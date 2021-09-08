Оформление рабочего кабинета на балконе

Застекленный балкон или современная лоджия – это возможность для реализации множества идей и воплощения в жизнь интересных вариантов и задумок. Чаще всего балкон используется в качестве кладовой для хранения различных сезонных вещей или даже всяких ненужностей. Проще говоря, балкон служит местом для хранения хлама.







Очень жаль, что такое удобное и комфортное место используется настолько нерационально. Ведь застекленная лоджия может стать отличным зимним садом, своеобразной библиотекой или уютной зоной отдыха.







Но самый интересный вариант современного человека, который все свое время посвящает работе, – это трансформация балкона в рабочий кабинет



Кабинет на балконе: что для этого необходимо?