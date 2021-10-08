Вещи, которые мы всю жизнь использовали неправильно

Возможно, вы замечали, что ваша подушка для путешествий не очень-то и удобна, а вантуз не прочищает засор в раковине. Это происходит потому, что мы не всегда знаем, как правильно пользоваться теми или иными вещами. Хотя эта информация могла бы сильно упростить нам жизнь.

Мы нашли повседневные товары, которые мы используем не так, как предполагалось, и хотим рассказать вам о них.

1. Отдыхать на подушке для путешествий будет удобнее, если положить на нее подбородок



2. Чтобы повесить ключ на кольцо, используйте антистеплер. Вставьте его между витками кольца, тогда ключ наденется легче



3. Продолговатые пакетики с сахаром нужно разрывать посередине над чашкой. Так проще извлечь содержимое, при этом не будет мелких обрывков бумаги



4. Коробки из-под китайской еды можно превратить в тарелки



5. Поверхности двустороннего ватного диска предназначены для разных целей. Мягкой стороной нужно снимать макияж, рельефной — лак для ногтей





6. На петли в тележках супермаркета можно вешать пакеты с продуктами. Так внутри тележки появится больше места





7. Отверстие внизу замка служит для заливки машинного или любого другого масла, когда замок заклинит





8. Скорее всего, вы неправильно используете вантуз. Для прочистки раковины края внутренней чаши должны быть вогнуты, для чистки унитаза — выгнуты наружу





9. Чтобы зарядное устройство вашего MacBook прослужило дольше, нужно хранить его вот так



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