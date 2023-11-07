Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии

Это ежегодный английский конкурс пейзажных фотографов. Победителя ждет приз в 10 000 £. Посмотрим пейзажи Британии.









Зигзаги в полях Северного Йоркшира.







Капля.







Современные городские пейзажи.







В полях Абердиншира, Шотландия.







Мост через реку Конуи в Северном Уэльсе.







Закат в горах.







Березки, но не в России. Графство Камбрия, Англия.







Ка́мбрия — церемониальное неметропольное графство на северо-западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия. Столица и крупнейший город — Карлайл.







Маяк в Питерхеде, Шотландия.







Облака, живущие в горах Шотландии.







Территория Шотландии включает в себя северную треть острова Великобритания и прилегающие острова — Гебридские, Оркнейские и Шетлендские.







Пресноводное озеро Лох-Ли́вен в Шотландии.







Линия электропередач, графство Дербишир, Англия.







Конец дороги. Ланкашир, Англия.







Закат в Вейл-оф-Гламорган, Уэльс.







На вершине мира. Остров Скай, Шотландия.







Аттракцион в графстве Ланкашир.







Скалы в Восточном Йоркшире, Англия.







Ледяные ландшафты Шотландии.







А этот снимок из Дорсета, Англия был победителем конкурса пейзажной фотографии 2015 года.







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