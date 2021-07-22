Детство без гаджетов: 12 активных развивающих игр, которыми развлекались советские дети восемьдесят

Сегодня большинство дворов в больших городах пустуют или используются жильцами как автомобильные парковки. Дети сидят по домам с любимыми гаджетами и компьютерами. А ещё каких-то полвека назад городские дворы наполняли детские голоса. Было действительно весело – никто не сидел на месте, дети знали, чем себя занять. Подвижных игр было просто огромное количество. Не исключено, что и современные дети будут не против оторваться от гаджетов и выйти во двор.
Слепой часовой
На лесной лужайке, где земля покрыта палой листвой и обломанными сучьями, поставьте водящего, «слепого» часового, хорошенько завязав ему глаза платком. Станьте вокруг него на расстоянии пятнадцати шагов и попробуйте бесшумно подкрасться. Кто сумеет подойти так, чтобы часовой не услышал, и прикоснуться к нему рукой, тот сменяет его на посту.
Но подкрасться к часовому не так просто. Если он услышит шорох, то громко кричит «стой!» и протягивает руку туда, откуда несется звук. Тот из играющих, на кого указывает рука часового, отходит назад на пять шагов. Остальные в это время не имеют права двигаться. Затем все начинают снова красться к часовому.
Танцующий боксер
Нелегко попасть мячом в опытного боксера, привыкшего уворачиваться от ударов противника. Он умеет молниеносно «нырнуть», ловким движением уклониться в сторону. Тогда кулак противника бьет в пустоту. Попробуйте сами! Кстати, именно эту игру используют боксеры, готовясь к соревнованиям.
У глухой стены начертите круг диаметром в большой шаг. По жребию в него становится один из играющих – «танцующий боксер». Остальные проводят черту в 8-10 шагах от кружка, становятся за нею и по очереди кидают в «боксера» маленький тряпичный мяч. Водящий, уворачиваясь от ударов, как бы пляшет на месте, потому что ему нельзя выходить за пределы кружка. Кто промахнется два раза, тот сменяет «танцующего боксера», и игра продолжается.
Два петуха
Игра «петушиный бой» была любимым развлечением греческих атлетов. По праздникам на земле чертили круг; в него входило двое игроков, изображающих петухов. Каждый становился на правую ногу, а левую отводил назад, сгибая ее в колене. Правой рукой участник состязания брался за левую ногу, а левой рукой за правую так, как показано на рисунке. Игра заключалась в том, чтобы заставить соперника либо выйти из круга, либо опуститься на обе ноги.
После победы играющий имел право становиться на обе ноги, а потом вступал в поединок со следующим соперником.
По зоопарку
Ребята, пойдемте в зоопарк! Экскурсия наша будет, конечно, не настоящая – это просто игра, но мы увидим, кто больше всех знает разных птиц и животных.
Сначала разложим на середине стола шашки или кружочки из бумаги, так чтобы из них получилось большое кольцо. Это будет «кон». Сами сядем вокруг стола. Я скажу название какого-нибудь животного или птицы и сейчас же добавлю: «Мы отправились дальше! Раз, два, три!» Прежде чем я успею сказать «три», мой сосед справа должен произнести название другого животного или птицы, начинающееся с первой или с последней буквы моего слова. Например, если я скажу: «тигр», мой сосед справа может сказать: «тюлень», «рысь», «рябчик», «теленок», то есть слова, начинающиеся или на букву «т», или на букву «р». Если он скажет: «рябчик», то его сосед справа может сказать: «корова», «рак». Так и говорят все по кругу.
Соображать надо быстро, чтобы сказать правильное название раньше, чем скажут «три». Успеешь сказать – бери себе с кона одну шашку, не успеешь – мы все хором крикнем: «А ты опоздал!» Тогда твоя очередь пропала. Говорит следующий. Кто скажет слово, начинающееся не с той буквы, с какой нужно, тот платит штраф: возвращает на кон одну свою шашку. Нельзя также говорить название, которое уже кто-нибудь сказал. За это тоже штраф. Играем до тех пор, пока на кону остаются шашки. У кого шашек окажется больше, тот выиграл.
Юла
Все ребята знают юлу – вот она.
С юлой можно затеять веселую игру. Пять-шесть ребят становятся в круг. Один берет фанерку величины, как тетрадь, запускает на ней юлу и быстро говорит:
У меня был юла,
Поюлила и ушла.
Сказав эту скороговорку, нужно сейчас же передать соседу справа фанерку с юлой. Так юла переходит от одного играющего к другому; передавать ее дальше можно только тогда, когда скажешь скороговорку.
У кого-то из ребят юла упадет боком на фанерку и замрет. Тогда все кричат:
- Юла умерла!
Тот, у кого в руках юла «умерла», считается «зевакой», - он передает юлу вместе с фанеркой своему соседу, а сам скачет по кругу на одной ножке. Когда «зевака» доберется до своего места, его сосед запускает юлу, и игра продолжается.
Главное, передавая фанерку, не уронить юлу на пол: кто уронит юлу, тоже становится «зевакой» - ему придется скакать на одной ножке.
Кто проворнее
Разделимся на две партии. Одна партия повернется лицом к стене, другая, с водящим, должна тихо приближаться к первой партии, повторяя все движения водящего: присядет – и все приседают, и т.д. Но вот водящий дает сигнал. Играющие, стоящие у стены, оборачиваются и гонятся за играющими второй партии; кого словят, тот пленный. Потом меняются местами. Чья партия имеет больше пленников, та и выигрывает.
Два мяча
Все ребята умеют играть в мяч. А умеете ли вы быстро передавать его?
Для игры в "Два мяча" нужно разделиться на две равные команды.
Встаньте в каждой партии в затылок друг другу. Поднимите руки вверх. Впереди стоящие держат в руках по мячу. По команде: «Начали!» каждая командаа передает мяч над головами из рук в руки. Как только мяч дойдет до последнего, тот бежит с ним, становится впереди своей партии и передает его назад через голову.
Так играют до тех пор, пока стоявшие первыми не прибегут на свои места. Кто из них первый поднимет мяч вверх, тот первым и окончил передачу.
Условимся, что мяч можно передавать, но нельзя перебрасывать.
Давайте играть
Летом в лагере я от ребят узнал интересную игру – «пятнашки парами». Вот как мы в эту игру играли. Соберемся где-нибудь на поляне человек десять, а то и больше, и пятнашку выберем. Станет пятнашка на середине полянки, а мы все отбежим от него немного и ждем сигнала. Как только один из ребят, хлопнув в ладоши, громко крикнет: «Раз, два, три!», мы все от пятнашки бегом врассыпную – пусть-ка попробует кого-нибудь догнать!
До кого пятнашка дотронется – тот попал «в плен». «Пленник» берет пятнашку за руку, так они и бегают парой, стараясь опять кого-нибудь изловить.
Тот, кого поймают, стоит на месте до тех пор, пока еще один не попадет «в плен». Два «пленника» берутся за руки, становятся тоже пятнашками и помогают первой паре ловить ребят. Пятнашек становится все больше. Когда пятнашки переловят всех ребят, тогда игра кончается.
Гранатометчики
Хочешь стать хорошим гранатометчиком – учись попадать в цель. Только мы будем бросать не гранату, а резиновый мячик.
Сделай круг из картона или фанеры такого же размера, как сиденье стула. Выкрась одну его сторону в красный, а другую – в зеленый цвет. Привяжи его веревочками между двумя палками так, чтобы круг мог свободно вертеться. Теперь возьми мячик, отойди на десять шагов и сильным броском попробуй попасть в верхний или нижний край круга. Если попадешь, круг перевернется.
Пусть все ребята сделают по десять бросков правой и левой рукой. Кто лучше всех попадет, тот меткий гранатометчик.
Не теряй равновесия
Начертите на полу линию. Отмерьте от нее расстояние на три ступни и положите коробку от спичек.
Нужно, не теряя равновесия и не снимая левой ноги с черты, свалить коробку правой ногой и после приставить ее к левой. Ну-ка, давайте играть!
Часовой
Волейбольный или большой резиновый мяч у вас, наверно, найдется. Теперь пусть все встанут в круг. В центре круга стоит городок или небольшая палка. Это пост. Его охраняет один играющий. Стоящие в кругу перебрасывают мяч и стремятся сбить городок или палку. Часовой отбивает мяч ногами, но не сильно.
Мяч разрешается бросать только на высоту городка. Когда он сбит, часового заменяет другой играющий.
Не зевай
Игроки становятся в круг. Передавая друг другу мяч, все хором произносят: «Раз, два, три, бери мяч и беги!» У кого мяч очутится при слове «беги», тот становится водящим. Он должен тотчас же громко произнести: «Беги, не зевай, а то мяч получай!» Все ребята после этих слов разбегаются, а водящий их догоняет и старается попасть мячом в убегающих. В кого водящий попадет, тот выходит из игры.
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