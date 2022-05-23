Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

История Питкэрна имеет мрачные истоки. Впервые обнаруженный европейцами клочок земли был совершенно необитаем: Роберт Питкэрн на корабле HMS Swallow обошел его в 1767 году и проставил в лоции ошибочные координаты, переместив островок на 330 километров от его истинного расположения. Именно здесь развернулась странная и мрачная судьба мятежников, превративших Питкэрн в убежище порока, процветающее и по сей день.
Мятеж на «Баунти»
Но кто же открыл изолированный остров второй раз? Группа из девяти самых разыскиваемых людей в Британской империи, печально известные мятежники с «Баунти». Во главе стоял лейтенант Кристиан Флетчер, тот самый, что подбил матросов высадить капитана и лоялистов на небольшой баркас, а сам привел «Баунти» к небольшому островку.
Нет пути обратно
Ступив на Питкэрн (идеальное убежище, благодаря неправильным координатам в лоциях) пираты и мятежники сожгли корабль. Со слезами на глазах наблюдали они за гибелью «Баунти», опускавшимся на дно океана. Решение затопить единственное судно принадлежало Флетчеру: новоявленный капитан прекрасно понимал, что мятежников при возвращении в родные края ждет лишь одна судьба: пляска с конопляной Молли, как в то время называли виселицу. Остов судна был обнаружен командой National Geographic в 1957 году, он и сегодня покоится на дне Баунти-Бэй.
Таитяские заложники
Но еще до того Флетчер сотоварищи прихватили с собой нескольких таитян: 6 мужчин, 11 женщин и 1 девочка должны были стать основой будущей колонии. Эта небольшая группа успешно развивалась и росла до самого 1808 года: когда на остров наткнулись английские каперы, в живых оставался лишь один мятежник — Джон Адамс.
Жестокие нравы
Несмотря на то, что остров оказался настоящим земным раем (плодородная земля и обилие пищи, почти полное отсутствие хищников) в группе мятежников царил хаос. Чрезмерное употребление алкоголя привело к серии убийств. За несколько лет погибли почти половина мятежников и мужчин-таитянцев.
Библейские законы
Джон Адамс попытался восстановить мир и порядок на острове с помощью старой корабельной библии. К сожалению, вечно пьяным англичанам не было дело до какого-то там закона божьего. К 1794 году все шестеро таитян получили прописку в полуметровых ямах, оставшиеся в живых мятежники научились перегонять спирт и принялись терроризировать соседние острова. Несколько женщин попытались сбежать с Питкэрна на самодельной лодке, но потерпели неудачу.
Прощение Короны
К 1800 году Адамс оставался единственным мужчиной на острове. Он как мог старался воспитывать 19 детей, что было не так-то просто с гаремом из 9 женщин. Но мир был окончательно восстановлен когда на островок наткнулся американский корабль. В конце концов, за успешное поддержание пусть маленькой, но все же колонии, Адамс получил полное прощение от Короны — что было просто неслыханно для того времени, когда любые попытки мятежа на море безусловно карались смертью.
Зловещая репутация
К 1937 году население острова Питкэрн достигло планки в 233 человека. Сегодня здесь живет всего лишь полсотни людей, что делает остров самой маленькой колонией в мире. На протяжении ногих лет многие поднятые артефакты с «Баунти» продавались островитянами в качестве сувениров, но даже приток туристов не смыл с острова зловещей пелены мятежа.
Мятежные нравы
Но это еще не конец истории. Видимо, есть что-то от мятежных генах в крови современных жителей Питкэрна. В 2004 году выяснилось, что почти половина мужчин острова (включая мэра) десятки лет растлевали малолетних девушек. Все были отправлены в специальную тюрьму, построенную на острове британским правительством. К 2010 году мужчины вышли на свободу и все началось снова.
Детский карантин
Сегодня любой ребенок в возрасте до 16 лет должен получить специальную заявку на посещение острова. Потомки мятежников превратили Питкэрн в мрачное место, с потенциально вымирающим населением и группой отсидевших за растление малолетних мужчин.
Право на эмиграцию
При этом, стать гражданином острова очень непросто. Новоявленный эмигрант должен иметь на счету не меньше 30 000 долларов и должен выстроить себе дом не дешевле 140 000 долларов. Среднегодовая стоимость жизни на островке составляет 24 000 долларов — немаленькая плата за то, чтобы приобщиться к истории пиратов и мятежников.
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