во время посадки в лифт.

14. Личное пространство


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Существенно различается от страны к стране. Если вы из Южной Америки, то можете быть уверены в том, что швед начнёт пятиться назад, если вы будете к нему приближаться.

13. Разговоры за столом


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В одних странах они приняты, в других — нет. В Германии, например, едят просто для того, чтобы поесть, а побеседовать можно и позже.

12. Туалеты


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Во многих странах мира используются напольные туалеты. И нет туалетной бумаги. Приспособиться к этому бывает нелегко.

11. Сиеста


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Это реально. На юге Европы в период между 14:00 и 16:00 люди закрывают свои магазины и идут спать. Если вы попробуете сделать это, например, в Нью-Йорке, вас уволят.

10. Платные туалеты


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Будучи в Европе, будьте готовы раскошелиться, если захотите облегчиться.

9. Улыбка в адрес незнакомца


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Если вы — европеец, то знайте: для остальной части мира это нормально. И для вас это будет странным.

8. Незапертые двери


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Если вы приехали из развивающейся страны в такое государство, как, например, Канада, то можете испытать шок. Особенно когда узнаете, что жители этой страны оставляют свои двери незапертыми.

7. Покачивание головой


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Особенно характерно для Индии. Очень сильно сбивает с толку, когда не можешь понять, что человек имеет в виду — «да» или «нет».

6. Потребительство (стимулирование потребительского интереса)


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В некоторых странах оно доходит до безумия. Если вы прежде никогда не были в США, то вам понадобится какое-то время, чтобы полностью понять наличие аптек, в которых можно отовариться, не выходя из автомобиля.

5. Равнодушие, безразличие


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Мы уже упоминали про улыбки в адрес незнакомцев, теперь противоположный случай. Если вы когда-нибудь будете в Европе (особенно в северной или восточной её части), приготовьтесь к тому, чтобы лицезреть людей с выражением лица, будто они находятся в постоянном состоянии апатии.

4. Отсутствие табличек с адресом


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В большинстве стран мира вы просто описываете место, где живёте.

Примечание: подобное наблюдается даже в таких развитых странах, как Объединённые Арабские Эмираты.

3. Прикосновения носами


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Является популярной формой приветствия в некоторых местах, особенно среди маори в Новой Зеландии.

2. Лица мужского пола, держащиеся за руки


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
Даже когда это делается публично, это считается вполне нормальным во многих арабских странах.

1. Осторожность при переходе дороги


Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия
В некоторых частях Северной Европы люди ни за что не перейдут дорогу на красный сигнал светофора, даже если в поле зрения нет ни одной машины.

