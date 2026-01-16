Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Путешествие является одним из лучших способов расширить свой кругозор и раскрыть для себя остальной мир. Однако будучи людьми одной ментальности, отправляясь в совершенно незнакомую для себя страну, многие сталкиваются с открытиями, которые буквально ввергают в шок своей неожиданностью.
У каждой нации — свои обычаи, манера поведения, правила поведения и прочее.
25. Уважение
В большинстве неанглоязычных культур лингвистическое уважение является частью повседневной жизни. Почти в каждом таком языке существуют две формы обращения к человеку — официальная и неофициальная.
24. Юмор
Любой, кто путешествовал по разным странам, подтвердит, что в каждой отдельной стране — разное чувство юмора. И это правда. То, что развеселит людей в одной стране, в другой кому-то вряд ли покажется смешным.
23. Светские разговоры
В некоторых местах это является очень важной частью коммуникации. В других, как, например, в германоязычных странах — нет: вы просто говорите то, что вам нужно сказать, и идёте дальше.
22. Вождение автомобиля
В большинстве стран Азии, Африки и в некоторых частях Европы (в Риме, к примеру) никто на самом деле не соблюдает правила дорожного движения.
21. Чаевые
Иногда (например, в Японии и Корее) их давать не следует. Это может быть воспринято, как оскорбление.
20. Разница в благосостоянии
Жителей Запада это удивляет больше остальных: можно иметь роскошный особняк с кучей охранников прямо в непосредственной близости с несколькими ветхими лачугами.
19. Кивание головой
В Болгарии кивание головой сверху вниз означает «нет», а из стороны в сторону — «да».
18. Использование кухонных приборов
В Швеции, например, даже гамбургеры едят с помощью вилки и ножа.
17. Приветственные поцелуи
Это может привести к неловкой ситуации, где бы вы ни были, особенно если вы не знаете, сколько раз принято целовать (разница бывает существенной).
16. Доверие в обществе
В таких странах, как Япония, оно может быть огромным. Нередко бывает, что в ночных магазинах даже нет продавца — только коробка для денег, которые оставляют покупатели, выходя из магазина.
15. Толкание
В некоторых странах, как, например, в Китае, это считается нормальным. Даже во время посадки в лифт.
14. Личное пространство
Существенно различается от страны к стране. Если вы из Южной Америки, то можете быть уверены в том, что швед начнёт пятиться назад, если вы будете к нему приближаться.
13. Разговоры за столом
В одних странах они приняты, в других — нет. В Германии, например, едят просто для того, чтобы поесть, а побеседовать можно и позже.
12. Туалеты
Во многих странах мира используются напольные туалеты. И нет туалетной бумаги. Приспособиться к этому бывает нелегко.
11. Сиеста
Это реально. На юге Европы в период между 14:00 и 16:00 люди закрывают свои магазины и идут спать. Если вы попробуете сделать это, например, в Нью-Йорке, вас уволят.
10. Платные туалеты
Будучи в Европе, будьте готовы раскошелиться, если захотите облегчиться.
9. Улыбка в адрес незнакомца
Если вы — европеец, то знайте: для остальной части мира это нормально. И для вас это будет странным.
8. Незапертые двери
Если вы приехали из развивающейся страны в такое государство, как, например, Канада, то можете испытать шок. Особенно когда узнаете, что жители этой страны оставляют свои двери незапертыми.
7. Покачивание головой
Особенно характерно для Индии. Очень сильно сбивает с толку, когда не можешь понять, что человек имеет в виду — «да» или «нет».
6. Потребительство (стимулирование потребительского интереса)
В некоторых странах оно доходит до безумия. Если вы прежде никогда не были в США, то вам понадобится какое-то время, чтобы полностью понять наличие аптек, в которых можно отовариться, не выходя из автомобиля.
5. Равнодушие, безразличие
Мы уже упоминали про улыбки в адрес незнакомцев, теперь противоположный случай. Если вы когда-нибудь будете в Европе (особенно в северной или восточной её части), приготовьтесь к тому, чтобы лицезреть людей с выражением лица, будто они находятся в постоянном состоянии апатии.
4. Отсутствие табличек с адресом
В большинстве стран мира вы просто описываете место, где живёте.
Примечание: подобное наблюдается даже в таких развитых странах, как Объединённые Арабские Эмираты.
3. Прикосновения носами
Является популярной формой приветствия в некоторых местах, особенно среди маори в Новой Зеландии.
2. Лица мужского пола, держащиеся за руки
Даже когда это делается публично, это считается вполне нормальным во многих арабских странах.
1. Осторожность при переходе дороги
В некоторых частях Северной Европы люди ни за что не перейдут дорогу на красный сигнал светофора, даже если в поле зрения нет ни одной машины.
