6 способов приготовить мини-пиццу: рецепты, с которыми справится даже новичок

Пицца имеет долгую и богатую историю. Лепёшки с начинкой употребляли в пищу древние египтяне, римляне и греки (последние чаще всего готовили их с травами и маслом — вариант похожий на сегодняшнюю фокаччу). Но современная родина пиццы — регион Кампания на юго-западе Италии, где находится город Неаполь., ставшее популярным за пределами родины. Соответственно, существует энное количество рецептов пиццы. Мы же в свою очередь делимся одними из самых простых и вкусных вариантов на скорую руку.
1. На бубликах
Мини-пицца на бубликах. \ Фото: thomasbreads.com.
Самый быстрый и простой способ приготовить пиццу, так это взять несколько сдобных бубликов в качестве основы.
Ингредиенты:
• Бублики сдобные – 6-8 шт;
• Молоко – 1-1,5 стакана;
• Сыр твёрдых сортов – 100-150 г;
• Ветчина – 150-200 г;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки.
Пицца на основе из бубликов. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Бублики залить молоком и оставить на двадцать минут;
• Затем выложить на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки;
• Ветчину нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Перец вымыть;
• Вытереть бумажными полотенцами или салфетками;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Смешать с ветчиной;
• Распределить начинку по бубликам, выкладывая в центр равномерными порциями;
• Сверху посыпать тёртым сыром и украсить мелко нарезанной свежей петрушкой и кинзой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Готовую пиццу выложить на тарелку и подать к столу.
2. На крекерах
Мини-пицца на крекерах. \ Фото: tasteofhome.com.
Пиццы, приготовленные на крекерах это не только оригинальная закуска, а и полноценное блюдо, которое одинаково вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
• Крекеры крупные – 20 шт;
• Бекон – 150-200 г;
• Кетчуп – опционально;
• Майонез – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – для посыпки;
• Петрушка свежая – для украшения;
• Кинза свежая – для украшения.
Ингредиенты для пиццы на крекерах. \ Фото: bushcooking.com.
Способ приготовления:
• В небольшой мисочке смешать майонез с кетчупом;
• Получившейся смесью аккуратно и равномерно смазать каждый крекер;
• Бекон нарезать ломтиками средней толщины;
• Выложить поверх крекеров;
• Сверху посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой, а также кинзой;
• Выложить крекеры на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пять-семь минут или до тех пор, пока не расплавится сыр.
3. На хлебцах
Мини-пицца на хлебцах. \ Фото: bing.com.
Пицца на хлебцах по праву может называться диетической, но при этом она в меру сытная и не тяжёлая, в отличие от обычной.
Ингредиенты:
• Хлебцы круглой формы – 8-10 шт;
• Филе куриное небольшое – 1 шт;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 1-2 шт;
• Оливки без косточки – горсть;
• Сыр твёрдых сортов – для посыпки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Прованские травы – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Хрустящая и ароматная пицца. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После остудить;
• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• В миске смешать соль с перцем, оливковым маслом и прованскими травами;
• Выложить нарезанное филе и как следует перемешать;
• Хлебцы выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сверху распределить начинку;
• Томаты вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• После нарезать кружочками средней толщины;
• И выложить поверх мясной начинки;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять минут;
• Готовую пиццу выложить на тарелку и подать к столу.
4. На булочках
Пицца на булочках для гамбургера. \ Фото: yummytummyaarthi.com.
Булочки для гамбургеров подходят не только для бутербродов, а и для приготовления мини-пиццы.
Ингредиенты:
• Булочки для гамбургеров – 3-4 шт;
• Ветчина – 150-200 г;
• Сыр твёрдых сортов – для посыпки;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 1-2 шт;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пицца в булочках. \ Фото: pondermom.com.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать на два равные части;
• Удалить мякушку;
• Ветчину натереть на крупной тёрке или нарезать мелким кубиком;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• В мисочке смешать ветчину с томатами, тёртым сыром, мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по основам из булочек;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на десять-пятнадцать минут.
5. На батоне
Пицца на батоне. \ Фото: i.pinimg.com.
Мини-пицца, приготовленная на батоне – альтернатива горячим бутербродам. Она отлично подойдёт не только для завтрака перед работой или учёбой, а и на перекус в течение дня.
Ингредиенты:
• Батон – 1 буханка;
• Колбаса варёнка – 200-250 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100-150 г;
• Черри или коктейльные помидоры – 6-8 шт;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 1 шт;
• Майонез – опционально;
• Кетчуп или томатный соус – опционально;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки.
Мини-пицца на основе из батона. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Батон нарезать на шесть-восемь ломтиков средней толщины;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• В маленькой ёмкости смешать майонез с кетчупом (или томатным соусом);
• Получившейся смесью аккуратно смазать хлебные ломтики;
• Колбасу нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Распределить по кусочкам хлеба;
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить поверх колбасы;
• Томаты вымыть;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Выложить поверх луковых колец;
• Сверху посыпать свежей зеленью и тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут.
6. На слоёном тесте
Пицца на слоёном тесте. \ Фото: readersdigest.ca.
И напоследок рецепт мини-пиццы на слоёном тесте. Блюдо получается невероятно вкусным, румяным и хрустящим.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 0,5 кг;
• Шампиньоны небольшие – 10-12 шт;
• Ветчина – 100 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Помидоры небольшого размера – 1-2 шт;
• Томатный соус или кетчуп – опционально;
• Зелень свежая – несколько веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Мини-пиццы на слоёном тесте. \ Фото: myfoodbook.com.au.
Способ приготовления:
• Тесто разделить на несколько равных частей;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Сделать несколько проколов вилкой или зубочисткой;
• Шампиньоны ополоснуть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить бумажными полотенцами;
• После нарезать слайсами средней толщины;
• Слегка посолить и поперчить;
• Пластинки слоёного теста смазать небольшим количеством кетчупа или томатного соуса;
• Сверху выложить грибы и натёртую на крупной тёрке ветчину (можно мелко нарезать);
• Затем посыпать мелко нарезанной зеленью;
• Выложить кружочки помидоров;
• Сверху засыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Готовую пиццу выложить на тарелку;
• Слегка остудить и подать к столу.
