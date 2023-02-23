4 известнейших фейка о знаменитых деятелях искусства, в которые интернет верит до сих пор

4 грубо сделанных фейка о знаменитых деятелях искусства, в которые интернет верит до сих пор.

Руки брата

Руки молящегося. Альбрехт Дюрер.

А это рисунок полностью, в том виде, в котором он хранится в музее в Будапеште. Видно, что это наброски к большой картине, то есть руки персонажей.

Вы убили Бетховена

Портрет тринадцатилетнего Людвига ван Бетховена.

Карлсон был нацистом

Герман Геринг, как и Карлсон, был упитан.

Астрид Линдгрен с дочкой Карин. В молодости писательница не очень-то активно проявляла себя вне дома и никогда не состояла ни в каких партиях.

Сестра Раневской и мясник

Фаина Раневская с сестрой, Изабеллой Фельдман.