Самые неприхотливые сорта томатов

Томаты − это изначально южная теплолюбивая культура, однако сегодня выведены разные сорта и гибриды, позволяющие выращивать неплохой урожай и в средней широте, причем зачастую не в самых простых условиях. Главное, правильно подобрать растения именно для своего участка.
Выбирая семена, помните, что томаты различаются не только по устойчивости к погодным условиям и заболеваниям, но еще и по высоте и форме куста, срокам созревания, размеру, цвету и виду плодов, по вкусовым качествам.
Томат Бетта
Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 75-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и подвязывании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.
Сорт неприхотлив в выращивании, стабильно урожаен, устойчив к пониженным температурам и другим неблагоприятным погодным условиям, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, но малой устойчивостью к вирусу табачной мозаики, фузариозу и кладоспориозу.
Плоды массой 50-80 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица тонкая, но плотная, мякоть ароматная, плотная, очень сочная, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.
Томат Взрыв
Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 93-100 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, требуют подвязки к опоре и частичного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт высокоурожайный, устойчив к пониженным и повышенным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, вершинной и корневой гнилям.
Плоды массой до 100 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть ароматная, мясистая, вкус хороший с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.
Томат Дачник
Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 97-115 дней). Рекомендован для выращивания в открытом грунте.
Растения низкорослые (до 80 см), полураскидистые, детерминантного типа. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.
Сорт очень неприхотлив в выращивании, высокоурожаен, стабильно плодоносит даже в засушливые или излишне влажные годы, устойчив к большинству заболеваний (особенно к фузариозу и вершинной гнили). Предназначен для выращивания в зонах рискованного земледелия.
Плоды массой 130-200 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.
Томат Джина
Среднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 110-120 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт высокоурожаен, неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к фузариозу, гнилям и вертициллезу, отлично плодоносит при любых погодных условиях, плохо переносит только резкие перепады температуры.
Плоды массой 200-350 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выравненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.
Томат Каспар F1
Среднеранний гибрид (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.
Гибрид высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, долго плодоносит, обладает достаточно высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям, устойчив к пониженным температурам.
Плоды массой 120-140 г, вытянутой формы, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожура плотная, мякоть мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.
Томат Пародист
Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт отличается уникальной завязываемостью плодов в любых погодных условиях, а также дружной отдачей урожая. Устойчив к фузариозу и кладоспориозу.
Плоды массой до 160 г, плоско-округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.
Томат Санька
Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт устойчив к недостаточной освещенности и пониженным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу.
Плоды массой до 150 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.
Томат Ухажер
Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, требуют умеренного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям (особенно к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили), стабильно плодоносит в любое лето.
Плоды массой 80-110 г, цилиндрической формы, красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.
Томат Яблонька России
Среднепоздний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 120-130 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.
Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-5 плодов.
Сорт высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, засухоустойчив, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям. Плодоношение растянуто.
Плоды массой до 120 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.
Выбирайте правильные сорта помидоров − и вы сможете ежегодно выращивать хороший урожай вкусных плодов.
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