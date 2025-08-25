С нами не соску...
Кусок Марса на Земле

Пока космос и особенно другие планеты находятся далеко в будущем, ученые пытаются моделировать условия на Земле. Они находят места со сложным и суровым климатом и высаживают туда экспедиции. Одним из таких мест является остров Девон, который даже называют Марс на Земле. Кусок Марса на Земле

Бесплодная местность острова Девон, чрезвычайно низкая температура, изоляция и удаленность от цивилизации дают ученым NASA целый ряд уникальных возможностей испытать космическое оборудование на Земле.

Кусок Марса на Земле Экипаж станции исследует остров на моторных модулях EVA. Кусок Марса на Земле Арктические ночи, ограниченные логистические и коммуникационные возможности — прекрасные аналоги вероятных проблем, с которыми могут столкнуться члены экипажа космического корабля. Кусок Марса на Земле Исследовательская станция Haughton-Mars Project. Кусок Марса на Земле Mars Society управляется и финансируется NASA. Основой базы является научно-исследовательская станция Flashline Mars Arctic Research (FMARS). Она расположена на хребте, прямо над кратером Хотон. Кусок Марса на Земле Робот K10 Black на разведке кратера Хотон. Кусок Марса на Земле Этот кратер с диаметром в 23 километра образовался около 39 миллионов лет назад. Удар огромного метеорита был настолько силен, что уничтожил почти все живое на острове. Низкая температура предохраняет кратер от эрозии: территория Хотона чрезвычайно похожа на марсианский ландшафт. Кусок Марса на Земле Удивительно, но сейчас на острове сохраняется некое подобие жизни. Плато Трулав, на северо-восточном побережье, отличается относительно теплой и влажной погодой. Летом здесь появляется кое-какая растительность. Кусок Марса на Земле Жилой модуль станции FMARS. Кусок Марса на Земле На целых 50 дней плато Трулав освобождается от снега, а температура повышается до внушительных 8 ° С. Холодная и влажная почва заселена беспозвоночными, такими как черви, мошки и личинки мух. На острове также есть несколько пернатых. Кусок Марса на Земле Исследователь в скафандре берет пробы из месторождения ценных минералов на равнине Джемини Хиллс Кусок Марса на Земле Ровер K10, предназначенный для автономного функционирования в предельно сложных условиях.

источник

