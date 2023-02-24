Самые неприхотливые сорта томатов

Томаты − это изначально южная теплолюбивая культура, однако сегодня выведены разные сорта и гибриды, позволяющие выращивать неплохой урожай и в средней широте, причем зачастую не в самых простых условиях. Главное, правильно подобрать растения именно для своего участка.



Выбирая семена, помните, что томаты различаются не только по устойчивости к погодным условиям и заболеваниям, но еще и по высоте и форме куста, срокам созревания, размеру, цвету и виду плодов, по вкусовым качествам.



Томат Бетта

Томат Взрыв

Томат Дачник

Томат Джина

Томат Каспар F1

Томат Пародист

Томат Санька

Томат Ухажер

Томат Яблонька России

Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 75-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и подвязывании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.Сорт неприхотлив в выращивании, стабильно урожаен, устойчив к пониженным температурам и другим неблагоприятным погодным условиям, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, но малой устойчивостью к вирусу табачной мозаики, фузариозу и кладоспориозу.Плоды массой 50-80 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица тонкая, но плотная, мякоть ароматная, плотная, очень сочная, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 93-100 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, требуют подвязки к опоре и частичного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт высокоурожайный, устойчив к пониженным и повышенным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, вершинной и корневой гнилям.Плоды массой до 100 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть ароматная, мясистая, вкус хороший с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 97-115 дней). Рекомендован для выращивания в открытом грунте.Растения низкорослые (до 80 см), полураскидистые, детерминантного типа. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.Сорт очень неприхотлив в выращивании, высокоурожаен, стабильно плодоносит даже в засушливые или излишне влажные годы, устойчив к большинству заболеваний (особенно к фузариозу и вершинной гнили). Предназначен для выращивания в зонах рискованного земледелия.Плоды массой 130-200 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.Среднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 110-120 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт высокоурожаен, неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к фузариозу, гнилям и вертициллезу, отлично плодоносит при любых погодных условиях, плохо переносит только резкие перепады температуры.Плоды массой 200-350 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выравненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.Среднеранний гибрид (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.Гибрид высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, долго плодоносит, обладает достаточно высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям, устойчив к пониженным температурам.Плоды массой 120-140 г, вытянутой формы, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожура плотная, мякоть мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт отличается уникальной завязываемостью плодов в любых погодных условиях, а также дружной отдачей урожая. Устойчив к фузариозу и кладоспориозу.Плоды массой до 160 г, плоско-округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт устойчив к недостаточной освещенности и пониженным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу.Плоды массой до 150 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, требуют умеренного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям (особенно к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили), стабильно плодоносит в любое лето.Плоды массой 80-110 г, цилиндрической формы, красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.Среднепоздний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 120-130 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-5 плодов.Сорт высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, засухоустойчив, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям. Плодоношение растянуто.Плоды массой до 120 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.Выбирайте правильные сорта помидоров − и вы сможете ежегодно выращивать хороший урожай вкусных плодов.