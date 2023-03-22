«Прежде, чем они исчезнут»: фотографии последних племён, сохранившихся на Земле

Фотограф Джимми Нельсон провёл последние годы, исследуя самые отдалённые места на Земле, чтобы сделать эти умопомрачительные фотографии представителей исчезающих племён.



Многие коренные народы проигрывают в борьбе за выживание в эпоху общества, одержимого «прогрессом» и «экономическими достижениями». Они теряют территории, остаются без угодий для выпаса скота, без лесов, в которых всегда охотились. Тем не менее, некоторым удаётся сохранить свой традиционный жизненный уклад.



Племя асаро, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея