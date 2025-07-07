Самые сильные социальные рекламы о проблеме изменения климата

Мы подобрали для Вас сильные социальные рекламные плакаты, которые ставят себе за цель образумить как можно больше людей и заставить их более бережно относиться к природе, о великой ценности и силе которой мы постепенно забываем, уткнувшись в смартфоны, компьютеры и телевизоры и предпочитая абстрагироваться от проблем общества, которые “нас все равно не касаются”.



“Загрязнение планеты: сделай так, чтобы над нами на смеялась вся Вселенная!”.







Эту кампанию затеял журнал «National Geographic», чтобы показать, насколько нелепо и чудовищно отношение человека к своему родному дому.







“Когда вы забываете выключить свет, помните – вы не один расплачиваетесь за это”.

Кампания от «WWF» рассказывала о потребительском отношении людей к благам, которые им были предоставлены, без мыслей о том, чего эти блага на самом деле стоят. На плакате видно, как горящая лампа влияет на климат: леса превращаются в пустыню, льды в Арктике тают.







Кампания от индийского рекламного агентства «Bhadra Communications»: «Если мы не будем действовать сейчас, будущее выглядит синим».







“Мода требует больше жертв, чем ты думаешь”.

Рекламная кампания от «WWF», где изображены леопард и его детеныш, на спинах которых уже висят ярлыки с указанием размеров, как будто животные в одном шаге от того, чтобы стать шубой для очередной богатой дамы.







Может показаться, что это снимок шкуры животного, но на самом деле это аэрофотография деревьев на фоне высохшей травы.







«Тот, кто помогает природе – помогает самому себе!»

Кампания «Ford Environmental Conservation Award».







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