8 скрытых возможностей детского шампуня, который сгодится не только для мытья волос

1. Одежда села, катастрофа

Шампунь поможет, если одежда села. /Фото: img.thrfun.com

2. Почистить кисти для макияжа

Детский шампунь незаменим при чистке кистей для макияжа. /Фото: cdn.junglecreations.com

3. Ох уж эта молния

Заевшая молния может испортить настроение. /Фото: zipperrescue.com

4. Обувь сияет

Кожаная обувь будет чистой и блестящей. /Фото: tsutsumupaisen.com

5. Полировать металл - легко

Отчистить дверную ручку можно с помощью шампуня. /Фото: images.thestar.com

6. Белая рубашка с пятном – без паники

Пятно на белой рубашке не должно расстраивать. /Фото: thespruce.com

7. Сверкающий автомобиль

Шампунь пригодится и для мытья автомобиля. /Фото: bbvaedufin.com

8. Грязная расческа – это ужасно

Расческу можно замочить в воде с шампунем или нанести его зубной щеткой, а потом смыть. /Фото: wikihow.com