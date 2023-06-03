Необычные дома по всему миру

Сегодня у нас будет коллекция необычных домов по всему миру, от пещерных жилищ до строений на деревьях и настоящих антикризисных вариантов.
1. Вот, например дом в форме туалета, расположен в 46 км к югу от Сеула. Мечта сантехника. (Фото Jo Yong Hak | Reuters):
2. Дом-самолет в Ливане. Создатель является поклонником лайнера А380. (Фото Aziz Taher | Reuters):
3. Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу, заросшая зеленью. Была обнаружена властями в 2012 году, но владельца до сих пор найти не удалось. (Фото Reuters | China Daily):
4. Экологичный дом-солнечные часы, причем 3-мерные, Франции, 4 августа 2011. (Фото Vincent Kessler | Reuters):
5. Так выглядит дом внутри. Он установлен под определенным углом в соответствии с движением солнца, чтобы обеспечить тень и оптимальную температуру в комнатах. (Фото Vincent Kessler | Reuters):
6. Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия для пострадавших от землетрясения сельских жителей. (Фото Dwi Oblo | Reuters):
7. Тут живет любитель животных. Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д’Ивуар, 11 сентября 2008. (Фото Thierry Gouegnon | Reuters):
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8. Хижина в лесу на севере Швеции. (Фото Matt Cowan | Reuters):
9. Антикризисный вариант дома. Сделан из бамбука, пластиковых мешков и простыни, весит дом около 60 кг. Среди явных недостатков есть и преимущество — полная независимость от местожительства. Сегодня — здесь, завтра — там. (Фото Reuters):
10. Дом-скала в Мексике в 80 км от границы с Техасом. Точнее, стены тут обычные, а скала является крышей дома. Решение для смелых. (Фото Daniel Becerril | Reuters):
11. Еще один антикризисный вариант — дом-футбольный мяч. Цена вопроса — менее $15 000. (Фото Koichi Kamoshida | Getty Images):
12. Необычный дом-пирамида на севере Ливана. (Фото Aziz Taher | Reuters):
13. Высокие цены на аренду жилья в Пекине вынудили следующего изобретателя построить себе передвижной дом-яйцо. Материалы простые: бамбуковые полосы, стальная арматура, тепло- и гидроизоляция, мешки с со щепой и семенами трав, а также одна солнечная батарея. Строительство обошлось в 965 долларов. (Фото AFP | Getty Images):
14. Элегантная незаконная стройка рядом с работой. Два дома на крыше завода в городе Дунгуань, провинция Гуандун. (Фото Reuters | China Daily):
15. Дом из камня, который соорудил себе бразильский садовник в трущобах Сан-Паулу. (Фото Paulo Whitaker | Reuters):
16. Окна то на север, то на юг. 73-летний строитель построил интересный дом в 100 км к северо-востоку от Праги, 7 августа 2012. Его можно вращать вокруг оси, а также регулировать высоту строения, меняя по желанию вид из окон. (Фото Petr Josek | Reuters):
17. Вот так выглядит этот дом снаружи. (Фото Petr Josek | Reuters):
18. Эталон точечной застройки или явный претендент на самое узкое строение в мире. Вклинен дом между двумя зданиями в Варшаве, Польша. Ширина — 92 см. (Фото Kacper Pempel | Reuters):
19. Это жилище небольшой общины мормонов уникально. Современные дома буквально вырезаны в массивной скале песчаника, которая находится в пустыне к югу от Моава в штате Юта. Это место неофициально называется «Скала», и появилось оно около 35 лет назад. Его основателем является Роберт Дин Фостер, который задался целью создать безопасное, удаленное жилище для полигамной общины вдали от христианского сообщества.
Строительство шло в несколько этапов: сначала в скале создавали пещеры, подрывая динамит, а затем приступали к финишной отделке, заводя туда воду, электричество, интернет и многое другое. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
20. Дом, построенный на скале на реке Дрина в Сербии, в 160 км от Белграда. Идеальное место для воссоединения с природой. (Фото Marko Djurica | Reuters):
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