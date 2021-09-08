Оформление рабочего кабинета на балконе

Застекленный балкон или современная лоджия – это возможность для реализации множества идей и воплощения в жизнь интересных вариантов и задумок. Чаще всего балкон используется в качестве кладовой для хранения различных сезонных вещей или даже всяких ненужностей. Проще говоря, балкон служит местом для хранения хлама.
Очень жаль, что такое удобное и комфортное место используется настолько нерационально. Ведь застекленная лоджия может стать отличным зимним садом, своеобразной библиотекой или уютной зоной отдыха.
Но самый интересный вариант современного человека, который все свое время посвящает работе, – это трансформация балкона в рабочий кабинет
Кабинет на балконе: что для этого необходимо?
Итак, в первую очередь нужно разобрать все завалы и скопление хлама. Затем следует позаботиться о создании комфортного микроклимата. Так как балкон или лоджия не отапливаются и туда нельзя вывести батареи централизованной системы отопления, то нужно продумать иные варианты обеспечения и поддержания там тепла. Несколько вариантов: утепление внутренней и внешней стенок специальными пеноблоками, теплый пол, установить кондиционер, переносные/мобильные теплообогреватели.
Преимущество балкона в том, что там много естественного света. Даже когда вся квартира или дом начинают погружаться в легкие сумерки, на балконе все еще светло. Конечно же, в летний период времени, когда солнце поворачивается в сторону ваших окон, может быть довольно-таки жарко. От прямых солнечных лучей спасают шторы, роллеты, жалюзи. Чтобы освежить воздух, пригодится кондиционер либо вентилятор. Еще одним преимуществом организации рабочего кабинета на балконе можно назвать приток свежего воздуха. Утром и поздним вечером достаточно открыть окно, чтобы насладиться прохладой и свежестью чистого воздуха. Тем самым, вы обогащаете свое организм кислородом, что способствует увеличению работоспособности.
Свободного места на балконе немного. Поэтому важно использовать его рационально. Также можно оформить помещение таким образом, чтобы оно визуально выглядело просторнее. Светлый цвет значительно расширяют пространство. К примеру, отделку стен можно выполнить в бежевом, светло-сером, небесном, бледно-желтом или молочном тонах. Не стоит экспериментировать с яркими красками, так как можно добиться совершенно противоположного эффекта – визуально уменьшить наличие свободного пространства на балконе. Для пола идеально подойдет напольная плитка или влагоустойчивый ламинат. Оттенки нужно подбирать в соответствии с окрасом стен, на один-два тона светлее или, наоборот, темнее.
Несмотря на то, что балкон неплохо освещается естественным светом, сюда понадобятся светильники. Сразу же отбрасывайте вариант с установкой больших люстр. Во-первых, это не соответствует стилевому решению рабочего кабинета. Во-вторых, такие осветительные приборы выглядят слишком пафосно и вычурно, при этом визуально уменьшая пространство помещения. Оптимальный вариант для балкона или лоджии – несколько точечных встраиваемых в потолок светильников, а также бра на стену и лампа на рабочий стол.
Балкон – это узкое продолговатое помещение, одну сторону которого можно оформить как раз под рабочее место. Туда следует установить небольшой стол, все необходимые настольные принадлежности, лампу, ноутбук/стационарный компьютер и т.д. Не забудьте подобрать удобное и комфортное кресло.
Противоположную сторону можно оформить в виде небольшой зоны отдыха или поставить стеллаж для компактной домашней библиотеки.
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