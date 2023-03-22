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«Прежде, чем они исчезнут»: фотографии последних племён, сохранившихся на Земле

Фотограф Джимми Нельсон провёл последние годы, исследуя самые отдалённые места на Земле, чтобы сделать эти умопомрачительные фотографии представителей исчезающих племён.

Многие коренные народы проигрывают в борьбе за выживание в эпоху общества, одержимого «прогрессом» и «экономическими достижениями». Они теряют территории, остаются без угодий для выпаса скота, без лесов, в которых всегда охотились. Тем не менее, некоторым удаётся сохранить свой традиционный жизненный уклад.

Племя асаро, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея


Все фотографии в посте: © Джимми Нельсон
ВСЕ ФОТОГРАФИИ В ПОСТЕ: ДЖИММИ НЕЛЬСОН


Асаро мудмен («Люди с реки Асаро, покрытые грязью») впервые встретились с западным миром в середине 20-го века. С незапамятных времён эти люди измазываются грязью и надевают маски, чтобы нагонять страх на другие деревни.

«По отдельности все они очень милы, но так как их культура под угрозой, они вынуждены постоять за себя» — Джимми Нельсон
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Племя китайских рыболовов, Гуанси, Китай


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Рыбалка с бакланом — один из древнейших способов рыбной ловли с помощью водоплавающих птиц. Чтобы они не глотали улов, рыбаки обвязывают их шеи. Мелкую рыбёшку бакланы без труда проглатывают, а крупную приносят хозяевам.

Масаи, Кения и Танзания


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Это одно из самых известных африканских племён. Юные масаи проходят через ряд ритуалов, чтобы развить ответственность, стать мужчинами и воинами, научиться защищать скот от хищников и обеспечить безопасность своим семьям. Благодаря ритуалам, обрядам и наставлениям старейшин они вырастают настоящими храбрецами. Центральное место в культуре масаев занимает скот.
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«Львы бегут быстрее нас, но мы бежим дальше».
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Ненцы, Сибирь — Ямал


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Традиционное занятие ненцев — оленеводство. Они ведут кочевой образ жизни, переходя через полуостров Ямал. На протяжении более тысячелетия они выживают при температуре до минус 50°C. Маршрут ежегодной миграции длиной 1000 км лежит через замёрзшую реку Обь.
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«Если ты не пьёшь тёплую кровь и не ешь свежее мясо, то ты обречён на смерть в тундре».

Короваи, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея


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Короваи — одно из немногих папуасских племён, которые не носят котеки, своеобразные футляры для полового члена. Мужчины племени прячут свои пенисы, плотно обвязывая их листьями вместе с мошонкой.

Короваи — охотники-собиратели, живущие в домах на деревьях. У этого народа строго распределены права и обязанности между мужчинами и женщинами. Их численность оценивают примерно в 3000 человек. До 1970-х годов короваи были уверены, что других народов в мире не существует.

Племя яли, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея


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Яли живут в девственных лесах нагорья и официально признаны пигмеями, так как рост мужчин составляет всего 150 сантиметров. Котека (футляр из тыквы для полового члена) служит частью традиционной одежды. По нему можно определить принадлежность человека к племени. Яли предпочитают длинные тонкие котеки.

Племя Каро, Эфиопия


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Долину Омо, расположенную в Великой рифтовой долине Африки, называют родиной примерно 200 000 коренных народов, которые населяли её на протяжении тысячелетий.
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Здесь племена издревле торговали между собой, предлагая друг другу бусы, продукты питания, рогатый скот и ткани. Не так давно в оборот вошли ружья и боеприпасы.
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Племя дасанеч, Эфиопия


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Для этого племени характерно отсутствие строго определённой этнической принадлежности. Допустить в дасанеч могут человека практически любого происхождения.
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Гуарани, Аргентина и Эквадор


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На протяжении тысячи лет амазонские дождевые леса Эквадора служили домом для народа гуарани. Они считают себя самой храброй коренной группой в бассейне Амазонки.
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Племя вануату, остров Ра Лава, провинция Торба


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Многие люди вануату считают, что богатства можно достичь посредством церемоний. Танец — важная часть их культуры, поэтому во многих деревнях есть танцплощадки под названием насара.
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Племя ладакхи, Индия


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Ладакхи разделяют убеждения своих тибетских соседей. Тибетский буддизм, смешанный с изображениями свирепых демонов из добуддийской религии бон лежит в основе верований ладакхи более тысячи лет. Народ живёт в долине Инда, занимается преимущественно земледелием, практикует полиандрию.
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Племя мурси, Эфиопия


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«Лучше умереть, чем жить не убивая».

Мурси — скотоводы-земледельцы и успешные воины. Мужчины отличаются подковообразными рубцами на теле. Женщины тоже практикуют шрамирование, а также вставляют тарелку в нижнюю губу.
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Племя рабари, Индия


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1000 лет назад представители племени рабари уже бродили по пустыням и равнинам, которые сегодня относятся к Западной Индии. Женщины этого народа долгие часы посвящают вышивке. Они также управляют хуторами и решают все денежные вопросы, а мужчины пасут стада.
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Племя самбуру, Кения и Танзания


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Самбуру — полукочевой народ, перебирающийся с места на место каждые 5–6 недель, чтобы обеспечить пастбищами свой скот. Они независимы и гораздо более традиционны, чем масаи. В обществе самбуру царит равноправие.
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Племя мустанг, Непал


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Большинство представителей народа мустанг всё ещё верят, что мир плоский. Они очень религиозны. Молитвы и праздники — неотъемлемая часть их жизни. Племя стоит особняком, как один из последних оплотов сохранившейся по сегодняшний день тибетской культуры. До 1991 года они никого из посторонних не впускали в свою среду.
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Племя маори, Новая Зеландия


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«Мой язык — мое пробуждение, мой язык — окно моей души».
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Маори — адепты многобожия, поклоняются многим богам, богиням и духам. Они считают, что духи предков и сверхъестественные существа вездесущи и помогают племени в трудные времена. В зародившихся в далёкие времена мифах и легендах маори отразились их идеи о сотворении Вселенной, происхождении богов и людей.
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Племя горока, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея


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Жизнь в высокогорных деревнях проста. У жителей вдоволь еды, семьи дружные, народ чтит чудеса природы. Они живут за счёт охоты, собирательства и выращивания сельскохозяйственных культур. Здесь нередки междоусобные столкновения. Чтобы устрашить противника, воины племени горока используют боевой раскрас и украшения.
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«Знания — это всего лишь слухи, пока они в мышцах».
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Племя хули, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея


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Этот коренной народ борется за землю, свиней и женщин. Ещё много усилий они затрачивают на то, чтобы произвести впечатление на противника. Хули раскрашивают свои лица жёлтыми, красными и белыми красками, а также славятся традицией делать нарядные парики из собственных волос.
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Племя химба, Намибия


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Каждый член племени принадлежит к двум кланам, по отцу и по матери. Браки устраивают с целью расширения богатства. Здесь жизненно важен внешний вид. Он говорит о месте человека внутри группы и о его фазе жизни. Ответственность за правила в группе несёт старейшина.
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Племя казахов, Монголия


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Казахи-кочевники — потомки тюркской, монгольской, индоиранской группы и гуннов, которые населяли территорию Евразии от Сибири до Чёрного моря.
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Древнее искусство орлиной охоты — одна из традиций, которые казахи сумели сберечь до наших дней. Они доверяют своему клану, рассчитывают на свои стада, верят в доисламский культ неба, предков, огня и в сверхъестественные силы добрых и злых духов.
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«Прежде, чем они исчезнут»: фотографии последних племён, сохранившихся на ЗемлеПодписаться на мой Instagram
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