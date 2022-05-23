Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

История Питкэрна имеет мрачные истоки. Впервые обнаруженный европейцами клочок земли был совершенно необитаем: Роберт Питкэрн на корабле HMS Swallow обошел его в 1767 году и проставил в лоции ошибочные координаты, переместив островок на 330 километров от его истинного расположения. Именно здесь развернулась странная и мрачная судьба мятежников, превративших Питкэрн в убежище порока, процветающее и по сей день.









Мятеж на «Баунти»

Нет пути обратно

Таитяские заложники

Жестокие нравы

Библейские законы

Прощение Короны

Зловещая репутация

Мятежные нравы

Детский карантин

Право на эмиграцию