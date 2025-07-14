Вампиризм ХХІ века: американский миллионер переливает себе кровь своего сына для омоложения

Поиск эликсира вечной молодости остается идеей фикс огромного количества людей, особенно состоятельных, на протяжении столетий. И нередко в перечне таких панацей фигурировала кровь, причём традиционно подобные рецепты связываются с тёмной эпохой Средневековья. Вот только и сегодня эта технология омоложения, оказывается, актуальная, причём обращаются к ней люди интеллектуальные и богатые - например, один американский миллионер регулярно переливает себе кровь.
История вампиризма отца и сына в погоне за вечной молодостью. /Фото: tsn.ua
Несколько лет назад мир начал много говорить о технологии биохакинга как средства продления жизни и замедления старения. И в числе его адептов оказалось немало предпринимателей из IT-сферы, которым было довольно просто отслеживать показатели работы собственного организма, придирчиво составляли свой рацион питания, регулярно занимались физическими упражнениями, принимали лекарства и БАДы. Но вот миллионер Брайан Джонсон, пожалуй, переплюнул их всех. Джонсон, которому на сегодняшний день 45 лет, проживает в Калифорнии, а разбогател ещё 30-летнем возрасте, создав компанию по обработке платежей под названием Braintree. Она быстро пошла в гору, вот только сам Джонсон рабочий стресс загнал настолько, что он оказался в глубокой депрессии и даже предавался мыслям о суициде.
Брайан Джонсон. /Фото: meduza.io
В результате десять лет назад он продал свой бизнес корпорации Ebay за приличные деньги - 800 миллионов долларов - после чего занялся изучением собственного тела. Это стремление стало началом рождения ряда новых бизнес-проектов: венчурного фонда, ориентированного на биотехнологии, и компания, выпускающей шлемы для анализа активности головного мозга.
Выглядит миллионер-биохакер в свои годы действительно хорошо. /Фото: focus.ua
Над работой по поиску элексира молодости он собрал команду из более чем 30 врачей и других экспертов в области человеческого здоровья, во главе которой стоит 29-летний специалист по регенеративной медицине Оливер Золман, получивший образование в престижном Королевском колледже в Лондоне и в 2021 году основавший компанию 20one Consulting, работающей с клиентами, которые хотят замедлить старение. Сотрудничество этих единомышленников уже дало результаты по утверждению представителей медицинской команды Джонсона - так, они уверяют, что его биологический возраст снизился не менее чем на пять лет.
Питание, тренировки, лекарства - всё продумано до мелочей. /Фото: bigpicture.ru
Согласно результатам контрольных тестов, предприниматель, по мнению Вэнса, имеет «сердце 37-летнего, кожу 28-летнего, а объем легких и физическую форму — 18-летнего». Но для того, чтобы достичь таких показателей, Джонсон использует особую систему режима дня и мероприятий: известно, что он присыпается в пять утра, принимает по двадцать разных БАДов и лекарств, после чего в течение часа тренируется комплексом из 25 упражнений высокой интенсивности (и так три раза в неделю). Потом на протяжении дня он потребляет чётко 1977 калорий, причём рацион исключительно из веганской пищи. Даже чистка зубов строго нормирована: предприниматель использует не только щетку, но также ирригатор и зубную нить, а потом использует для десен защитный гель. Спать он ложится в одно и то же время, причём только после того, как два часа носит специальные очки, блокирующие синий свет.
Отец и сын Джонсоны. /Фото: hi-news.ru
Кроме того, ежемесячно Джонсон проходит тщательное медицинское обследование и комплекс анализов. За своим внешним видом миллионер тоже особенно следит: регулярно красит волосы и ежедневно мажется аж семью видами крема для защиты кожи от солнечного излучения. Однако наиболее странной процедурой для замедления старения, которую он использует, является регулярные переливания крови от своего самого близкого единомышленника - его собственного 18-летнего сына Талмейджа.
Переливание крови - один из шагов по замедлению старения в семье Джонсонов. /Фото: 24tv.ua
Причём к ним частенько присоединяется ещё и отец миллионера Джонсона Ричард. Процедуру проходят по такой системе: где отец Брайана Ричард и сын Талмейдж сдали свою кровь, которую специалисты обратили в плазму, после чего из неё были изъяты кровяные тельца и тромбоциты, а потом врачи ввели в кровь Брайана Джонсона и его отца плазму 18-летнего Талмейджа. Таким образом старшие представители семейства надеются омолодить кровь, опираясь на обнадёживающие результаты аналогичных манипуляций у крыс. Трудно сказать, что из этого выйдет на практике, однако одно понятно уже сейчас: уж если Джонсоны обратились к своего рода вампиризму в своей погоне за вечной молодостью, то останавливаться они точно не собираются.
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