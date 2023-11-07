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Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Это ежегодный английский конкурс пейзажных фотографов. Победителя ждет приз в 10 000 £. Посмотрим пейзажи Британии.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии


Зигзаги в полях Северного Йоркшира.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Капля.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Современные городские пейзажи.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

В полях Абердиншира, Шотландия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Мост через реку Конуи в Северном Уэльсе.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Закат в горах.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Березки, но не в России. Графство Камбрия, Англия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Ка́мбрия — церемониальное неметропольное графство на северо-западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия. Столица и крупнейший город — Карлайл.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Маяк в Питерхеде, Шотландия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Облака, живущие в горах Шотландии.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Территория Шотландии включает в себя северную треть острова Великобритания и прилегающие острова — Гебридские, Оркнейские и Шетлендские.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Пресноводное озеро Лох-Ли́вен в Шотландии.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Линия электропередач, графство Дербишир, Англия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Конец дороги. Ланкашир, Англия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Закат в Вейл-оф-Гламорган, Уэльс.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

На вершине мира. Остров Скай, Шотландия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Аттракцион в графстве Ланкашир.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Скалы в Восточном Йоркшире, Англия.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Ледяные ландшафты Шотландии.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

А этот снимок из Дорсета, Англия был победителем конкурса пейзажной фотографии 2015 года.

Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

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