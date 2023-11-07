Это ежегодный английский конкурс пейзажных фотографов. Победителя ждет приз в 10 000 £. Посмотрим пейзажи Британии.
Зигзаги в полях Северного Йоркшира.
Капля.
Современные городские пейзажи.
В полях Абердиншира, Шотландия.
Мост через реку Конуи в Северном Уэльсе.
Закат в горах.
Березки, но не в России. Графство Камбрия, Англия.
Ка́мбрия — церемониальное неметропольное графство на северо-западе Англии. Входит в состав региона Северо-Западная Англия. Столица и крупнейший город — Карлайл.
Маяк в Питерхеде, Шотландия.
Облака, живущие в горах Шотландии.
Территория Шотландии включает в себя северную треть острова Великобритания и прилегающие острова — Гебридские, Оркнейские и Шетлендские.
Пресноводное озеро Лох-Ли́вен в Шотландии.
Линия электропередач, графство Дербишир, Англия.
Конец дороги. Ланкашир, Англия.
Закат в Вейл-оф-Гламорган, Уэльс.
На вершине мира. Остров Скай, Шотландия.
Аттракцион в графстве Ланкашир.
Скалы в Восточном Йоркшире, Англия.
Ледяные ландшафты Шотландии.
А этот снимок из Дорсета, Англия был победителем конкурса пейзажной фотографии 2015 года.
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Пейзажный фотограф года: прекрасные виды Британии
Это ежегодный английский конкурс пейзажных фотографов. Победителя ждет приз в 10 000 £. Посмотрим пейзажи Британии.
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