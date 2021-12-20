Редкие фрукты по заоблачной цене

С нами не соскучишься!

Все любят впиться зубами в сочный персик или похрустеть яблочком. Но тратить на них целое состояние?



Дыня Yubari

Черный арбуз Densuke

Виноград Ruby Roman

Манго «яйцо солнца»

Квадратный арбуз

Клубника из фруктового бутика

Яблоки Sekai Ichi

Декопон

Груши в форме Будды

Бананы Gokusen