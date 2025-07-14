Вампиризм ХХІ века: американский миллионер переливает себе кровь своего сына для омоложения

История вампиризма отца и сына в погоне за вечной молодостью. /Фото: tsn.ua

Брайан Джонсон. /Фото: meduza.io

Выглядит миллионер-биохакер в свои годы действительно хорошо. /Фото: focus.ua

Питание, тренировки, лекарства - всё продумано до мелочей. /Фото: bigpicture.ru

Отец и сын Джонсоны. /Фото: hi-news.ru

Переливание крови - один из шагов по замедлению старения в семье Джонсонов. /Фото: 24tv.ua