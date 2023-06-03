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Необычные дома по всему миру

Сегодня у нас будет коллекция необычных домов по всему миру, от пещерных жилищ до строений на деревьях и настоящих антикризисных вариантов.

Необычные дома по всему миру

1. Вот, например дом в форме туалета, расположен  в 46 км к югу от Сеула. Мечта сантехника. (Фото Jo Yong Hak | Reuters):

KOREA/

2. Дом-самолет в Ливане. Создатель является поклонником лайнера А380. (Фото Aziz Taher | Reuters):

Дом-самолет в Ливане

3. Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу, заросшая зеленью. Была обнаружена властями в 2012 году, но владельца до сих пор найти не удалось. (Фото Reuters | China Daily):

Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу

4. Экологичный дом-солнечные часы, причем 3-мерные, Франции, 4 августа 2011. (Фото Vincent Kessler | Reuters):

Экологичный дом-солнечные часы

5. Так выглядит дом внутри. Он установлен под определенным углом в соответствии с движением солнца, чтобы обеспечить тень и оптимальную температуру в комнатах. (Фото Vincent Kessler | Reuters):

Экологичный дом-солнечные часы

6. Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия для пострадавших от землетрясения сельских жителей. (Фото Dwi Oblo | Reuters):

Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия

7. Тут живет любитель животных. Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д’Ивуар, 11 сентября 2008. (Фото Thierry Gouegnon | Reuters):
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Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д'Ивуар

8. Хижина в лесу на севере Швеции. (Фото Matt Cowan | Reuters):

Хижина в лесу на севере Швеции

9. Антикризисный вариант дома. Сделан из бамбука, пластиковых мешков и простыни, весит дом около 60 кг. Среди явных недостатков есть и преимущество — полная независимость от местожительства. Сегодня — здесь, завтра — там. (Фото Reuters):

Антикризисный вариант дома

10. Дом-скала в Мексике в 80 км от границы с Техасом. Точнее, стены тут обычные, а скала является крышей дома. Решение для смелых. (Фото Daniel Becerril | Reuters):

MEXICO/




11. Еще один антикризисный вариант — дом-футбольный мяч. Цена вопроса — менее $15 000. (Фото Koichi Kamoshida | Getty Images):

Еще один антикризисный вариант — дом-футбольный мяч

12. Необычный дом-пирамида на севере Ливана. (Фото Aziz Taher | Reuters):

Необычный дом-пирамида севере Ливана

13. Высокие цены на аренду жилья в Пекине вынудили следующего изобретателя построить себе передвижной дом-яйцо. Материалы простые: бамбуковые полосы, стальная арматура, тепло- и гидроизоляция, мешки с со щепой и семенами трав, а также одна солнечная батарея. Строительство обошлось в 965 долларов. (Фото AFP | Getty Images):

дом-яйцо

14. Элегантная незаконная стройка рядом с работой. Два дома на крыше завода в городе Дунгуань, провинция Гуандун. (Фото Reuters | China Daily):

в городе Дунгуань, провинция Гуандун, 10 сентября 2013

15. Дом из камня, который соорудил себе бразильский садовник в трущобах Сан-Паулу. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):

Дом из камня, который соорудил себе бразильский садовник в трущобах Сан-Паулу

16. Окна то на север, то на юг. 73-летний строитель построил интересный дом в 100 км к северо-востоку от Праги, 7 августа 2012. Его можно вращать вокруг оси, а также регулировать высоту строения, меняя по желанию вид из окон. (Фото Petr Josek | Reuters):

Необычные дома по всему миру

17. Вот так выглядит этот дом снаружи. (Фото Petr Josek | Reuters):

Необычные дома по всему миру

18. Эталон точечной застройки или явный претендент на самое узкое строение в мире. Вклинен дом между двумя зданиями в Варшаве, Польша. Ширина — 92 см. (Фото Kacper Pempel | Reuters):

Эталон точечной застройки или явный претендент на самое узкое строение в мире

19. Это жилище небольшой общины мормонов уникально. Современные дома буквально вырезаны в массивной скале песчаника, которая находится в пустыне к югу от Моава в штате Юта. Это место неофициально называется «Скала», и появилось оно около 35 лет назад. Его основателем является Роберт Дин Фостер, который задался целью создать безопасное, удаленное жилище для полигамной общины вдали от христианского сообщества.

Строительство шло в несколько этапов: сначала в скале создавали пещеры, подрывая динамит, а затем приступали к финишной отделке, заводя туда воду, электричество, интернет и многое другое. (Фото Jim Urquhart | Reuters):

Жизнь в СкалеЖизнь в Скале

20. Дом, построенный на скале на реке Дрина в Сербии, в 160 км от Белграда. Идеальное место для воссоединения с природой. (Фото Marko Djurica | Reuters):

Дом, построенный на скале на реке Дрина в Сербии, в 160 км от Белграда

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