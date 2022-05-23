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Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

История Питкэрна имеет мрачные истоки. Впервые обнаруженный европейцами клочок земли был совершенно необитаем: Роберт Питкэрн на корабле HMS Swallow обошел его в 1767 году и проставил в лоции ошибочные координаты, переместив островок на 330 километров от его истинного расположения. Именно здесь развернулась странная и мрачная судьба мятежников, превративших Питкэрн в убежище порока, процветающее и по сей день.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Мятеж на «Баунти»


Но кто же открыл изолированный остров второй раз? Группа из девяти самых разыскиваемых людей в Британской империи, печально известные мятежники с «Баунти». Во главе стоял лейтенант Кристиан Флетчер, тот самый, что подбил матросов высадить капитана и лоялистов на небольшой баркас, а сам привел «Баунти» к небольшому островку.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Нет пути обратно


Ступив на Питкэрн (идеальное убежище, благодаря неправильным координатам в лоциях) пираты и мятежники сожгли корабль. Со слезами на глазах наблюдали они за гибелью «Баунти», опускавшимся на дно океана. Решение затопить единственное судно принадлежало Флетчеру: новоявленный капитан прекрасно понимал, что мятежников при возвращении в родные края ждет лишь одна судьба: пляска с конопляной Молли, как в то время называли виселицу. Остов судна был обнаружен командой National Geographic в 1957 году, он и сегодня покоится на дне Баунти-Бэй.


Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Таитяские заложники


Но еще до того Флетчер сотоварищи прихватили с собой нескольких таитян: 6 мужчин, 11 женщин и 1 девочка должны были стать основой будущей колонии. Эта небольшая группа успешно развивалась и росла до самого 1808 года: когда на остров наткнулись английские каперы, в живых оставался лишь один мятежник — Джон Адамс.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Жестокие нравы


Несмотря на то, что остров оказался настоящим земным раем (плодородная земля и обилие пищи, почти полное отсутствие хищников) в группе мятежников царил хаос. Чрезмерное употребление алкоголя привело к серии убийств. За несколько лет погибли почти половина мятежников и мужчин-таитянцев.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Библейские законы


Джон Адамс попытался восстановить мир и порядок на острове с помощью старой корабельной библии. К сожалению, вечно пьяным англичанам не было дело до какого-то там закона божьего. К 1794 году все шестеро таитян получили прописку в полуметровых ямах, оставшиеся в живых мятежники научились перегонять спирт и принялись терроризировать соседние острова. Несколько женщин попытались сбежать с Питкэрна на самодельной лодке, но потерпели неудачу.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Прощение Короны


К 1800 году Адамс оставался единственным мужчиной на острове. Он как мог старался воспитывать 19 детей, что было не так-то просто с гаремом из 9 женщин. Но мир был окончательно восстановлен когда на островок наткнулся американский корабль. В конце концов, за успешное поддержание пусть маленькой, но все же колонии, Адамс получил полное прощение от Короны — что было просто неслыханно для того времени, когда любые попытки мятежа на море безусловно карались смертью.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Зловещая репутация


К 1937 году население острова Питкэрн достигло планки в 233 человека. Сегодня здесь живет всего лишь полсотни людей, что делает остров самой маленькой колонией в мире. На протяжении ногих лет многие поднятые артефакты с «Баунти» продавались островитянами в качестве сувениров, но даже приток туристов не смыл с острова зловещей пелены мятежа.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Мятежные нравы


Но это еще не конец истории. Видимо, есть что-то от мятежных генах в крови современных жителей Питкэрна. В 2004 году выяснилось, что почти половина мужчин острова (включая мэра) десятки лет растлевали малолетних девушек. Все были отправлены в специальную тюрьму, построенную на острове британским правительством. К 2010 году мужчины вышли на свободу и все началось снова.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Детский карантин


Сегодня любой ребенок в возрасте до 16 лет должен получить специальную заявку на посещение острова. Потомки мятежников превратили Питкэрн в мрачное место, с потенциально вымирающим населением и группой отсидевших за растление малолетних мужчин.

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Право на эмиграцию


При этом, стать гражданином острова очень непросто. Новоявленный эмигрант должен иметь на счету не меньше 30 000 долларов и должен выстроить себе дом не дешевле 140 000 долларов. Среднегодовая стоимость жизни на островке составляет 24 000 долларов — немаленькая плата за то, чтобы приобщиться к истории пиратов и мятежников.

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