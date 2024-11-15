Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»

Весьма неожиданная ассоциация, которая прилипла к балету в советский период. /Фото: hsmedia.ru

Зарисовка второго акта балета в 1877 году. /Фото: wikipedia.org

В день праздника зрителям пришлось смотреть «Лебединое озеро» Чайковского целый день. /Фото: pikabu.ru

Как новый эпизод гонки на лафетах случался - так по ТВ начинали крутить балет. /Фото: sport.pibig.info, amazonaws.com

Дольше всего балет показывали непрерывно по ТВ во время путча ГКЧП - с этими событиями он обычно и ассоциируется. /Фото: kremen.today