Необычные дома по всему миру

Сегодня у нас будет коллекция необычных домов по всему миру, от пещерных жилищ до строений на деревьях и настоящих антикризисных вариантов.







1. Вот, например дом в форме туалета, расположен в 46 км к югу от Сеула. Мечта сантехника. (Фото Jo Yong Hak | Reuters):







2. Дом-самолет в Ливане. Создатель является поклонником лайнера А380. (Фото Aziz Taher | Reuters):







3. Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу, заросшая зеленью. Была обнаружена властями в 2012 году, но владельца до сих пор найти не удалось. (Фото Reuters | China Daily):







4. Экологичный дом-солнечные часы, причем 3-мерные, Франции, 4 августа 2011. (Фото Vincent Kessler | Reuters):







5. Так выглядит дом внутри. Он установлен под определенным углом в соответствии с движением солнца, чтобы обеспечить тень и оптимальную температуру в комнатах. (Фото Vincent Kessler | Reuters):







6. Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия для пострадавших от землетрясения сельских жителей. (Фото Dwi Oblo | Reuters):







7. Тут живет любитель животных. Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д’Ивуар, 11 сентября 2008. (Фото Thierry Gouegnon | Reuters):

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8. Хижина в лесу на севере Швеции. (Фото Matt Cowan | Reuters):







9. Антикризисный вариант дома. Сделан из бамбука, пластиковых мешков и простыни, весит дом около 60 кг. Среди явных недостатков есть и преимущество — полная независимость от местожительства. Сегодня — здесь, завтра — там. (Фото Reuters):







10. Дом-скала в Мексике в 80 км от границы с Техасом. Точнее, стены тут обычные, а скала является крышей дома. Решение для смелых. (Фото Daniel Becerril | Reuters):











