Кусок Марса на Земле

Пока космос и особенно другие планеты находятся далеко в будущем, ученые пытаются моделировать условия на Земле. Они находят места со сложным и суровым климатом и высаживают туда экспедиции. Одним из таких мест является остров Девон, который даже называют Марс на Земле.



Бесплодная местность острова Девон, чрезвычайно низкая температура, изоляция и удаленность от цивилизации дают ученым NASA целый ряд уникальных возможностей испытать космическое оборудование на Земле.

Экипаж станции исследует остров на моторных модулях EVA. Арктические ночи, ограниченные логистические и коммуникационные возможности — прекрасные аналоги вероятных проблем, с которыми могут столкнуться члены экипажа космического корабля. Исследовательская станция Haughton-Mars Project. Mars Society управляется и финансируется NASA. Основой базы является научно -исследовательская станция Flashline Mars Arctic Research (FMARS). Она расположена на хребте, прямо над кратером Хотон. Робот K10 Black на разведке кратера Хотон.Этот кратер с диаметром в 23 километра образовался около 39 миллионов лет назад. Удар огромного метеорита был настолько силен, что уничтожил почти все живое на острове. Низкая температура предохраняет кратер от эрозии: территория Хотона чрезвычайно похожа на марсианский ландшафт. Удивительно, но сейчас на острове сохраняется некое подобие жизни. Плато Трулав, на северо-восточном побережье, отличается относительно теплой и влажной погодой. Летом здесь появляется кое-какая растительность. Жилой модуль станции FMARS.На целых 50 дней плато Трулав освобождается от снега, а температура повышается до внушительных 8 ° С. Холодная и влажная почва заселена беспозвоночными, такими как черви, мошки и личинки мух. На острове также есть несколько пернатых.Исследователь в скафандре берет пробы из месторождения ценных минералов на равнине Джемини Хиллс Ровер K10, предназначенный для автономного функционирования в предельно сложных условиях .