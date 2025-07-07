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С нами не соскучишься!

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Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

Мы подобрали для Вас сильные социальные рекламные плакаты, которые ставят себе за цель образумить как можно больше людей и заставить их более бережно относиться к природе, о великой ценности и силе которой мы постепенно забываем, уткнувшись в смартфоны, компьютеры и телевизоры и предпочитая абстрагироваться от проблем общества, которые “нас все равно не касаются”.

“Загрязнение планеты: сделай так, чтобы над нами на смеялась вся Вселенная!”.

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

Эту кампанию затеял журнал «National Geographic», чтобы показать, насколько нелепо и  чудовищно отношение человека к своему родному дому.

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

“Когда вы забываете выключить свет, помните – вы не один расплачиваетесь за это”.
Кампания от «WWF» рассказывала о потребительском отношении людей к благам, которые им были предоставлены, без мыслей о том, чего эти блага на самом деле стоят. На плакате видно, как горящая лампа влияет на климат: леса превращаются в пустыню, льды в Арктике тают.

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

Кампания от индийского рекламного агентства «Bhadra Communications»: «Если мы не будем действовать сейчас, будущее выглядит синим».

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

“Мода требует больше жертв, чем ты думаешь”.
Рекламная кампания от «WWF», где изображены леопард и его детеныш, на спинах которых уже висят ярлыки с указанием размеров, как будто животные в одном шаге от того, чтобы стать шубой для очередной богатой дамы.

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

Может показаться, что это снимок шкуры животного, но на самом деле это аэрофотография деревьев на фоне высохшей травы.

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

«Тот, кто помогает природе – помогает самому себе!»
Кампания «Ford Environmental Conservation Award».

Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

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